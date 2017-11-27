{ إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الطاهر الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

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الطبقة الوسطى تنبثق من صلب الجهاز الإداري خلال العقد الثالث

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

بعد ذلك انتقالته المهمة التي تمثلت في الزواج من السيدة فاطمة والمصاهرة مع القاضي أحمد جمال الدين، ودخوله إلى دار المعلمين العالية التي تخرج فيها عام 1946، وتعرفه على ثقافة جديدة في العاصمة بغداد.تلا ذلك سفره مبعوثاً إلى جامعة السوربون، وتتلمذه على يد أساطين السوسيولوجيا الفرنسية أمثال عالم الاجتماع والفقيه الفرنسي جورج غرفيتش (1894-1965) أحد رواد علم اجتماع المعرفة، والمستشرق جاك بيرك (1910-1995) الذي شغل على مدى ربع قرن كرسي التاريخ الاجتماعي للإسلام في الكوليج دي فرنس، والمستشرق الفرنسي لوي ماسينيون (1883-1962) الذي اهتم بالآثار العراقية للمدة 1907-1908 وأسهم في اكتشاف قصر الأخيضر، وجورج دافي وغيرهم.ومع تركه باريس وعبوره الأطلسي تعرف على بيئة جديدة مغايرة عما تركه وراءه في باريس، ومن قبلها بغداد، ومن قبلهما منطقة شمال البصرة. كانت شيكاغو منتصف القرن العشرين مدينة صناعية كبيرة، وكانت المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تفرزها الصناعة مشكلات كبيرة ومعقدة، الأمر الذي أعطى سمة خاصة لمدرستها في علم الاجتماع التي أنتجت مقاربات نظرية جديدة تمخضت عن ولادة فرع جديد لعلم الاجتماع هو علم الاجتماع الحضري نتيجةً لأعمال مجموعة من علماء الاجتماع في هذه الجامعة للمدة 1915-1940.وبعد عودة الأستاذ الطاهر من دراسته في الولايات المتحدة عام 1952 وحصوله على تراكم علمي ومعرفي وثقافي جديد، أسهم مع زملائه في وضع اللبنات الأولى لعلم الاجتماع في العراق، على الرغم من المعوقات التي وقفت في طريقه وإياهم في تلك المدة المضطربة من تاريخ العراق.

المجتمع العراقي في النصف الأول من القرن العشرين

لابد لي ان اتطرق للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي وُلد في ظلها علم الاجتماع في العراق

الحالة السياسية:

