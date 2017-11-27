معصوم يتسلّم من تغيير مشروعاً لحل مشاكل الإقليم ويتوجّه إلى كركوك

رئيس الجمهورية:أسعى لإيجاد صيغ تفاهم وإنهاء التوتر بين بغداد وأربيل

السليمانية – الزمان

أجتمع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عصر امس مع قادة حركة تغيير للمرة الثانية في مدينة السليمانية لبحث سبل حل الازمة الراهنة بين اقليم كردستان والمركزغداة تسلمه من الحركة مشروعا لحل مشكلات الاقليم ، فيما يقوم اليوم بزيارة مدينة كركوك للاطلاع على الأوضاع فيها واستطلاع وجهات النظر. ويأتي تحرك معصوم وزيارته الى الاقليم التي بدأها السبت في اطار جهوده لمعالجة المشاكل الراهنة وتقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الكردية في الاقليم وكذلك المشكلات بين اربيل وبغداد. وبحث الاجتماع الاوضاع الراهنة في العراق والاقليم وسبل معالجة المشاكل.

انهاء التوتر

وكان معصوم قد اكد انه يعمل على ايجاد صيغ للتفاهم وانهاء التوتر بين بغداد واربيل الذي نشأ على خلفية إجراء الاستفتاء في الإقليم.وكان معصوم قد اجتمع فور وصوله الى السليمانية بعد زيارته لقبر الرئيس السابق جلال الطالباني، مع قيادات الاتحاد الوطني في منزل الطالباني بحضور هيرو ابراهيم احمد، وبحث معهم الانقسامات والاختلافات التي يعيشها الحزب وتأثير ذلك على الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

واشار معصوم خلال الاجتماع الي(مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والاقليم والتحديات التي تواجه العملية السياسية)، مؤكدا (اهمية تركيز الاهتمام علي ايجاد حلول واقعية للقضايا العالقة، خصوصا الازمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم). بدورهم، اكد الحاضرون اهمية الجهود التي يبذلها معصوم علي طريق تقريب وجهات النظر وتلطيف الاجواء السياسية لبدء حوار بنّاء بين الاطراف المعنية من اجل حل القضايا الخلافية. وعقب ذلك عقد معصوم اجتماعا مع حركة تغيير تسلم خلاله مشروعا من قادة الحركة ووعدهم بمناقشته مع الأطراف الاخرى.وقال معصوم في حديث لصحفيين عقب الاجتماع انه يعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين اربيل وبغداد. وتابع (من واجبي ان أعمل على تحقيق السلم وإيجاد صيغ للتفاهم، فإقليم كردستان جزء من العراق)..وقال انه سيزور مدينة كركوك يوم الاثنين للاطلاع على الأوضاع فيها.

معرفة الاراء

واوضح ان زيارتة ستكون منصبة على معرفة الآراء ووجهات النظر بشأن كركوك. وفي بغداد، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نظيره التركي بن علي يلدريم مسألة مكافحة الإرهاب وآلية تنسيق الجهود بين الجانبين في هذا الخصوص.وبحسب مصادر دبلوماسية في رئاسة الوزراء التركية، فإنّ يلدريم والعبادي تباحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما، الجهود التي تبذلها الدولتان في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً مشتركاً على أمن وسلامة البلدين. ورحب يلدريم بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي يقضي بعدم دستورية استفتاء الانفصال الذي نظمه إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي.واضافت المصادر أنّ الجانبين اتفقا على استمرار الحوار المكثف بين مسؤولي البلدين في ما يخص مكافحة الإرهاب، كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين تركيا والعراق، وشددا على ضرورة تطوير تلك العلاقات في المجالات كافة.