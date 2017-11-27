وباتت الإنتفاضة قريبة – فريد حسن

لست من دعاة خلق او اختلاق المشاكل لكني هنا انقل وجهة نظر المواطن فالناس باتوا في اضيق واحرج المواقف واضحوا وامسوا وظلوا متعلقين ومتشبثين بكل اخوات كان وكلهم دعاء الى الله ان يخرجهم من ظلمات الحكومة الى نور السعادة والمواطنة الحقيقية ، ان المواطن اليوم اسير التناقضات السياسية للاحزاب والتكتلات والذي ادى بالوطن الى التراجع في كافة المجالات وبالمواطن الى ازمات قلبية وكأبة وضيق نفس والفقر والجوع . ان مسؤولية البرلمان ان تستدعي الاطراف الحكومية وان تشرع لها احكاما بضرورة حل المشاكل وان تسخر الجهود للمواطن فليس من المعقول ان يبقى المواطن بدون راتب او بدون برميل نفط بدعوى ان هنالك مشاكل بين المركز والاقليم فأن على الحكومة الاتحادية ان توفر اسباب الحياة لابناء كردستان وان لاتتخذ من الامور التي حدثت ذريعة لانزال العقاب على شعب بعينه لاسباب سياسية فالحكومات الوطنية تقدم خدملاتها للمواطن وتعمل على حل خلافاتها بعيدا عن التسبب في ايذاء المواطن وكما نعرف وكما نسمع فان هنالك تفاهمات ونقاط التقاء قريبا بين المركز والاقليم فأذن على الحكومة ان تبعث رواتب موظفي الاقليم وان توزع النفط على المواطنين ومن ثم تتفاهم مع الاقليم وان تستقطع ماهو ضمن القانون والدستور . ان الاجراءات الحالية ترقى الى مستوى الظلم فالمواطن هو الضحية على حساب العناد والتعنت بين الاطراف السياسية .

ان الحكومة الاتحادية مطالبة باتخاذ الاجراءات الدستورية وان تعطي لكل ذي حق حقه وان تتيقن بان مواطني كردستان هم جزء اساس ولهم حق في واردات البلاد وان رواتب موظفيها امانة في اعناق حكومة العراق اما المشاكل العالقة فيمكن لكم ان تعالجوها وحسب ما تتطلب من وقت اما قطع ارزاق الناس فلن يحتمل لان هذه اللعبة السياسية قد اثرت على السوق وبات الشعب يعاني العوز والفقر وباتت تبيع مقتنياتها وهي في دولة من فوقها وتحتها محيطات من النفط ، فمعالجة الامور بالحكمة والموعظة الحسنة افضل قبل ان تبدأ انتفاضة شعبية في العراق ولابد ان تدرك الحكومة أن شعب العراق واحد موحد فالجنوب والشمال ضمن العراق ونحن على يقين بأن الهمم تتوحد وحينها لاينفع الندم .

ان اجراءات الحكومة بحق المواطنين تجاوز على الدستور فكفوا الحديث عن الدستور