منذ إحتلال بغداد على يد المغول عام 1258 حتى الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) تعرض العراق للاحتلال والسيطرة الأجنبية مرات عديدة. وقد كان الاحتلال العثماني (1535 – 1917) أكثرها بغضاً وأطولها عمراً، ولقد عانى المجتمع العراقي بولاياته الثلاث (بغداد، البصرة، الموصل) في هذه المدة الزمنية الطويلة الأمرَّين من سياسة العثمانيين التي لم يكن همها إلا نهب ثروات البلد وإثقال كاهل السكان بالضرائب وأعمال السخرة والتجنيد.لقد ظلت آثار هذه المدة الزمنية الطويلة وتبعاتها تعيش في دواخل العراقي فرداً ومجتمعاً وظل يعاني هواجسها حتى مُدد متأخرة من النصف الأول من القرن العشرين. وخلال سني الحرب العالمية الأولى كان هناك مستعمر آخر يحاول من دون كلل احتلال العراق بعد طرد العثمانيين منه وقد تحقق له ذلك مابين 1914 عندما وطئت أقدام أول جندي بريطاني أرض الفاو في أقصى الجنوب حتى 1918 حينما تمكن من كسب الحرب وضمه لآخر معاقل ولاية الموصل في أقصى الشمال إلى سيطرته بعد انتزاعها من تركيا.ففي الحادي عشر من آذار 1917 دخلت القوات البريطانية بغداد واستمرت في زحفها نحو شمال وغرب العراق وفي هذا التاريخ بالذات بدأ صراع من نوع مختلف مع مستعمر جديد يتسلح بالتكنولوجيا ويخطط لمشاريع استعمارية خبيثة وطويلة الأمد وكما قال أحدهم (إن الحوت البريطاني لم تطفأ ظمأه مياه بحار العالم فجاء ليشرب نفطنا)،وفي 25نيسان 1920 فرض مجلس الحلفاء الأعلى الانتداب البريطاني على العراق وفقاً للمادة الثانية والعشرين، الفقرة الرابعة من عهد عصبة الأمم.(1) لقد فُرضَ الانتداب البريطاني على العراق فرضاً من دون أن يُستشار المجتمع العراقي كما حتمت ذلك الفقرة الرابعة من المادة 22 من ودون أن تتقيد الحكومة البريطانية بالوعود التي قطعتها على نفسها في مناسبات مختلفة في إنشاء دولة عربية مستقلة تستمد سلطاتها من روح المجتمع العراقي وتكون محققه لرغباته. ولهذا استنكر العراقيون قرارات المجلس المذكور استنكاراً تاماً أدى بهم أخيراً إلى إعلان الثورة في 30 حزيران عام 1920 والتي انطلقت من الفرات الأوسط وشملت أرجاء واسعة من العراق واستمرت 6 أشهر أدت إلى تكبيد الانكليز ضحايا كبيرة في الأموال والأنفس. لقد أدرك العراقيون على بساطة وعيهم السياسي آنذاك بأن الادعاءات البريطانية من أنهم جاءوا محررين له إنما هي إدعاءات زائفة، وأننا لنجد في الأدبيات الانكليزية إشارة واضحة إلى (أن بريطانيا لم تقبل المسؤولية في العراق حباً لمصلحة الغير بل إنها جاءت من أجل مصلحة دائمة ورئيسة في الشرق الأوسط. ويقوم هذا المبدأ على عدم فسح المجال لأية دولة معادية بتهديد المواصلات الإمبراطورية إضافةً إلى المنافع الاقتصادية الواسعة جداً التي كان من أهمها حقول النفط في كركوك).(2) لم تكن ثورة العشرين وليدة الشعور المرير بالعداء لبريطانيا فحسب بل كانت ثورة في سبيل الاستقلال المسلوب وعلى الانتداب الذي فُرض ظلماَ إذ وجد الناس أنفسهم خاضعين للحكم البريطاني المباشر دون تمتعهم بحكم وطني مستقل.(3) ولقد أدركت بريطانيا أن سياسة الشدة والبطش والحكم المباشر لا يمكن تطبيقها في العراق لذلك فقد فكرت في إقامة حكومات تابعة لها تستطيع من خلالها تنفيذ سياساتها الاستعمارية على المدى الطويل بعد أن أدركت أن عمر الانتداب لا يكون طويلاً. وهنا يقول المعتمد السامي البريطاني السير بيرسي كوكس (لقد بلغ الاستياء الذي كانت تقابل به دائماً فكرة الانتداب في العراق حداً فائقاً).(4) وعلى هذا الأساس فقد شكل السير بيرسي كوكس أول مجلس وزراء عراقي برئاسة عبد الرحمن النقيب وقد قرر هذا المجلس بجلسته المنعقدة في 11/تموز/1921 المناداة بفيصل بن الحسين ملكاً على العراق الذي تُوج في 23/آب/1921.وقد عهدت الحكومة البريطانية إلى دار اعتمادها في العراق أن تشرع في وضع لائحة للقانون الأساس العراقي تراعي فيه الأسس الواردة في صك الانتداب وصيغة البيعة للملك فيصل والمادة الثالثة من لائحة المعاهدة.(5) وقد جاءت لائحة القانون الأساس بشكلها الأخير في 123 مادة تعالج مجمل أوضاع الدولة ومؤسساتها المختلفة.(6) وهكذا نجد أن القانون الأساسي العراقي لم يُوضع كما يوضع دستور أمة حرة مستقلة ذات سيادة ولم يتوخ واضعوه إلا أن يكون مطابقاً لأغراض الانتداب وأن لا يتضمن شيئاً مناقضاً لأغراض المعاهدة العراقية البريطانية التي وضعت لتحقيق مصالح الانتداب.(7) ومنذ ارتقاء الملك فيصل الأول عرش العراق وتشكيل الحكومات العراقية، قامت بريطانيا بتحويل روح الانتداب في قالب من المعاهدات المجحفة التي قبلتها هذه الحكومات ورفضها المجتمع العراقي بإباء. لقد كبلت معاهدات 1922 التي عدلت عام 1923 ومعاهدة عام 1926 العراق، فجعلت الحكم وطنياً في الظاهر وبريطانياً في الواقع وعلى هذه الصورة دخل العراق في عصبة الأمم عام 1932.في 8 أيلول 1933 مات الملك فيصل الأول، فتولى الحكم بعده ابنه غازي الذي كان حديث السن، ولقد انتشرت في عهده الاضطرابات واندلعت الثورات في معظم أنحاء البلاد واختل سير الإدارة خللاً ظاهراً، وقد صُرع هذا الملك في 4 نيسان 1939 فَنُصب ابنه فيصل الثاني ملكاً تحت وصاية خاله عبد الإله لأن الملك الجديد كان تحت السن القـانونية.وفي أيلول عام 1939 اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية، وفي الثاني من أيار 1941 اصطدم الجيش البريطاني بالجيش العراقي، وهنا خضع العراق للاحتلال الفعلي من الجيش البريطاني بعد أن كان قد نال استقلالاً أسمياً أو جزئياً (3 تشرين الثاني 1923 حتى 29 أيار 1941)،وقد أستمر الاحتلال الثاني من (2 حزيران 1941 حتى 29 كانون الثاني 1946)،وفي 5 أيار 1953 انتهت وصاية الأمير عبد الإله على الملك فيصل الثاني وأصبح الأمير ملكاً يمارس مسؤولياته المناطة به من دون وصاية عليه وقد استمر هذا في الحكم حتى 13 تموز 1958 عندما قام الجيش العراقي بالثورة وإعلان الجمهورية. وفي هذه المدة من تاريخ العراق (1921 – 1958) تشكلت تسع وخمسون وزارة اشترك في تمثيلها ثلاثة وعشرون رئيساً ومئة وخمسة وسبعون وزيراً وقد كان جملة من هؤلاء يدور في فلك السياسة البريطانية ويعمل لخدمتها بمختلف الطرق، وأبرز هذه الشخصيات نوري السعيد الذي كان له نصيب الأسد، فقد ترأس أربعة عشر وزارة وتولى مناصب وزارية مهمة كالخارجية مرات عديدة إضافةً إلى مناصبه المهمة الأخرى في المجالس النيابية والأحزاب السياسية.(8) لقد صادرت الطغمة الحاكمة في العهد الملكي كل حريات المجتمع وسيطرت على وسائل التعبير، وحبست الأقلام، وضربت ستاراً سميكاً بين العراق والعالم، وقصرت الصحافة على خمسة جرائد هزيلة يُملى عليها ما كان يريد الحكام قوله ونشره، وأصبحت مظاهر الحياة الديمقراطية مهازل مضحكة فالنواب يُعينون تعييناً ومثلهم أعضاء مجالس الإدارة المحلية، وأُلغيت الأحزاب، وأُغلقت المجلات والصحف، ومُنعت الاجتماعات، ونُكل بالمعارضين للحكم أبشع تنكيل.(9) وقد كافح المجتمع العراقي هذه السياسات الاستعمارية التي كانت موجهة ضده بمختلف الوسائل والسبل، فقد كافح معاهدة عام 1930 الجائرة، وقام الجيش بانتفاضة في عام 1936، ثم عاد لينتفض مرة أخرى عام 1941، وفي كل مرة كانت تسيل الدماء وترتفع المشانق وتكتظ السجون والمعتقلات بالمواطنين.(10) وفي عـام 1948 انتفض المجتمع العراقي ضد المعاهدة التي حاول المستعمر وأذنابه من خلالها ربط العراق بعجلته فأمعن بالاضطهاد والإرهاب وارتفعت المشانق مرة أخرى وامتلأت السجون والمعتقلات بالأحرار وحُجر على الفكر وكُتمت الأنفاس.(11) وفي عام 1952 قام الشعب العراقي بانتفاضة أخرى أطاحت بحكومة أعوان الاستعمار إلا أنها فشلت في إقامة حكومة وطنية في البلاد فلجأ المستعمرون إلى أشد الأساليب بشاعة وأكثرها إرهابا، وقد عملت القوى الاستعمارية وبمعاونة أذنابه بتمهيد السبل لجعل العراق قاعدة لكتلة استعمارية عدوانية وبدأت حملة من الضغط والإرهاب والجور لم يسبق لها مثيل في تاريخ العراق بفصل الطلبة الأحرار والموظفين والأساتذة.إن الثورات والانتفاضات المتوالية التي قام بها الشعب والجيش يدلان بوضوح على أن المجتمع العراقي بدأ يدرك رويداً رويداً معنى الحرية والاستقلال وصار يعرف تمام المعرفة بأن الرقي والتقدم لا يمكن أن يقدمهما له الآخرون الذين جاءوا لنهب ثروات البلد وخيراته، وهكذا فقد كانت هذه المدة مليئة بالأحكام العرفية التي أُعلنت ست عشرة مرة مابين (25 تشرين الأول 1925و13 تموز عام 1958)،وقد شمل اثنان منها جميع أنحاء العراق، كان الأول عام 1948 وأستمر (583) يوماً، بينما كان الآخر في عام 1956.أما الأربع عشرة الباقية فقد كانت تتوزع بين مدن العراق وأقضيته وقصباته.(12)

