السفر في جينات البشر – غلام محمد هايس

السفر هو الانتقال من مكان الى آخر في رحلة قصيرة أو طويلة لأغراض معينة مثل الحج أو التجارة أو السياحة أو طلب العلم .

وقد أحب الانسان السفر منذ القدم و وجد متعة خاصة في ان يجوب الارض ويستمتع بمناظرها الخلابة و اكتشاف كل ما هو جديد .

الجينات هي تشكل هيئة الانسان وشكله كما لها دور فعال في تصرفات الانسان من خلال تحكمها بالافرازات الكيمياوية والهرمونات ، وفِي جيناتنا هناك جين يسمى (دي أر دي اربعة) وجزء منه مسؤول عن شفيرة خاصة بنوع من مستقبلات تسمى مستقبلات الدوبامين وهي المادة المسؤولة عن المتعة و قسم منها مرتبط عن البحث عما هو جديد وهو البحث عن المعرفة وذلك ما يعتقده علماء الأحياء ان البحث عن الجديد هو جزء من المتعة التي يرغب الانسان من خلالها في السفر من حين لآخر .

ولكن يوضح عالم الإنسانيات (كوجي لوم ) في كتاب (فن المجازفة) للكاتب (كيت سوكال) قائلاً ” جين واحد لايمكن ان يفسر التصرفات المعقدة للإنسان ولـــــــكن لا شك ان له دور فعال لاسيما حين نحـــــــــتسب الاخـــــــتلافات الجينية بين مختلف البشر … .

لقد ذكر السفر في عدة آيات قرآنية مثل آيات الصيام واية الدين وفِي التيمم ، كما ان ربطت الآيات السفر بالتعب الشديد مثال ذلك هو سفر النبي عيسى و فتاه .

وقد حث القرآن الكريم على السير في الارض والسير في اللغة هو المشي والسيرة هي الطريقة وهي دلالة على التأني في البحث والسفر و إيجاد الطريقة الصحيحة في البحث في كل المخلوقات وتشمل كل العلوم فقد قال تعالى في سورة العنكبوت الآية (20) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

ذكرت الآية الفعل (بدأ) دلالة على الفترة الزمنية الطويلة لبداية الخلق و ما مرت عليها من دهور طويلة و ذكرت الآية (الخلق) وهي كلمة تشمل جميع المخلوقات الحية وغيرالحية .