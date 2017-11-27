من يحاسب من ؟

ثورة ضد الفساد – حاكم محسن محمد الربيعي

لا يحتاج الفساد الى تعريف او توضيح لمفهوم ،اذ كتب عنه الكثير من المقالات والبحوث ،اضافة الى تناول هذا الموضوع خلال المؤتمرات والندوات في مختلف المجالات والمؤسسات ومنها المؤسسات الاكاديمية وبكثره ،لذا سيتم التركيز على القرائن التي تبين ان زيد او عمر من الناس فاسد ماليا واداريا ،ومن بين القرائن ،ما يظهر امتلاك شخص ما لعقارات او مولات او استثمارات تتخذ اشكالا مختلفة ،ليس في داخل البلد فقط بل في خارج البلد لا سيما من حملة الجنسية المز دوحه ويتحدث الكثير من الناس عن ما شاهدوه من عقارات واستثمارات منها احيانا لا تسجل بالاسم المباشر لهؤلاء الفاسدين وانما يتم اختيار اشخاص معينين ،اما من اناس موثوق بهم او ترتيب اوراق على من تسجل بأسمائهم تخو فا من تغيير الموقف لهذا النوع من البشر الذي يقبل بسرقة اموال الشعب ويساعد السارق وهذا يعني انه هو سارق ايضا .

ملكية شخص

وبعد الا تعتبر هذه قرائن كافية لا ادانة زيد او عمر بانه سارق اذا ما عرفنا ما يملك قبل وما امتلك بعد وهل يحتاج الى توضيح ماذا يعنى بملكية شخص ما قبل وما امتلك بعد ،في واحدة من الدول العربية اشار احدهم بالقول ان فلوسكم في هذه الجزيرة رد عليه زميل كان معهم وماذا في هذه الجزيرة اجاب قصور ، اضافة الى ما يراه الشعب من دلائل وقرائن واضحة للكثير ين وفي عقر دارهم وكأنهم يتحدون الشعب لا نهم لا يخشون ان يشك بهم احد ،ومثل هؤلاء كثر، بحيث ان احدهم اصبح ابناء الحي الذي يسكنه يلقبوه فلان عمارات في مرحلة بعد ،اما مرحلة قبل فكان يملك كامرة ويتجول بين طلبة الكليات ليجد من يطلب منه خدمة التصوير ،اما مرحلة بعد ازداد غناه سريعا واصبح من اصحاب الفنادق والعمارات .

القاء قبض

نعم ،صدر امر القاء القبض بحقه ،وقيل انه هرب خارج البلد وبعد عدد من الاشهر عاد وكان لم يحدث شيء والسؤال الذي يطرح نفسه ،هل كانت التهمة غير صحيحة ،اذا يجب ان يرد اليه اعتباره وربما اعيد اليه اعتباره ونحن لا نعلم ،لكن ما امتلكه في مرحلة بعد باق كما هو ،فماذا يعني ذلك ،الا يعد ما يمتلك بسرعة خاطفة قرينه كافية ،وهل تهدي السماء بعض الناس هدايا ربانية كبيره لا يعلم بها احد ،الا يعد الثراء السريع دليل واضح ولماذا لا تراجع الاستمارات التي قدمت من المسئولين الذين شغلوا مناصبهم عما كان يمتلك وماهي ملكيته بعد ان شغل المنصب وخرج منه او مازال فيه او مراجعة بعد سنتين او ثلاث لما يمتلكه وتحديد الفرق بين الحالتين ،مع ملاحظة ملكية من لهم علاقة به من الدرجات العائلية لغاية الدرجة الرابعة،خلاصة ما يراد قوله ان تحديد الفاسدين ليس صعبا ،ولكن من يحاسب من ؟ في الايام الاخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء من قيل بانه صدرت اوامر القاء قبض بحقهم شملت وزراء سابقين ونواب ومن شغلوا مواقع وظيفية في مستوى مدير عام فا على . هم الان متهمين والمتهم برئ حتى تثبت ادانته وان اوامر القاء القبض بالتأكيد لا تا تي من فراغ لكن ذلك يحتاج الى دعم بالمقابل يجب الاشارة الى القرائن الداعمة للاتهام وبالتالي المحاسبة وفقا للقانون .و يذكر ان مسؤولا في زمن احد الحكومات خلال الفترة التي سبقت الاحتلال لديه بنت تدرس خارج بلدها،اتصل بها والدها وهو هذا المسئول يخبرها انه سيرسل اليها القسط الدراسي ،اجابته ابنته لا داعي لان الاجور دفعت، فقال لها من دفعها قالت له عند السؤال من جامعتها تبين ان شركة كورية هي التي دفعت القسط الدراسي ،وهذا يعني ان الشركة تصرفت دون ان تخبره ،لكن خطؤه يبدوا انه لم يستدعي الشركة ويحاسبها على فعلتها فاستدعي من راس الدولة وامام جمع من المسئولين بنفس المستوى لهذا المسئول وطلب منه ان يخبر الجميع ما حصل ،وروى ما حصل بالتمام فقال له يعني ذلك رشوة وبعد يومين تم اعدامه ،ونعتقد ان الرجل لا يستحق الاعدام لان في ذلك قسوة متناهية وكان يمكن ان يعفى من المنصب ويعيد المبلغ الى الدولة او الى الشركة وسحب المشروع منها والتي كانت تتولى تنفيذه وليس انهاء حياة هذا الانسان . نعم . هو مخطئ ولكن ليس الى حد انهاء حياته ،هكذا كانت طبيعة ذاك النظام الاستبدادي المتسلط من حيث القسوة ولكن هناك محاسبة متناهية للفاسدين .

