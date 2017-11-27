تأخر تنفيذ قرار مجلس النواب

منتسبو مرور كربلاء يطالبون بإحالتهم إلى وظائف مدنية

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

طالب منتسبو مديرية مرور كربلاء من حملة شهادة البكالوريوس الذين تم تعيينهم على ملاك المديرية والبالغ عددهم 106 منتسبين وزارة الداخلية بضرورة التدخل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية إجراء نقلهم الى وظيفة مدنية لحصول موافقة الوزارة بهذا الشأن

وقالوا لـ ( الزمان) أمس أن ( عملية نقلنا الى وظيفة مدنية سوف يوفر مبالغ كبيرة في إيرادات الحكومة لكوننا نتقاضى راتباً شهرياً قدره مليون و500 الف دينار وفيحال تحويلنا الى الوزارات مثل العدل والتربية والصحة سيصبح الراتب الذي تستلمه 700 الف دينار ) بحسب تعبيرهم.. وقال عريف المرور على حسن الخالدي انه ( بعد معاناة كبيرة في البحث عن الوظيفة تم التوجه الى وزارة الداخلية لغرض التعيين في عام 2008 لدى مديريــــــة المرور العامة ).

وأضاف انه ( بعد ان تم إجراء معاملة التعيين والتي استمرت مدة 4 اشهر تم قبولي في سلك المرور وبرتبة شرطي مرور في قسم مرور البلدة بمديرية مرور المحافظة حصراً ( منظم سير) بحسب قوله وتابع ( لقد مضى على تعييني مدة 9 سنوات ولا زلت لنفس هذه الرتبة بسبب غلق باب الترقيات ولتأخري في الحمال والاجراءات الخاصة بالشهادة الدراســــــية لأمور روتينية ). موضحاً انه ( لدي شهادة جامعية لكوني خريج كلية الآداب الجامعة المستصرية قسم اللغة العربية لعام 2004 – 2005 وحسب قانون الدستور عام 2012 وفي جلسة برلمانية اوصى بمعاملة المنتسب الذي يحمل الشهادة الجامعية معاملة رتبة ملازم ثان).

وظيفة مدنية

واضاف ( لا زلت أتقاضى راتباً قدره مليون و55 الف دينار ولكن اطمح في التحويل الى وظيفة مدنية). قال مفوض المرور ( نجدد مطالبنا في التحويل لكون أن اعداد المديرية والبالغ عددهم 600 منتسب يعد كافياً لتحويلنا لوجود ملاك يسد النقص الحاصل في حال تحويلنا الى وظيفة مدنية وهم موزعون على مركز المحافظة والهندية والحسينية والاقضية والنواحي التابعة للمديرية).

مطالباً ( الوزارة بأنصاف هذه الفئة لكوننا نحمل شهادة البكالوريوس حيث عملنا لعدة سنوات في زمن كان يفتقر الى الجانب الامني وصعوبة الحضور في الشارع ومخاطبة مديرية مرور المحافظة بفك ارتباــــــــطنا في الدائرة ).

واضاف انه ( في عام 2012 تم أدراج تحويلنا بقانون الموازنة وتم طرحه مجدداً مرة اخرى من العام 2017 بعد موافقة مجلس النواب والرئاسات الثلاث لكون ان تحويلنا الى وظائف مدنية سوف يوفر خزين مالي في ميزانية احكومة ويؤدي الى اصلاح وإنعاش الموازنة ) بحسب قوله . في حين قال مفوض المرور قحطان حسين من قضاء الهندية ان (مدير المرور قد اعترض على قرار تحويلنا بسبب عدم وجود ملاك لان الوزارة مممثلة بوزيرها قاسم الاعرجي قد اناط مسؤولية الموضوع بقرار التحويل لمدير الدائرة حصراً وهذا ما ادى الى تأخر تحويلنا على الرغم من مطالباتنا المستمرة ومناشدة السادة المسؤولين بهذا الشأن). ومن جهته قال مفوض المرور نظام الفتلاوي ان ( هناك قراراً من مجلس النواب بالموافقة على تحويلنا الى الوزارات المدنية بعد موافقة الوزارات المنقول منها والمنقول اليها ومنها التربية- العدل – الصحة وهذا ما سيوفر اجراءات كبيرة في خزينة الحكومنة كما سيـــــــــوفر فائض مالي كبير بإمكان الخزينة الاستفادة منه).

واضاف ( اجدد مطالبتي الى الجهات ذات العلاقة ضرورة التدخل وانصافنا والاسراع في قرار التحويل خدمة لهذه الشريحة ).