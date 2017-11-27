المباشرة بتحديث بيانات العسكريين الجرحى

العمل يحدّد الشهر المقبل موعداً لصرف رواتب المضمونين

بغداد – داليا احمد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاول من شهر كانون الاول المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين، مشيرة الى المباشرة بتحديث بيانات الجرحى العسكريين الذي احيلوا مؤخرا. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة علي جعفر الحلو ان (الدائرة حددت الاول من الشهر المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية البالغ عددهم 16 الف و 406 متقاعدين بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين).

عوائل مستحقة

واضاف ان (المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فاكثر يستلم مبلغا قدره 600 الف دينار لشهرين فقط، فيما يستلم المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من 30 سنة مبلغا قدره540 ألف دينار)، مشيرا الى ان (عائلة المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره 500 ألف دينار، فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا قدره 480 ألف دينار، اما عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا مقداره 460 ألف دينار)، داعيا العمال المتقاعدين المضمونين الى (مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية). وباشرت هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة بتحديث البيانات الخاصة بالجرحى العسكريين الذين تمت احالتهم مؤخرا من هيئة التقاعد الوطنية. ودعا رئيس الهيئة القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي الى (ضرورة تحديث البيانات للجرحى العسكريين خلال الموعد الذي تم تحديده مسبقا لاكمال الاجراءات الخاصة بتهيئتهم لاستلام راتب المعين المتفرغ وقدره 170 الف دينار بعد ان كانوا يتقاضون 75 الف دينار شهريا)، وتابع ان (عدد الجرحى العسكريين المشمولين بتحديث البيانات بلغ 404 مستفيدين)، مشيرا الى ان (عملية التحديث تتم من خلال ملء استمارة مجانية وفرتها الهيئة في مديرية شؤون المحاربين في منطقة زيونة ببغداد و التي تتضمن معلومات عن المعين والمعاق مع جلب المستمسكات الرسمية الاربعة للطرفين وصورة عن التقرير الطبي الذي تم بموجبه شمولهم بالقانون رقم 38 لسنة 2013)، مبينا ان (اسماء المشمولين بالتحديث وضعت في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة)، مشددا على (ضرورة الالتزام بالموعد المقرر للتحديث).

إطلاق مسح

من جهة اخرى حدد الوزير محمد شياع السوداني العام المقبل موعدا لإطلاق المسح الميداني الخاص بملء استمارة البيان السنوي للمشمولين برواتب اعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات . وشدد السوداني خلال ترؤسه اجتماعا تشاوريا للملاكات المتقدمة للهيئة على (ضرورة الانتهاء من ملف الإيقافات)، موجها الدائرة القانونية بالهيئة وبالتعاون مع اقسام الهيئة في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان بـ (وضع آلية عملية تزيل اي التباس في عملية استرداد الاموال من المتجاوزين حتى يتم الانتهاء من هذا الملف نهائيا)، مشيدا بـ (جهود ملاكات الهيئة التي عملت على انجاز شوط متقدم في تطبيق قانون الحماية رغم الظروف الصعبة والاستثنائية)، مطالبا اقسام الهيئة بـ(ابعاد ملف الاعانات الاجتماعية عن التدخل السياسي لان الملف برمته انساني)، مؤكدا (عدم السماح لأي جهة كانت باستغلال هذا الملف لغايات انتخابية او شخصية وخاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي)، مشيرا الى ان (التعامل يجب ان يكون متجاوبا مع اي مسعى انساني حقيقي ونرفض اي سلوك يبتعد عن ذلك)، داعيا الى (الابلاغ عن اية ضغوط يتعرضون لها ومن اي جهة كانت للقيام بما يلزم).