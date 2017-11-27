لا بـد من وقـفـة مع العراق

كما ذكرت لكم سادتي في مقالتي السابقة بأننا لسنا بحاجة الى وصف للأوضاع السود التي تدور في عراقنا الجديد كما يزعمون، والغمامة السوداء ترفض الزوال، الجميع يعرف اوصاف الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 وما عاثت في الأرض من فساد وافساد وغطرسة وفحش وظلم ….

الآن وبعد كل ما جرى أليس من المفترض ان نصحو من سباتنا الطويل العميق ونؤســس لبناء غدنا الأفضل ؟ أليس من المفترض ان نفكر ملـيـاً بالخروج من النفق المظلم الذي نسير فيه نحو الضياع والتيه، ألم يحن بعد زمن الخلاص من هذه السنين العجاف وانطلاقاً من ان لا نجاح دائم ولا فشل الى الأبد يجب ان نخوض التجربة من جديد.

استوقفني منشور على الفيس بوك وهو عبارة عن سؤال “ماذا تحتاج الثورة” ؟

فكرت وفكرت كثيراً واطلعت على بعض الردود لتزداد الحيرة من الجواب صدقــاً ماذا تحتاج الثورة؟ (ليس بالضرورة ان تكون الثورة بمفهومها العسكري البحت الذي تذهب اليه اذهاننا كلما سمعنا بهذا المصطلح الذي اختصرناه بأضيق اطار) هل تحتاج الى الرجال نعم هل تحتاج الى الشعب نعم هل تحتاج الى الإرادة نعم وتحتاج الى والى ..لكن وقبل كل شيء نحن من نحتاج الى الثورة ضد آفة الفساد(نقطة راس سطر). تلك الآفة التي أصبح اسيادها يبتدعون أساليب شيطانية لدرجة عجز فيها الشيطان من ابتكار طرق اكثر حداثة من التي يستخدمونها في سرقاتهم، ولكن مهما طال بكم الأمد سياتي اليوم الذي تحاسبون على كل صغيرة وكبيرة فلا نجاح دائم ولا فشل الى الأبد.

لنأتي الى أسس بناء البلدان الا وهو التعليم الرجل المريض المتهالك في العراق الذي ينتظر الموت ليُحمل على نعش ويتسييد الخراب وهذا ما يطمح اليه السلاطين ووعاظهم هذا ابرز إنجازات سادة الفساد ناهيك عن الحاشية.

القائمة تطول اذا ما اردنا الحديث عن منجزات الابطال المحررين وهم يرددوا في دواخلهم بأننا يجب ان نُخلد فقد فعلنا ما لم يستطع احد ان يحلم به لذلك يجب ان يسرقوا دون حساب ولا عقاب.

اليوم وبعيدا عن كل اعتبار لا تخفى الحاجة الماسة الى التغيير الحقيقي الشامل والواقعي الذي يتجاوز كل المسميات البغيضة الفئوية والطائفية، وننظر الى المستقبل بمنظار يختلف عن أحزاب السلطة التي تسعى الى بث روح الفرقة بين الجميع لتضمن لنفسها ما تقوم به من سرقات.

اليوم من غير الممكن ان تبقى الطاقات الشبابية حبيسة دواخلها، اذ يجب ان ترى ضرورة التغيير والزامية التخلص مما يعيشه العراق، وتكون البداية للدخول الى معترك التغيير وفق أسلوب ومنهج وخطة تضم رجالا وخلفهم شعب يتمتعوا بالإرادة لنبدأ بصناعة الغد الذي نحلم به خالٍ من القتل والفساد يحترم الانسان ويضعه الغاية المثلى من اجل الحفاظ عليه.

مصطفى عبد الخالق