عبد الرزاق يهدّد بمقاضاة الدعوة وخبير لـ(الزمان): دعوى التشهير لا تكسب دون إثبات البراءة

بغداد ــ داليـا أحمـد

رهن خبير في القانون امكانية تقديم القيادي في حزب الدعوة (المقال) صلاح عبد الرزاق مقاضاة الحزب وكسبه الدعوى في حال تقديمه ادلة الى المحكمة تثبت براءته من التهم الموجهة اليه.

وقال هاشم العقابي لـ (الزمان) امس ان (من حق اي مواطن ان يقدم طلبا للقضاء للنظر في قضية ما او تقديمه دعوى، والقضاء هو الذي يصدر القرار المناسب) واضاف انه (في ما يتعلق بقضية عبد الرزاق إن قدم ادلة الى المحكمة تثبت براءته من التهم التي وجهت اليه بشأن تورطه في ملفات فساد فله الحق في مقاضاة الحزب بدعوى التشهير والمطالبة بتعويض مالي) مشددا على القول ان(دعوى التشهير لا يمكن ان يكسبها المتقدم بها اذا لم تكن مرفقة بأدلة لصالح المتهم) .

وكان عبد الرزاق قد هدد بمقاضاة لجنة الانضباط في حزب الدعوة وقال في بيان امس ان (سبب رفع الدعوى يأتي بعد نشر اللجنة المذكورة بيانا يتهمه بتهم لاصحة لها).

خارج الاختصاص

لافتا الى إن (التشهير الذي قامت به هذه اللجنة كان في موضوع خارج اختصاصها قانونا ويعد تدخلا في صلاحيات القضاء العراقي) مشيرا الى ان (اللجنة خالفت بتصرفها هذا حتى النظام الداخلي الذي قدمته لدائرة الاحزاب السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات).

مضيفا بأن (البيان المذكور تم نشره من دون الاعتماد على ادلة رصينة ومن دون مراعاة لحقوق المتهم المتبعة في القضاء الشرعي والقانوني) .

وتابع ان (اللجوء الى القضاء هو الفيصل في هذه الأمور ولا يجوز ان تترك الامور الى الاحزاب لكي تتصرف كما تشاء لغرض التصفيات السياسية)، مشددا على (ضرورة ان تخضع الاحزاب السياسية للقانون النافذ ولا تمارس الظلم والتعسف ضد أعضائها و تبقى الدولة هي التي تحمي المظلوم من الظالم ولو كان الظالم هو الحزب الذي ينتمي اليه المظلوم).

وكانت لجنة الانضباط في الحزب قد اصدرت بياناً اعلنت فيه فصل عبد الرزاق من الحزب لعدم تقديمه ما ينفي عنه صحة الاتهامات الموجهة اليه بتورطه في ملفات فساد اداري ومالي.وتسنم عبد الرزاق مناصب رفيعة من بينها محافظ بغداد السابق .

الى ذلك، جدد الحكيم رفضه تأجيل الانتخابات ، مؤكداً انها ستكون مفصلية ومهمة جدا.

وذكر بيان لمكتبه تلقته(الزمان) امس ان الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد وفد حزب الفضيلة برئاسة امينه العام عبد الحسين الموسوي وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية في العراق ومرحلة ما بعد الانتصار العسكري على داعش الارهابي.

ونقل البيان عن الحكيم قوله ان (العراق انتصر على داعش عسكريا وانتصر على تحديات وحدته وامامه تحد اخير في الانتصار على الخدمات ومكافحة الفساد)، مؤكداً ان (الحوار هو السبيل الامثل لحل الاشكاليات العالقة بين الجميع).

وشدد على(اهمية الاحتكام للدستور والقانون النافذ ورؤية المرجعية في الالتزام بالدستور نصا وروحا).

وعن الانتخابات المقبلة، اكد انها(مفصلية ومهمة جدا ولا مجال لتاجيلها)، داعيا الى (التنافس على اساس البرامج وتقديم الخدمات للمواطن والذهاب الى اغلبية وطنية تحضر فيها المكونات العراقية لخلق حالة الحكومة والمعارضة لتقديم الافضل).

وكان الحكيم قد دعا إلى إقرار قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.

بطاقة ناخب

ونقل بيان لمكتبه تلقته (الزمان) امس عنه قوله في كلمة القاها خلال تسلمه بطاقة الناخب من مفوضية الانتخابات أن (العراق اليوم يستعد لانتصار رابع وهو في بناء الدولة بوصفه أهم أولويات المرحلة المقبلة).

مضيفا ان (انتصار الدولة يعني بناء المؤسسات والقوات المسلحة المهنية والمستقلة ومكافحة الفساد وتمكين الشباب والمرأة في شكل اكبر في الحياة الاجتماعية والاعمار والخدمات وتوفير فرص العمل وكل هذه الأمور تشملها بناء الدولة).

وعد الانتخابات المقبلة (تعبيرا عن تدشين مرحلة بناء الدولة ومواجهة التحدي والتغلب عليه)، مبينا أن (العملية الانتخابية مقدمة ضرورية لإنجاز الانتصار الكبير)، داعيا المواطنين إلى (الاسراع في التسجيل البايومتري وتسلم بطاقات الناخب والتهيؤ للملحمة الكبيرة التي تعد حدا فاصلا لمرحلة سياسية جديدة).

وحث الحكيم المفوضية العليا للانتخابات وفريقها الجديد على (العمل لتحقيق عملية انتخابية نزيهة وشفافة ومحايدة وواضحة تطمئن جميع العراقيين بأن اصواتهم ستكون مؤمنة ومحفوظة في هذه العملية)، موصيا بـ(ضرورة تفعيل مشروع تسريع النتائج ليشهد العراقيون ظهور النتائج بعد سويعات من العملية الانتخابية ووضع حد للكثير من شبهات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين).

وأكد (ضرورة توفير المناخ الأمني وإعادة النازحين إلى مدنهم ليكونوا على استعداد في المشاركة في الانتخابات وإعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتوفير تخصيصات مالية للمفوضية لأجراء الانتخابات وسير العمل)، داعيا مجلس النواب إلى (تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب الجديدين أو التصويت على القانون القديم ليكون هو القانون المعمول به للمرحلة المقبلة فيما اذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد ليفسح المجال إمام المفوضية لاستكمال إجرائها) .

وشدد على(ضرورة ان تعمل القوى السياسية جاهدة على تقديم برامج انتخابية تنسجم مع أولوية بناء الدولة وتكون واقعية ورقمية وواضحة وقادرة على أن تبعث الأمل والتفاؤل لدى المواطنين).

حاثا وسائل الإعلام على (الحضور بفاعلية في خلق الحوافز لأبناء شعبنا للمشاركة في العملية الانتخابية)، مؤكدا (ضرورة أن يكون التنافس على أساس البرامج والكفاءات والطاقات التي تقدم لأبناء شعبنا وليس على أسس طائفية وسياسية وتصعيد وتنابذ وتشاتم بين الناس ونشر الغسيل).