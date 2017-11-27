المناطق المحررة تتسلم مفردات التموينية

ديالى تطالب الداخلية بالتحقيق في حادثة إختطاف عضو ناحية جبارة

بغداد – داليا احمد

بغداد- شيماء عادل

شبه رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني المناطق المحررة داخل المحافظة بالسجن الكبير.وقال الدايني في تصريح امس ان (اغلب المناطق المحررة في المحافظة هي ذات طبيعة زراعية يعتمد اهلها على الزراعة في تامين مصادر الرزق لكن اغلبها غير مؤمنة من ناحية وجود الالغام والعبوات اضافة الى مخاطر الخلايا النائمة), واشار الى ان (حركة اهالي تلك المناطق محدودة وهم يشعرون بانها اشبه بسجن كبير), مؤكدا ان (معدلات الفقر الحاد تلك المناطق وصل الى نسب استثنائية سيكون لها نتائج وخيمة في المرحلة المقبلة), داعيا وزير الداخلية قاسم الاعرجي الى (التدخل والتحقيق في حادثة خطف عضو مجلس ناحية جبارة خليل عبدالله مع اثنين من ابنائه)، محذرا من ان (تشكل تلك الحادثة عودة لعمليات الخطف الجماعية التي عانت منها المحافظة) على حد قوله. الى ذلك اعلن ممثل مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري في المحافظة علي السعدي ان الهدف من زيارة الجبوري الى المحافظة هو لدعم ثلاثة ملفات حيوية في المناطق المحررة. وقال السعدي في تصريح امس ان (زيارة الجبوري للمحافظة تأتي لدعم ثلاثة ملفات حيوية في المناطق المحررة وهي الاسراع بحسم عودة النازحين وإعمار مناطقهم وتعزيز السلم الأهلي).وزار الجبوري ناحية السعدية للاطلاح على واقع المحافظة . وقال البيان ان (الجبوري ألتقى خلال الزيارة بالحكومة المحلية للمحافظة وعدد من اعضاء المجلس والقيادات الامنية وممثلين عن اهالي الناحية).

عودة نازحين

من جهة اخرى بحث الجبوري مع رئيس حركة العدل والاصلاح عبدالله عجيل الياور الجربا الانتخابات المقبلة والتوقيتات الخاصة بعودة النازحين.وأفاد بيان امس ان (الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية في العراق وسبل التعاون بين الاطراف لمواجهة المشكلات والتحديات والاتفاق بشأن رؤى مشتركة يمكن من خلالها تحديد اطر العمل السياسي خلال المدة المقبلة)،

واضاف ان (اللقاء تطرق ايضا الى ملفات عدة منها الانتخابات المقبلة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بعودة النازحين واعمار المناطق المتضررة من الارهاب وكذلك سبل معالجة مخلفات داعش ولاسيما ما يتعلق بفكره المتطرف وآثاره السلبية على المجتمع), وتابع البيان ان (الجانبين اتفقا على اهمية الركون الى الحوار المثمر في معالجة المشكلات العالقة، والسعي بجدية الى تفكيك الازمات)، مؤكدين ان (المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل لتحسين المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين ودعم سبل النهوض الاقتصادي والتنموي).

ايصال مفردات

على صعيد اخر اعلنت وزارة التجارة نجاح خطتها في ايصال المفردات الغذائية الى مخيمات النازحين والمناطق التي تتحرر من داعش بعد ان تعقب ملاكات الوزارة حركة القوات المسلحة وهي تعيد مناطق البلاد التي اغتصبها داعش الارهابي. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (منتسبي الوزارة بذلوا جهودا جبارة خلال عمليات التحرير واستطاعوا بفترات استثنائية وظروف صعبة ومعقدة ايصال المفردات الغذائية الى مخيمات النازحين والمناطق التي تحررت من داعش في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى واجزاء من محافظة ديالى من خلال خطة وضعتها خلية الازمة واشتركت فيها تشكيلات الوزارة وبالتنسيق مع اللجان المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاجهزة الامنية في قواطع العمليات),

واضاف ان (الوزارة استحدثت خلية الازمة والتي كانت خطتها لاتتوقف عن ايصال المفردات الغذائية الى المناطق الساخنة والمحررة حسب بل عملت على مرابطة مدراء عامين في تلك المناطق لغرض الاشراف بشكل مباشر على عمليات التقويم والتجهيز ومساعدة ابناء شعبنا في تلك المناطق على تجاوز معاناتهم نتيجة سيطرة الجماعات الارهابية وامكانية وضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه الاشكاليات فضلا عن اجراءات تتعلق بتدقيق العوائل النازحة ومقاطعة الاسماء مع منظومة البطاقة التموينية الموجودة في دائرة التخطيط والمتابعة), موضحا ان (الوزارة استكملت ايصال المفردات الغذائية الى عموم مناطق البلاد ومن ضمنها المناطق المحررة الجديدة في القائم وراوة وبادية الجزيرة كذلك العمل على افتتاح مخازن محافظة الانبار بعد قيام اسطول الوزارة الناقل بايصال حصة المحافظة من المفردات الغذائية الى المخازن داخل مركز مدينة الرمادي بعد اعادة تأهيلها من قبل الملاكات الفنية التابعة لشركات الوزارة ليتم بعدها التجهيز الى كافة مناطق الانبار بشكل مباشر من خلال مخازنها المحلية وهذا يحدث لاول مرة منذ ثلاث سنوات) .

تجهيز مفردات

مشيرا الى ان (العام الحالي شهد استقرارا في عملية تجهيز المفردات الغذائية بعد الاعتماد على المنشأ الوطني والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء لدعم الصناعات الوطنية فضلا عن التعاقدات لاستيراد الحبوب وفق المواصفات العراقية). واعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة عن استنفار اسطول نقل الوزارة لمناقلة حمولة الباخرة المحمله بالرز الفيتنامي من ميناء ام قصر الى المحافظات. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط القول بانه (تم الايعاز الى قسم النقل المركزي احد اقسام الدائرة بتوجيه اقسام النقل والورشة في شركات الوزارة بضرورة استنفار كامل اسطول النقل لمناقلة الرز الفيتنامي الوارد الى الميناء الى جميع المحافظات وحسب الخــــــطة التسويقية المعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب).

واضافت بانه (تم الايعاز بتشكيل لجان متابعة من القسم النقل المركزي ليكون موجودا في اقسام تلك الشركات وكذلك متابعة الاسطول خلال خط سيره لضمان سرعة افراغ الباخرة بالوقت المحدد), واشارت صابط ان (تلك التوجيهات جاءت بمتابعة ميدانية واشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي والذي اكد خلال اجتماعه بمدراء اقسام النقل بضرورة الاستخدام الامثل لاسطول نقل الوزارة ووضع الخطط المناسبة لاستخدامه).