أمانة بغداد تعيد إفتتاح أزقة مغلقة في بغداد

أخطر طرق الموت بديالى تصرع عضو مجلس بلدي

ديالى – سلام عبد الشمري

بغداد – داليا احمد

اعلن رئيس مجلس ناحية المنصورية في محافظة ديالى راغب العنبكي ، عن مصرع أحد أعضاء المجلس البلدي واصابة احد افراد اسرته بحادث سير شرقي مدينة بعقوبة . وقال العنبكي لــ (الزمان) امس إن (رئيس لجنة الخدمات في مجلس ناحية المنصورية عبد الرحمن الجبوري لقي مصرعه واصيب احد افراد اسرته بحادث سير على طريق بعقوبة – المنصورية) . واضاف العنبكي ، أن (الطريق يعد من اخطر طرق ديالى ويشهد معدلات عالية بحوادث الطرق على طول السنة).

لجنة زراعية

داعيا الى (معالجة اسباب الحوادث ومنها توسيعه) . ومن جانب آخر أعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري ، إن (أعداد قطعان الجاموس في ديالى تقلصت وانخفضت بعد 2003 بنسبة 90 بالمئة ولم يعد هناك سوى مناطق محدودة جدا تنتشر فيها تلك القطعان)

وأضاف الجبوري لــ (الزمان) ، أن (ما يحدث للجاموس هو انقراض مبكر تقف وراءه عوامل عدة أبرزها قلة الدعم الحكومي وانحسار البيئة الحاضنة له لاسيما المبازل الزراعية) . وأشار الجبوري ، إلى أن (تربية الجاموس كانت مصدر رزق لمئات العوائل في ديالى لعقود طويلة لكن يبدو أنها ستندثر قريبا في ظل المتغيرات الحاصلة على الأرض) لافتا الى ان (تربية الجاموس متعبة للغاية والأجيال الشابة أغلبها عزفت عن المهنة بسبب محدودية الوارد المادي) .

على صعيد آخر افتتحت امانة بغداد الازقة الفرعية في شارع الربيع وزقاقين في منطقة الشعب بعد اغلاقها لسنوات عدة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة بلدية المنصور فتحت بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد جميع الازقة الفرعية في شارع الربيع مع فتح منفذ على الشارع الخدمي لطريق سريع صلاح الدين باستعمال الجهد الآلي والبشري للدائرة)، لافتا الى ان (دائرة بلدية الشعب افتتحت ايضا زقاقي 47-63 ضمن محلة 321).

وتابع ان (افتتاح تلك الازقة جاء بعد مدة إغلاق دامت عدة أعوام بسبب الظروف الأمنية في بغداد والتي سيحولها الى طرق بديلة عن الشوارع الرئيسة وسيسهم في التقليل من الزخم المروري عنها وتأمين انسيابية حركة السير).

من جهة اخرى ازالت دائرتا بلدية الدورة والمنصور بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن في الامانة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد التجاوزات التي تعوق تقديم الخدمات .

ازالة تجاوزات

وقال البيان ان (قسم التجاوزات في بلدية الدورة نفذ حملة لازالة التجاوزات في منطقة الشرطة ضمن المحلة 840 زقاق 35 التي اعاقت عمل دائرة المشاريع في اكساء هذا الشارع والعمل استمر لازالة هذه التجاوزات على مدى اسبوعين وتم تصفيره بالكامل وجعله مهيئا للاكساء بصورة كاملة), واضاف ان (دائرة بلدية المنصور قامت بفتح عدد من الشوارع المغلقة في مجمع الوزراء الواقع في منطقة اليرموك والمحلة 608 حيث تضمن العمل رفع الكتل الكونكريتية وتنظيف الشوارع وغسل الارصفة ورفع النفايات).

الى ذلك تفقد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ووكيل الامانة عبد الكريم البخاتي اعمال التطوير والتنظيف التي قامت بها دائرة بلدية الغدير في محيط ملعب الشعب الدولي بناء على توجيهات مجلس الوزراء. واكد البيان ان (الحملة تضمنت تعاون كل من الامانة ووزارتي الداخلية والرياضة لتنظيف وتطوير ملعب الشعب الدولي), مبينا ان (الدائرة قامت بأعمال تنظيف الشوارع والارصفة وتبديل الحجر المتضرر وطلاء الارصفة واعمال تشجير الشارع بطول 600 متر).