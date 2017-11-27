لورينزو: يرفع راية التحدي

{ روما – وكالات: تحدث لورينزو إنسيني، نجم نابولي، عن فوز فريقه على أودينيزي، بهدف نظيف، واستعادة صدارة الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أنهم سيلعبون للفوز أمام يوفنتوس في الجولة المقبل. وأدلى إنسيني، بتصريحات نقلتها شبكة فوتبول إيطاليا، قال فيها: نحن لم نلعب أفضل مباراة لنا هذا الموسم، لكن دائمًا نخوض مثل هذه المباريات، الأهم هو الفوز. وتابع متحدثًا عن مواجهة يوفنتوس يوم الجمعة المقبل: نحن أعطينا أفضل ما لدينا، ونلعب من أجل الفوز، الآن نفكر في مواجهة يوفنتوس، مباراة صعبة في انتظارنا. واختتم تصريحاته قائلا: عودتنا للقمة تعني لنا الكثير، لأننا في صراع مع فريق أخرى، ويجب أن نفوز دائمًا لأنهم يفوزون أيضًا، الآن حان وقت العمل.