العراق يستعين بشركة أجنبية لتصدير الغاز إلى الكويت وخبير لـ (الزمان): الإتفاق يخفّف العبء عن واردات النفط ويسهم بتسديد الديون

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان قرار تصدير الغاز الى الكويت مقابل التعويضات التي فرضها مجلس الامن عن احداث 1990 مهم ويسهم بتسديد تلك الديون التي ستخفف العبء عن واردات النفط.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (هذا القرار مهم لان للكويت ديونا بذمة العراق وتسدد من عائدات النفط حسب قرار مجلس الامن). لافتا الى ان (العراق في الوقت الراهن ليست لديه امكانية لاستثمار الغاز بسبب عدم وجود منشأت للمعالجة ومنظومة للضخ وبالتالي سيكون تصدير الغاز وفقا للاتفاق بين البلدين الى منشأت غاز كويتية). مؤكدا ان (انعكاسات القرار ايجابية وسيسهم بتسديد ديون العراق كون الاموال التي تدفع للتعويضات حاليا هي من صادرات النفط), وتابع ان (تلك المبالغ التي تدفع يمكن توظيفها في مجالات اخرى تسهم بانعاش اقتصاد البلاد).

وكشف المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن التوصل لاتفاق لتزويد الكويت بالغاز من حقول الرميلة للمساهمة في تسديد جزء من التعويضات عن غزو 1990.

وقال جهاد في تصريح امس إن (العراق سيزوّد الكويت بـ 50 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا خلال المرحلة الأولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا).

مشيرا الى أن (عملية التزويد ستكون بدلا من احراق الغاز في الحقول فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين), واوضح جهاد ان (الاتفاق ماض بين البلدين ومتوقف فقط على سعر الوحدة حسب الأسعار الرسمية).

واستعان العراق بشركة تويو اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدته في مد خط أنابيب للغاز إلى الكويت ومصنع البتروكيماويات. وقال مصدر في تصريح امس ان (المشروع سيتيح للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر).

مبينا ان (العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي).

وأضاف ان (مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من تلك الموارد).

من جانبه قال المدير المالي للشركة كينسوكي واكي إن (المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد).

استخدام الغاز

وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد اكد إن المحادثات بين البلدين ركزت على مقترح استخدام الغاز في دفع تعويضات الحرب المتبقية مقدارها 4.6 مليارات دولار.

لكن ما تزال المباحثات مستمرة بشأن اسعار الغاز حيث تريد الكويت سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية وهو سعر متوافق مع أسعار هنري هاب في الولايات المتحدة لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق عندما يستورد الغاز من إيران. من جهة اخرى تعتزم الوزارة بناء خط أنابيب جديد لنقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعتزم مد خط الأنابيب الجديد لنقل النفط من حقول المحافظة الى ميناء جيهان والذي سيمتد من مدينة بيجي ويمتد حتى منطقة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا).

تدشين مصفى

وبشأن افتتاح مصفى الصينية في محافظة صلاح الدين اكد البيان ان (الوزير جبار علي اللعيبي اعلن إعادة إفتتاح وتدشين المصفى بطاقة 20 الف برميل باليوم)، وتابع ان (الملاكات الوطنية في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية استطاعت بوقت قياسي وبالإمكانات المتاحة اعادة إعمار هذا المصفى الذي دمره داعش الإرهابي خلال مدة سيطرته على بعض مدن المحافظة).

ولفت الانتباه الى ان (هذا المصفى سيوفر كميات جيدة من المنتجات النفطية لتلبية احتياجات المحافظة سواء لاستخدامات المواطنين ام لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية), من جهة اخرى دعا اللعيبي شركات النفط العالمية إلى (تقديم طلبات المشاركة في مشروع لاستكشاف وتطوير ثماني رقع على الحدود مع الكويت وإيران بالإضافة إلى أخرى بحرية).