الحالة الاقتصادية

على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الضخمة والمتنوعة التي كان يزخر بها العراق، كانت الحالة السائدة الفاقة والعوز المادي، فمستوى معيشة السكان كان منخفضاً جداً،(*) وكانت الأغلبية تعاني الفقر والفاقة. ومع أن هناك أقلية نسبية من تجار المدن وأصحاب الأراضي كانوا ينعمون بدخل عال فإن مستوى المعيشة كان منخفضاً للغاية ولم يكن المستقبل يبشر بأمل كبير في التغيير.ولقد كان التركيب الاجتماعي الاقتصادي في العراق ينقسم إلى فئتين رئيسيتين هما: (أ) القلة التي تملك (الطبقة العلياHaves) وتتألف من الأغنياء، ورجال الأعمال، والصناعيين الكبار، والإقطاعيين الزراعيين، والعقاريين وأفراد الأُسر المعروفة التي تألفت منها طبقة الوزارات ورجال البلاط الملكي، ورجال الإدارة في مختلف الأجهزة الحكومية والسلك الدبلوماسي. (ب) الفئة المعدمة الفقيرة (الطبقة الدنياHave Not)،والتي كانت تتمثل بالسواد الأعظم من المجتمع العراقي، إذ كانت تشكل القاعدة الجماهيرية الفلاحية والعمالية التي تؤلف (97%) .لقد ظهرت في ثلاثينات القرن العشرين طبقة ثالثة هي الطبقة الوسطى وقد ساعدتها مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية على البروز بقوة وتكونت هذه الطبقة من موظفي أجهزة الدولة، وصغار التجار، والحرفيين، والكسبة، وأرباب المهن المختلفة في كل من القطاعين العام والخاص، والمعلمين، وضباط القوات المسلحة .