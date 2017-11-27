مارسيليا يتجاوز عقبة جانجون بالدوري الفرنسي

سيتي يطوي عناد هيديرسفيلد وأرسنال يفلت من فخ بيرنلي

{ مدن – وكالات: رفض المتصدر مانشستر سيتي التعثر أمام مضيفه هيديرسفيلد تاون، وحقق فوزًا صعبًا بنتيجة (2-1) مساء اول امس الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وافتتح هيديرسفيلد تاون التسجيل في الدقيقة 45+1 بهدف عكسي أحرزه المدافع نيكولاس أوتامندي بالخطأ في مرمى فريقه. وعادل سيرجيو أجويرو الكفة لمان سيتي من نقطة الجزاء في الدقيقة 47، ثم أهدى رحيم سترلينج الفوز لفريقه بهدف الفوز في الدقيقة 84 . وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذه النتيجة إلى 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الثاني مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 15 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر. ولجأ مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا إلى طريقة 4-3-3، وأشرك البلجيكي فنسنت كومباني في عمق الدفاع إلى جانب أوتامندي بدلا من المصاب جون ستونز. وتكون ثلاثي الوسط من لاعب الارتكاز البرازيلي فرناندينيو وصانعي اللعب كيفن دي بروين ودافيد سيلفا، مقابل وجود ليروي ساني ورحيم سترلينج على الجناحين، حول رأس الحربة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

طريقة سفيلد تاون

في المقابل، أجرى مدرب هيديرسفيلد تاون ديفيد فاجنر الذي اعتمد على طريقة اللعب 4-2-3-1، 3 تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خسرت أمام بورنموث في الجولة الماضية. عاد كريستوفر شنايدر بعد انتهاء إيقافه، ليلعب في عمق الدفاع، ووقف البلجيكي لوران ديبورتي كرأس حربة ومن حوله الثلاثي توم إينس وأرون موي وراجيف فان لا بارا. وسيطر مانشستر سيتي في بداية المباراة، وجاء التهديد الحقيقي الأول له في الدقيقة السابعة عندما رفع دي بروين كرة ارتقى لها كومباني وسددها برأسه فوق المرمى. وألغى الحكم هدفا للفريق الضيف جاء عن طريق أجويرو بالدقيقة 12 بداعي التسلل، وظل مانشستر سيتي مسيطرا، واقترب من التسجيل في الدقيقة 23 عندما انسل ساني من اليسار ومرر كرة سريعة أمام المرمى لم تجد من يتابعها في الشباك. في الدقيقة 24، رفع دي بروين كرة أمام المرمى أبعدها دفاع هيديرسفيلد قبل أن تصل إلى أجويرو الذي سدد بدوره بجانب المرمى. وأصبحت الأجواء أكثر إثارة في الدقائق الثماني الأخيرة من الشوط الأول، وتقدم أوتامندي للمساندة الهجومية وتلقى كرة من أجويرو ليسدد فوق العارضة بالدقيقة 37، ثم نفذ سيلفا ركنية ووصلت إلى أجويرو الذي أنقذ حارس هيديرسفيلد لوسل محاولته قبل أن ترتد إلى سترلينج الذي سدد بعيدًا عن المرمى. أول فرصة لهيديرسفيلد جاءت في الدقيقة 41 عندما رفع موي كرة أمام المرمى حولها شنايدر أمام المرمى تجاه يورجنسن الذي فشل في إيداعها بالشباك. ورد سيتي عبر انطلاقة خطيرة من كايل ووكر الذي مرر الكرة إلى الوراء نحو فرناندينيو، لكن الأخير سدد فوق العارضة، وكاد كومباني يسجل في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد عرضية إينس، لكن أوتامندي أحرز هدفا عكسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما ارتدت ركنية إينس من كتفه داخل الشباك. بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة بغية إحراز التعادل، وكان له ذلك في الدقيقة 47، عندما نفذ أجويرو ركلة جزاء بنجاح بعد تعرض سترلينج للتعثر داخل منطقة الجزاء، وكاد أجويرو أن يضيف هدفا ثانيا عندما وضعه فرناندينيو في موقف انفراد مع الحارس لوسل الذي أنقذ المحاولة.

وتوالت هجمات مان سيتي، وسدد سيلفا فوق المرمى بالدقيقة 55، وارتدت ركلة حرة نفذها ساني فوق الحائط من العارضة بالدقيقة 57، وفي الدقائق التالية أغلق هيديرسفيلد منافذه أمام مرماه وسط محاولات جادة من سيتي لإحراز هداف الفوز. وأشرك جوارديولا البرازيلي جابريال جيسوس في الدقائق العشر الأخيرة، وحقق مراده في الدقيقة 84 عندما فتح دي بروين دفاع الخصم بتمريرة إلى جيسوس الذي تصدى الحارس لوسل لمحاولته قبل أن ترتد من ساق سترلينج إلى الشباك.

وحقق فريق آرسنال فوزًا قاتلاً على مضيفه بيرنلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة البريمييرليج. وأحرز ألكسيس سانشيز، هدف الفوز لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد الجانرز إلى 25 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة المركز السابع. وكان بيرنلي صاحب الكلمة العليا في الشوط الأول من حيث الخطورة وخلق الفرص على مرمى الخصم. واعتمد بيرنلي على خطة (4-4-1-1) التي منحته الكثافة في وسط الملعب والأفضلية في الحالة الهجومية والدفاعية مع التقدم المحسوب للأظهرة الذي ساعد على خلق عدة فرص من الأطراف دون انتقاص من الوجبات الدفاعية. ويعد الانتشار الجيد على أرضية الملعب أبرز ما ميز أداء بيرنلي خاصة في الشوط الأول. في المقابل، اعتمد آرسنال على خطة 3-4-3، حيث أراد أسلوب الارتداد السريع معتمدًا على الثلاثي السريع في خط المقدمة سانشيز ولاكازيت وأيوبي، إلا أن التنظيم الجيد لبيرنلي صعب من مهمته.

عقبة جانجون

وتخطى أولمبيك مارسيليا ضيفه جانجون بهدف نظيف على ملعب أورانج فيلودروم ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد لاعب الوسط الفرنسي فلوران توفان (ق31)، ليعزز موقع فريقه في جدول الترتيب. ورفع مارسيليا رصيده إلى 28 نقطة انفرد بها بالمرتبة الرابعة لليج آ، فيما استقر جانجون في المركز الخامس عشر بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منطقة الهبوط. يذكر أن باريس سان جيرمان المتصدر بـ35 نقطة سيحل ضيفا الليلة على حامل اللقب موناكو (29 نقطة) في ختام مباريات الجولة على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية.