التعليم يوفّر أقساماً داخلية لطلبة الحمدانية والموصل

إطلاق التقديم على الإستمارة الالكترونية لخريجي الإعدادية

بغداد – داليا احمد

بابل – الزمان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح التقديم الى الاستمارة الالكترونية لقبول الطلبة من خريجي الإعدادية السنة الدراسية 2016/2017 للادوار الاول والثاني والثالث ممن لم يظهر لهم قبول في الجامعات.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الوزارة فتحت باب التقديم لقبول الطلبة من خريجي الإعدادية السنة الدراسية 2016/2017 ممن لم يظهر لهم قبول للادوار الاول والثاني والثالث)، واضاف انه (بإمكان الطلبة من ذوي الشهداء الذين لم يقدموا اختياراتهم مسبقا على قناة ذوي الشهداء التقديم عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)، وتابع ان (آخر موعد للتقديم سيكون في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت المقبل الموافق 2/12/2017).

إستئجار مباني

ووجه الوزير عبد الرزاق العيسى جامعتي الحمدانية والموصل باجراءات عاجلة لتوفير مواقع للأقسام الداخلية لإيواء الطلبة في غضون 24 ساعة.وتابع البيان ان (العيسى أوعز بالمتابعة الحثيثة وإيفاد لجنة مختصة للمعاينة واستئجار المباني على نفقة الوزارة ).واضاف ان ( طلبة جامعة الحمدانية في نينوى ظهروا قبل ايام بوضع مزرٍ حيث لم يجدوا ماوى الا بناية متهالكة قاموا بتأهيلها على نفقتهم الخاصة فضلا عن سوء الخدمات والوضع المعاشي فيها). وأفتتح العيسى كليتي طب حمورابي وعمادة الدراسات العليا ومختبرات وقاعات دراسية في جامعة بابل.ونقل البيان عن العيسى قوله خلال حفل اقيم بالمناسبة بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ومسؤولي المحافظة وجمع من رؤوساء الجامعات الحكومية والاهلية ان (افتتاح كلية طب حمورابي سيضاف الى رصيد الجامعات الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل).

وأشار الى أن (جامعة بابل نجحت في انجاز برامج التوأمة العلمية مع جامعات نورثهامتن وليفربول البريطانيتين التي تخرج فيها اكثر من مئة طالب في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والتمريض)،

واوضح العيسى أن (الوزارة حرصت على تطوير المؤسسات الجامعية ودعمها لوجستيا بكل ما يحقق استراتيجة التنمية العلمية في هذه المحافظات المحرومة التي عانت الازمات ومخلفات الحروب)، وتابع ان (الوزارة وتشكيلاتها تقع على عاتقها استثمار الكفاءات العلمية بما يحقق النهضة العلمية والثقافية في العراق)، واضاف العيسى ( عملنا على استثمار قرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2016 الذي نص على توظيف الاجور الدراسية المتحققة في صندوق التعليم العالي في الوزارة).

الاجور الدراسية

واوضح أن (مجموع المبالغ الممنوحة للجامعات خلال عام 2017 بلغت قرابة الاربع مليارات فيما كانت المبالغ التي منحت لجامعتي بابل والقاسم الخضراء بحدود المليار دينار حرصا على استكمال متطلبات العملية التعليمية وتحقيق الاضافات النوعية التي تنجز اهداف التعليم العالي في العراق في الاختصاصات والمجالات العلمية كافة)، وعلى صعيد اخر يتابع مكتب التعبئة الوطنية في حزب الوفاق ملف اخلاء مدارس نينوى من القوات العسكرية.

وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه ( بتوجيه مباشر من قبل نائب رئيس الجمهورية ورئيس حزب الوفاق الوطني اياد علاوي باشر المكتب بمتابعة ملف اخلاء مدارس المحافظة المشغولة من قبل قوات الجيش والشرطة وان المكتب وبعد تلقيه العديد من المناشدات من ابناء المحافظة واولياء امور الطلبة وايماناً منه بضرورة مواصلة العملية التعليمية وازالة العراقيل التي تقف امامها اجرى لقاءات بالعديد من المسؤولين المعنيين من اجل ايجاد حل عاجل لهذه المشكلة)، واوضح ان (المكتب طلب من وزارة التربية عبر خطاب رسمي بضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية باسرع وقت ممكن لضمان حل الاشكالات المتعلقة باشغال تلك المدارس وعدم ضياع العام الدراسي على طلبة تلك المدارس).