ذي قار توقف العمل بمشروع إستثمار الكهرباء

ذي قار – باسم الركابي

اوقف محافظ ذي قار يحيى الناصري عمل شركة هملايا العاملة في مجال الاستثمار بقطاع توزيع الكهرباء استجابة لقرار مجلس المحافظة.وقال الناصري في تصريح امس ان (المحافظة وجهت الدوائر المعنية بالالتزام في تنفيذ القرار وتحمل مسؤولياتها تجاه مطالب ابناء المحافظة فيما يخص ذلك الاتجاه)، داعيا المواطنين الى (الالتزام والعمل المشترك في دعم جباية الكهرباء من اجل ايصال صورة واضحة عن هذا التعاون مع الدوائر الحكومية وفق الاليات الصحيحة)، مطالبا لجنة الطاقة واعضاء البرلمان ووزارة الكهرباء بـ(مراجعة ودراسة الاسعار الحالية وايجاد صيغة تناسب الظروف الحالية وامكانيات الاهالي من اجل وضع اسعار جديدة تراعي كل تلك الظروف في المحافظة بعد تقديمها التضحيات الكبيرة في حفظ امن ووحدة العراق)، مشيرا الى ان (ادارة المحافظة كانت قد قدمت مشروعا متكاملا بشأن تسعيرة اجور الكهرباء الامر الذي يتطلب تعاون الجهات المعنية في هذا الجانب من اجل ضمان توفير الخدمات المناسبة ووفق الامكانيات المتوفرة). وكانت الوزارة قد اعلنت عن ان مجالس المحافظات لا يحق لها الامتناع عن ادخال شركات خصخصة الطاقة. وقال المتحدث بأسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح امس ان (مجالس المحافظات ليست معنية بموضوع توزيع الطاقة وانتاجها)، واضاف انه (لا يتم اشراك المحافظات المنضوية تحت الاقليم بنظام الخصخصة وبما ان المحافظة غير تابعة للاقليم يجب ان تنفذ توجيهات مجلس الوزراء والوزارة فيما يخص خصخصة الطاقة وفق المادة 114 ثانيا والتي تؤكد ان السلطة الاتحادية والوزارة هي المسؤولة عن ادارة ملف توزيع وانتاج الطاقة)، وتابع ان (مجلس المحافظة رفع قبل اسابيع دعوى قضائية ضد مديرية توزيع كهرباء الوسط وللسبب ذاته والمحكمة الاتحادية ردت الدعوى).