ومضات قصيرة – عبد الكريم قاسم

1ـ إذا كانت الحكومة العراقية هي الرب الثاني، فأنا جاهلي وملحد ومشرك وكافر.

2ـ في (جمهورية أفلاطون) تم طرد الشعراء والبقاء للسياسيين، وهل يستطيع السياسيون بدون شعّاره ؟.

3ـ يوم الانتخـــــــابات هو يوم الانتي خايبــــــــات الذي تشهد على المواطــــــــنين أصابعهم وأحبارهم وأقلامهم ..

4ـ يطلب الشرع:علموا أبناءكم السباحة (عند المطر) والرماية (فوز المنتخب والعطوه) وركوب الخيل(هنا مشكلة..

ماكو خيل ولا حمير طبخوهن بالمطاعم)هل يجيز الشرع ركوب الحكوميين؟.

5ـ قبل دفن داعش في قبر من ذهب ومرمر، أقرأ ما تيسر، من صورة علي غيدان وعبود قمبر.

6ـ ثانك يو ملا مسعود

7ـ المايسترو كاسترو ..

طلب احراق جثمـــــــانه لأنه لم يحقق لشعبه طموحاته، الذي احـــــــــرق شعبه كيف يموت ؟.