مكافحة الفاسدين

فهل في ثورة الحكومة لمكافحة الفاسدين الغارقين في وحل الفساد ،محاسبة صادقة وفعلية ام ستظهر رعاية حزبية ومحلية واقليمية او رعاية هذه الجماعة مقابل تلك الجماعة ويبقى الحال و كانك يا ابو زيد ما غزيت ،ان تهمة الفساد لا تأتي من فراغ وان لا تقتصر فقط على من هم في الدولة بل السابقين والحاليين ممن يشملهم وان يشمل جميع الاطراف من الفاسدين بغض النظر عن الموقع الحزبي او السياسي او الحكومي ولنا حذ من الاخرين عبرة في محاسبة الفساد، ففي غواتيمالا وجهت تهمة الفساد الى الرئيس الغواتيمالي ،قدم استقالته وذهب الى القضاء وجرت انتخابات اصولية للرئيس الجديد وهو من الفنانين بعد استقالة الرئيس السابق بسبب تهمة الفساد ،اما ماهي تهمته ،الرجل لم يدخل جيبه وحده نقدية من عملة بلدة او بعملة اجنبية قط ،انما فساده هو اعطاء حرية التصرف للمسؤولين عن الجمارك في استيفائها من التجار ،اعتبرت فساد وهو لم ينتفع منه قط ،وهذه الرئيسة الكورية الجنوبية التي ابكتها السلطات القضائية لفسادها ولكن ما هو فسادها انها استخدمت نفوذها في تعيين صديقتها ،فكم مسؤول لدينا عين عائلته وعلاقاته واصدقائه بحيث تسمى الوزارات او الدوائر بأسماء العوائل من باب التهكم لكثرة من يعينون من الاقارب والانساب ,وهذه المملكة العربية السعودية وبغض النظر عن الاسباب الحقيقية الا ان ما جرى هو تهمة فساد ادت الى محاسبة مسئولين بمستويات عليا ،وماجري في الصين لا أعضاء بارزين في الحزب الحاكم كان بسبب الفساد ،فهل نختلف عن العالم بل يجب ان يتعلم منا الاخرين لان تاريخنا حافل بالمحاسبة والعقاب للفاسدين وتوجيه الحكام والولاة في الولايات العربية الاسلامية بدء من العصر الاسلامي الاول ،نتمنى ان تأخذ هذه الثورة مجراها لا احقاق الحق واسقاط الباطل ومريد يه من اجل الحفاظ على ثروة الشعب الذي تعب من الفساد والفاسدين ونهب الثـــــروة وهدر المال العام .