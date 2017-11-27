ليون ينتزع الوصافة من موناكو بسحق نيس

نابولي يستعيد الصدارة وروما مع ميلان في فخ التعادل

{ مدن – وكالات: حافظ نابولي على سجله خاليا من الهزائم، بالدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم، وتغلب على أودينيزي 1/0، خلال المباراة التي جمعتهما، اول امس الأحد، لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل روما مع جنوه 1/1، وميلان مع تورينو سلبيًا. ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه جورجينيو فريلو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 33، بعدما تابع ركلة الجزاء التي سددها، وتصدى لها الحارس. ورفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة، ليستعيد صدارة الترتيب، التي فقدها، بعد فوز إنتر ميلان على كالياري 3/1، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 12 نقطة، في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام كروتوني. وفي المباراة الثانية، سقط فريق روما في فخ التعادل 1/1، أمام مضيفه جنوه. تقدم روما بهدف سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 59، وتعادل جيانلوكا لابادولا لجنوه في الدقيقة 70، من ركلة جزاء، طُرد على إثرها دانييلي دي روسي، لاعب روما. ورفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، كما رفع جنوه رصيده إلى عشر نقاط، في المركز السابع عشر. وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة ميلان مع تورينو. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما، أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة، في المركز السابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة، في المركز العاشر.

سوسيداد يواصل نزيف النقاط أمام لاس بالماس

استمر مسلسل نزيف النقاط لريال سوسيداد، في الليجا، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام ضيفه لاس بالماس، خلال اللقاء الذي أُقيم، مساء اول امس الأحد، ضمن الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. كان الضيوف هم البادئون بهز الشباك في الدقيقة 21، عبر لاعب الوسط، بيدرو تاناوسو ‘تانا’، إلا أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر سوى 9 دقائق، عبر البرازيلي ويليان جوزيه، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة. وفي الشوط الثاني، وضع البلجيكي عدنان يانوزاي الفريق الباسكي، في المقدمة، في الدقيقة 62.وبحلول الدقيقة 67، أدرك جوناثان فييرا التعادل للاس بالماس. يذكر أن أصحاب الأرض لعبوا منقوصين من لاعب، بعد طرد ألفارو أودريوزولا بالبطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (4+90). وبهذه النتيجة، يفشل سوسيداد في تذوق طعم الفوز، للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل مع جيرونا (1-1)، في الجولة الماضية، ليصبح رصيده 19 نقطة في المركز السابع. في المقابل، بات رصيد الكناري 7 نقاط، يقبع بها في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

على صعيد اخر أمطر فريق أوليمبيك ليون شباك مضيفه نيس، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفيرا، لحساب الجولة الـ14 للدوري الفرنسي لكرة القدم، ليرتقي للمركز الثاني بصفة مؤقتة. شهد الشوط الأول تسجيل رباعية للزوار، حملت توقيع كل من؛ الهولندي ممفيس ديباي (ق5 و38)، والإيفواري ماكسويل كورني (ق20)، والدومينيكاني ماريانو دياز (ق27). وفي الشوط الثاني، حصل مدافع أصحاب الأرض، البرازيلي مارلون، على بطاقته الصفراء الثانية، بسبب التدخلات، ليغادر المباراة مطرودا (ق70). وجاء الدور على المهاجم الشاب ميزياني ماوليدا، وأصوله من جزر القمر، بالتوقيع على الهدف الخامس للضيوف (ق79). وبهذه النتيجة الكبيرة، اقتنص ليون مؤقتا وصافة جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن موناكو، قبل مواجهته الليلة مع باريس سان جيرمان، المتصدر بـ35 نقطة. وفي المقابل، تراجع نيس مركزين ليستقر في المرتبة الثامنة عشر، من أصل 20 فريق، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة.