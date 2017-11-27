شركة الحبوب ترصد 136 مخالفة للمطاحن والوكلاء والناقلين

التجارة تبحث مع كندا آليات الفحص المختبري وإستيراد الحنطة

بغداد – شيماء عادل

حثت وزارة التجارة مع وفد من الادارات العامة في الدوائر والشركات مع وزيري الزراعة والتجارة الكنديين تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكندية في مجال التدريب والتأهيل فضلا عن امكانية التعاقد مع الشركات الكندية لاستيراد الحنطة الكندية وفق المواصفات العراقية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (وفدا من الادارات العامة يقوم بزيارة لكندا تلبية لدعوة من وزير التجارة الكندي بحث مع مسؤولين كندين مجالات تفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في قضية تعاقدات الحنطة ضمن المواصفات العراقية فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التدريب وتأهيل الملاكات في مجال الفحوصات المختبرية والاجهزة الخاصة بعمليات الفحص للمواد التي توزع ضمن البطاقة التموينية).

لقاءات ثنائية

واضاف ان (الوفد يضم المدراء العامين للعلاقات الاقتصادية والخارجية والدائرة القانونية والشركة العامة لتجارة الحبوب ومسؤولين في اقسام العقود وشركات الوزارة وقد اجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مجلس القمح الكندي وشركات كندية تم خلالها بحث التعاون المشترك وحث تلك الشركات الكندية للمشاركة في المناقصات التي تجريها الوزارة في تعاقدات الحبوب وضمن المواصفات العراقية في اجراءات التعاقد فضلا عن تسهيل اجراءات الفيزا)، واشار البيان الى ان (الوزارة قد اعلنت التعاقد بكميات كبيرة من المفردات الغذائية من الرز والحنطة من خلال مناقصات مع شركات امريكية معروفة فضلا عن التعاقد مع مناشئ محليه لتجهيز مواد الزيت والسكر وقد وزعت من خلال خطة تسويقية الى جميع محافظات البلاد ومن ضمنها المناطق التي تحررت من ارهاب داعش). ومن جانب اخر اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التابعة للوزارة عن تجهيزمخازنها في المناطق المحررة بالمواد الانشائية بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية. ونقل البيان عن مدير عام الانشائية زهير احمد سلمان القول بانه( تم تجهيزالمناطق المحررة بالمواد الانشائية واعادة تأهيل الساحات الخزنية لاستلام المواد المختلفة حيث تم تشكيل لجان ادارية ومالية ورقابية لمتابعة تجهيز تلك المناطق المحررة بالمواد الانشائية).

استتباب الأمن

واضاف ان (عملية تجهيزالمناطق المحررة تاتي وفق الضوابط والتعليمات بعد استتباب الامن فيها واعادة نشاطها من جديد فضلاعن تقديم كافة التسهيلات التي تسرع العمل ووصول المواد والمباشرة بالعمل وفق خطط الاعمار والبناء التي تشهدها المناطق المحررة)، واضاف البيان ان (الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة اعلنت عن رصد اللجان الرقابية التابعة لها 136 مخالفة للمطاحن والوكلاء والناقلين والافران والمخابز خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني الجاري وان اللجان المشتركة من قسمي الرقابة والسيطرة النوعية نفذت 19 زيارة للمطاحن سحب خلالها 41 نموذجا من الطحين المنتج ونموذجين للحبوب المستخدمة في الانتاج نتج عنها رصد 11 مخالفة 7 منها غير نوعية و4 مخالفات نوعية)، وتابع البيان ان ( لجان رقابة الوكلاء نفذت 212 زيارة للوكلاء جرى فيها سحب 144 نموذجا للفحص المختبري وقد اسفرت تلك الزيارات عن رصد 29 مخالفة فيما اشرت اللجان 15 مخالفة للناقلين)، مشيراً الى ان (شعبة رقابة المخابز والافران حققت 185 زيارة للمخابز والافران خلال المدة المذكورة تم خلالها رصد 81 مخالفة وتم احالة جميع المخالفات الى اللجان والاقسام المختصة لتطبيق الشروط الجزائية بحقها استنادا لبنود العقد المبرم معها)، واوضح البيان ان (اللجان الرقابية التابعة للوزارة نفذت جولات تفتيشية لمتابعة سير العملية التسويقية لمحصول الشلب المسوق من الفلاحين والمزارعين في محافظة النجف)، ونقل البيان عن مديرعام الشركة العامة لتجارة الجبوب المهندس هيثم الخشالي قوله ان (لجنة رقابية من دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة قامت بجولات تفتيشية ورقابية للاطلاع على عملية التسويق الجارية في المحافظة والية استلام محصول الشلب من الفلاحين وعملية الفحص المختبري للنماذج المستلمة فضلاعن الاطلاع على استيعاب المخازن للكميات المتوقع استلامها خلال العملية التسويقية)، وتابع ان (اللجنة استمعت الى اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التسويق وطرح الحلول المناسبة ، كما وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والظوابط الخاصة بالعملية التسويقية من اجل اتمام عملية التسويق بنجاح)، واشار الخشالي الى ان (منظمة موصلية أسهمت وعبر 70 متطوعا من شباب المحافظة بحملة لتنظيف فرع نينوى وسايلو بازوايا التي تم تحريرها من عصابات داعش الارهابية حيث تاتي هذه الحملة حرصا من الشباب الواعي في بناء مناطقهم التي تعرضـــــــت للدمار).

وأعلنت الوزارة عن مناقصة لتجهيزها بكمية ألف طن من مادة حليب الاطفال بعد انقطاع دام اربع سنوات.وتابع البيان ان (طرح مناقصة لتجهيز الوزارة بكمية ألف طن من حليب الاطفال للعمرين 1، 2 من اوربا وكافة المناشئ ما عدا المحظور التعامل معها عالميا الصين، بريطانيا، اليابان لعدم مطابقة المواصفات المقدمة لمتطلبات المواصفة العراقية وذلك بعد إنقطاع دام أربع سنوات).

كفالة مصرفية

واضاف ان (العروض نافذة لغاية 7/ 12/2017 على أن تكون العروض مشفوعة بتأمينات اولية بموجب كفالة مصرفية او صك مصدق او سفتجة لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة إضافة الى المستمسكات الأخرى)، ودعا البيان (الراغبين بالمشاركة في المناقصة الى مراجعة قسم العقود في الوزارة لشراء الشروط والمواصفات على أن تقدم العطاءات في موعد الاحد المصادف 3/ 12 / 2017)، وأشار الى ان (الوزارة لديها آليات وضوابط مركزية للتعاقدات والمناقصات التي تجريها بشفافية عالية حيث ستقوم بإستبعاد اي عطاء غير مستوف للشروط والمواصفات المعتمدة لديها كونها غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات).