الحلمُ الذي لا يتحقق – حسين محمد الفيحان

منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي ، كانت الحكومات المتعاقبة تُقرُ بحق الأكراد تقرير مصيرهم و تكوين دولتهم الخاصة بهم ، غير انها كانت تُرحل ذلك الحق و المطلب لمن يأتي بعدها أو للمستقبل المجهول ، خشية من ان يُوثق او يذكر التأريخ ان انفصال الأكراد عن العراق تم بزمن تلك الحكومة أو ذلك الحزب ، لذا فان اللعنة ستلاحق الحـــــكومة و الحزب الذي تكـــــونت في أيامهم الدولة الكردية ، اذ ان ذلك لو حصل سيكون بداية لتقــــــــسيم البلاد و هو بلا شك ما لا تقبل به جميع الحـــــــكومات المركزية و الاتحادية للعراق ! ..

بعد ترسيم الحدود ضمن اتفاقية (سايكس-بيكو) وزع الأكراد على أربع دول هي ايران وتركيا وسوريا والعراق ، و منذ أكثر من مئة عام تقريبا يعيش الأكراد في شمال البلاد ، وقد استوطنوا تلك الجبال وتناسلوا فيها.

وبما لا يقبل المناقشة و الجدال حصل أكراد العراق على ما لم يحصل على اقل من نصفه نظرائهم في الدول الثلاث الاخرى ، من حكم ذاتي في بداية التسعينيات ، ثم مشاركة حقيقة في بناء الدولة بعد العام 2003م ، و هنا حَلمَّ أكراد الشمال الــــــعراقي دون غيرهم بإنشاء دولةٍ لهم ، تضم جميع الأكراد في الدول الأربعة ، لكنه بقيَّ مجرد حلم يَصعبُ تحقيقه ، الا ان تم الاقدام على خطوة الاستفتاء قبل اكثر من اسبوع وسط معارضة دولية و محلية لما قام به السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم المنتهية فترة حكمه الرسمية للإقليم منذ أكثر من سنتين .

أن خطوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالمضي في الاستفتاء أدخلت الإقليم في غارٍ مُظلم من الصعب الخروج منه ، إذ أن البارزاني لم يحسب حساباته مع الداخل والخارج ، فالموقف خطير والإقليم دخل في مأزق يبدو أنه صعب للغاية ، مع غلق الحدود والأجواء و منع تصدير النفط كما اعلنت ذلك الحكومة المركزية في بغداد و صوت برلمانها عليه ، وهنا سيتورط البارزاني و يواجه ملفات كبيرة ، و ربما عقوبات دولية أو دبلوماسية ، أذ أن الإقليم يعول فقط على إسرائيل و رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعم للاستفتاء و خطوة الانفصال ، وهو ما لا يقبل به العراقيون و المجتمع الدولي العربي ، فحتى الولايات المتحدة التي يتمتع معها السيد مسعود البارزاني بعلاقات جيدة كان موقفها الرافض واضحا إلى جانب رفض المجتمع الدولي عموما . و بلا شك إن الإجراءات التي اتخذتها إيران وتركيا هي إجراءات طبيعية لمؤازرة الحكومة العراقية ، وللحد من الاتجاه نحو الانفصال في ظل الامتداد الديموغرافي للأكراد في البلدين، وهذا ما سيؤثر سلباً على وضع الإقليم .

اهم تلك التأثيرات هي الاقتصادية ، بسبب العائـــــدات المالية من النفط ، و التبادل التجاري الذي سيتضرر هو الاخر مع إغــــلاق المنافذ البرية ، وسترفع معه تكاليف المعيشة بشكل كبير لارتفاع كلفة النقل وهذا ما يجعل الاقليم غير قادر على تحقيق اي مصادر مالية من الاقتصاد المحلي ، بسبب عدم قدرته على تصدير النفط أولا ، وعدم قدرة المستثمرين بسبب ارتباط قرارات الاستثمارات بإجراءات الحكومة المركزية و إجراءات القنصليات الموجودة في الإقليم التي ستدعو إلى سحب أو إغلاق أو تجميد تمثيلها الدبلوماسي لارتباطها بسفاراتها في بغداد .

ومع ذلك كله يمكن للإقليم التراجع عن خطوته بعد دخول الجيش العراقي و القوات المشتركة معه محافظة كركوك وسط ترحيب شعبي عارم بذلك لبسط الامن و السيطرة المركزية فيها و انهاء جدال المناطق المتنازع عليها .

فالاستفتاء بشكله الحالي ليس ملزماً قانونياً ، لا لبغداد ولا حتى لإقليم كردستان . كما أنه ليس الغاية ، بل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية قد توصل للدولة الكردية .. الحلم الذي لا يتحقق . او حلم العصافير كما وصفه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.