في إعداد الأديب في مدارسنا – نجاح هادي كبة

لا شك في ان العديد من الادباء سواء اكانوا شعراء ام قاصين وغيرهما كان لطرائق التدريس واساليبه الدور المؤثر في اعدادهم ليكونوا ادباء متمرسين بفنهم في المستقبل بخاصة في دروس توصيل اللغة العربية ولاسيما في درس التعبير الذي من طريقه يفترض ان تصقل الموهبة الادبية وتترسخ قواعد النحو والاملاء ويتوسع افق الطالب الفكري بخاصة لمن يحمل بذور الابداع في الكتابة ، فالتعبير سواء أكان ابداعيا ام وظيفيا يأتي على رأس وظائف فروع اللغة العربية فهو غربال اكتساب اللغة بفروعها كافة وطريقة واساليب توصيله للطلبة بعامة وللطلبة المبدعين بخاصة يكون عدة الطالب المبدع في المستقبل منه تتطور وتصقل موهبته الشعرية او القصصية او المقالية …. او ….. لكن الادبيات التربوية والبحوث الاكاديمية تشكو ضعف توصيل المعلم للتعبير في بلدنا او في البلدان العربية الاخرى ، فلا يزال المعلم يستعمل الاسلوب التقليدي في توصيل التعبير للطلبة وكثيرا ما يستعمل اسلوب المحاضرة في توصيلة فالمعلم هو من يحدد عنوانات موضوعات التعبير ثم يحدد عناصرها ويقوم بشرحها من دون اعطاء دور للطلبة وكأنه هو السيد المطاع لا المربي المطاع الذي يحرك اذهان الطلبة بأساليب المناقشة وضروبها المختلفة كأسلوب الندوة او الحوار الجدلي بين اثنين وما الى ذلك بالاضافة الى ان المعلم لا يقوم بتدريب الطلبة على كتابة القصة والسيرة الذاتية والغيرية واكتشاف من له موهبة شعرية او …. او ….. مكتفيا من الطلبة بكتابة موضوع هو بعيد عن الابداع كثيرا ما تظهر فيه التقريرية واحيانا يعتمد الطلبة على كليشهات جاهزة من الموضوعات التعبيرية للحصول على درجة في الاختبار، ودرس التعبير في مدارسنا يفتقر التطبيق وينحو منحا نظريا فليس هناك اهتمام بتوصيله من طريق المسرح المدرسي وكما هو معلوم فان للمسرح دورا اكثر من مهم في توصيل اللغة ولاسيما التعبير واطلاع الطلبة عمليا على عناصر المسرحية وتعويدهم حسن الالقاء والاداء والتذوق الادبي والجرأة في الكلام ومجابهة الجمهور من دون تردد وخوف والتأكيد على الطلبة المبدعين ليأخذوا دورهم على خشبة المسرح المدرسي لا شك في انه سيطور مواهبهم الادبية ويشجعهم على الكتابة الابداعية بالإضافة الى ندرة دور المسرح المدرسي في مدارسنا فانها تخلو كثيرا من الاهتمام بالنشرات الجدارية وصحيفة المدرسة واذاعة المدرسة ومنصة الخطابة ، كما ان استعمال الوسائل التعليمية التي تسمى اليوم (تنكولوجيا التعليم) دور مهم في توصيل المواد الدراسية ولاسيما التعبير عدة الطالب المبدع كالأفلام السينمائية او التلفزيونية او الفيديوية حين تعرض فيها قصص او سير او …. او…. مأخوذة من كتاب مشهود لهم بالأبداع يوسع ذهن الطالب ولاسيما الطالب المبدع بالإضافة الى الاهتمام بدرس المكتبة اذ يفترض وجود صالة لمكتبة في مدارسنا ليطلع الطلبة على صنوف المعرفة الادبية والعلمية وما يلبي احتياجهم وضروة ان تتوافر فيها القصص والمسرحيات العربية والعالمية وتكون وسيلة للاطلاع والتتفيس من الاسلوب التقليدي في توصيل التعبير للطلبة كذلك ضروة الاهتمام بتدريب الطلبة على كتابة التعبير من خلال السفرات المدرسية الى مناطق سياحية كالمتاحف والمتنزهات والمناظر الطبيعية فهذه جميعها تحرك ذهن الطالب ولاسيما الطالب المبدع في الكتابة وحبذا ان تكون كتابة التعبير في هذه المواقع لا نها اقرب الى نفسه وتبعده عن القيود التي يفرضها الدرس التقليدي في توصيل التعبير .