التوجّه نحو إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

البرلمان يوصي برفع التجاوزات عن شط الحلة لمعالجة شح المياه

بغداد – قصي منذر

يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته لاكمال استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد بعد ان اوصى برفع التجاوزات عن شط الحلة مع الضغط على الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه لمعالجة موضوح الشح. وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على المضي بقانون مجلس النواب وتشكيلاته وكذلك الغاء مكاتب المفتشين العموميين بالاضافة الى عد ناحية الزوية في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة)، واضاف ان (الجلسة شهدت تسمية موفق محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة الادعاء العام وجاسم محمد العميري لشغل منصب رئيس هيئة الاشراف القضائي بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى)، لافتا الى (التصويت ايضا على توصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار بشأن ازمة شح المياه وتاثيرها على الاراضي الزراعية في عدد من المحافظات وابرزها رفع التجاوزات على شط الحلة واغلاق بحيرات الاسماك المتجاوزة وعدم منح اي اجازة جديدة الا بموافقة وزارة الزراعة بالاضافة الى الزام الجانب التركي لزيادة الاطلاقات المائية)، وتابع البيان ان (البرلمان باشر بالتصويت على قانون نقابة التمريض نظرا للتغيرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام (1959. ووجه الجبوري خلال الجلسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قضية قبول طلبة خريجي الدراسة الاعدادية في محافظة نينوى بالجامعات اسوة بطلبة المحافظات الاخرى. وفي مستهل استجواب الراشد استفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب احالة عقد الشراكة الخاص بالانترنت من الشركة العامة الى شركتي سمفوني وايرثلنك. وطالبت سجاد بـ(معرفة الاوليات الخاصة بقرار مجلس ادارة الشركة الذي يتعلق بعقد الشراكة بين شركة من القطاع الحكومي واخرى من القطاع الخاص)، منوهة الى ان (خدمات الانترنت تحقق ايرادا ماليا للوزارة يبلغ 14 مليار دينار سنويا)، لافتة الى (وجود وثيقة لشركة سمفوني تلفت بأن كلفة الرخصة هي 172 مليون دولار)، وتابعت سجاد ان (العقد مخالف للامر الديواني الذي يشدد الحصول على موافقات امنية من جهات عدة قبل ابرام عقد الشراكة)، مشيرة الى ان (الشركة لم تقدم وثائق او شهادات عن قيامها باعمال مماثلة ومصادق عليها). وفي معرض اجابته اكد الراشد ان (الوزارة قامت بعملها وفقا لقانون الشركات والنظام الداخلي الذي اعطى الحق بالشراكة مع مؤسسات عربية واجنبية)، واضاف ان (مجلس ادارة الشركة العامة للانترنت اتخذ القرار كما ان هيئة الرأي بالوزارة وافقت على المشروع كونه من المشاريع الستراتيجية والاساسية)، مشيرا الى ان (المخاطبات بين دوائر الوزارة تخضع للتغيير ولايمكن اجتزاء بعض الكتب الرسمية)، مبينا ان (لجنة الاحالة والتحليل درست ثلاثة عروض تم تقديمها اذ عرضت شركة سمفوني تقديم عطاءات بايراد يبلغ 15 بالمئة وشركة دجلة 10 بالمئة وشركة المرسال 12 بالمئة وتم اختيار العطاء الاول كونه افضل فنيا وتجاريا)، لافتا الى انه (تم الاستناد الى توصيات تخص التفاوض مع الشركة الفائزة بالعطاء). فيما اعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن جمع تواقيع لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مرة اخرى . وقالت في تصريح امس ان (النظام الداخلي والدستور يسمح بإجراء الاستجواب مرة اخرى في حال توفر ادلة جديدة).