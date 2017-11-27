الفساد السم القاتل – شيلان محمد صالح

كثر الحديث وتنوعت الاراء في وسائل وامكانية القضاء على الفساد بوجهيه الاداري والمالي وانتظمت لذلك السمينارات المتعددة وحامت حول طاولات النقاش وتوزع بين جهاتها العديد من المختصين والمخلصين والناشطين المدنيين والجميع ينادي ويسهم بارائه ويدلو دلو الاخرين من أجل القضاء على وباء خطير نخر جسم العراق وبات المرض الرقم واحد في مصنفات الامراض العقيمة والمؤدية الى النحول العام في مؤسسات الدولة وبالرغم من كل ذلك بقيت الاراء حبيسة القاعات ولم تسنح لها الخروج الى الواقع والاسباب معروفة لان سلطة الفاسدين اقوى من ارادة حقوق المواطنين المسلوبة اموالهم وانفسهم وافكارهم وانتمائهم الوطني لان الحاكمين هم الداعمون الاساسيون واللاعبون المدافعون عن الفساد في ساحة المعركة بين الحق والباطل فالباطل اقوى لان القانون والقضاء ضعيف ومسيس بل لان السراق البسوها لباس السكوت والرضا وهؤلاء السراق هم انفســـــــهم احيانا ينادون بالقـــــــضاء على الفساد لانهم (اذا خلوا الى شياطينهم قالوا لم نؤمن انما نحن مستهزؤن).

وما بالك ان اغلبهم من هؤلاء النكرات المدمنون على سرقة المال العام هم من دعاة الدين لكنهم ليسوا بمؤمنين لان المؤمن الحقيقي يزكي من أمواله ولايمد يده الى مال غير ماله ولم يأكل من السحت الحرام واذا ما اخذنا بالنسبة والتناسب فنرى ما اكثرها من ارقام تتجاوز الحدود المسموح بها لسراق المال العام لانها اصبحت ثقافة ودليل على الرجولة هكذا فسرها المنافقون دعاة الدين وأصدروا لها الفتاوى .

ان الفــــــــساد من اهم معـــــــضلات تأخر الخدمـــــات بل هو السبب الرئيس لاحتلال داعش مدن العراق والان نسمع يوميا اندلاع حـــــــــريق في غرف العقود في الـــــــوزارات والدوائر الحكومية وهي (طبعا مفتعلة) من اجل اخفاء جرائم السرقات في العقود والتزوير وكل شأن غير اخلاقــــــي اقترفته جهات او شخصيات .

ان الفساد افة في بلادنا وعلى الجميع التكاتف لابعاد شبح هذا المرض اللعين الذي هو اشد من على البلاد من الجراد وكما قال الشاعر العراقي (الا قل للوزارة وهي تبغي مكافحة البلاد من الجراد ….

لقد كافحت اناسا اشد من الجراد على البلاد) ويقصد بذلك ازلام النظام من حرامية العصر.الفساد افة فلنعمل جميعا على التخلص منه برمي اصحابها في حاويات القُمامة والمزابل .