العثور على دمى جنسية داخل أحد أنفاق داعش بمناطق أعالي الفرات والجزيرة

الجنايات المركزية تحكم بإعدام تاجر مخدرات وتضبط شحنة عقاقير مهرّبة في أم قصر

بغداد – عبد اللطف الموسوي

أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على أحد تجار المخدرات في بغداد، فيما ضبطت قوة أمنية في ميناء أم قصر بالبصرة حاوية شحن تحمل أكبر شحنة من العقاقير المخدرة المهربة في تاريخ العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان امس إن (محكمة الجنايات المركزية بهيأتها الثانية أصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت على أحد تجار المخدرات في بغداد).وأضاف أن (المتهم اعترف خلال دوري التحقيق والمحاكمة بالمتاجرة بمادة الكريستال المخدرة).وأشار البيرقدار إلى أن (المدان كان يبيع الغرام الواحد بستين ألف دينار بعد شرائه من تاجر آخر بمبلغ 40 ألفا ويتم تسويق المواد وبيعها)، موضحاً أن (المحكمة أصدرت قرارها بالاعدام شنقا وفق المادة الرابعة عشرة/ اولا /2 من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965). وفي البصرة، اعلن قائد عمليات المحافظة الفريق الركن جميل الشمري عن ضبط قوة امنية في ميناء أم قصر الجنوبي حاوية شحن تحمل شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة المهربة من خارج العراق.

كمية كبيرة

واوضح أن (الشحنة تتكون من 80 ألف علبة، وهي أكبر كمية من المواد المخدرة يتم ضبطها في المحافظة)، مشيراً الى أن (الشحنة ضبطت قبل إخراجها من الميناء). وأكد الشمري (شروع القوات الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى). وأفادمصدر في قيادة العمليات ان الشحنة المضبوطة تعد الأكبر بتاريخ العراق اذ تصل إلى 16 مليون حبة.وأوضح ان المضبوطات كانت مخبأة في شحنة حقائب مدرسية. وفي البصرة ايضاً سطا مسلحون مجهولون على محطة لتعبئة الوقود وسرقوا منها نحو 100 مليون دينار، بحسب مصدر امني اوضح إن (مجهولين قاموا بالسطو على المحطة التي تقع في منطقة حمدان التابعة لقضاء أبي الخصيب وسرقوا منها نحو 100 مليون دينار)، من دون تفاصيل. وعلى صعيد المواجهة مع تنظيم داعش، اعلنت خلية الاعلام الحربي عن انتهاء الصفحة الاولى من المرحلة الثانية لعمليات الجزيرة وأعالي الفرات بتطهير 175 قرية و5 جسور ومعابر ومطار جنيف.

تطهير قرى

وقالت في بيان ان (قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش انهت الصفحة الاولى من المرحلة الثانية من عمليات الجزيرة وأعالي الفرات)، موضحة ان القوات (نجحت بتطهير القرى والمناطق الواقعة بين مناطق جنوب الحضر ومناطق شمال راوة). واضافت ان (قواتنا تمكنت من تطهير 175 قرية و5 جسور ومعابر ومطار جنيف وبمساحة 14100كم2). وتابعت انها (كبدت الارهابيين خسائر بالمعدات حيث دمرت 11عجلة تحمل أحادية و5 صهاريج و18 مفخخة وفجرت وأبطلت أكثر من 1000عبوة ناسفة ودمرت 7 دراجات نارية و6 معامل تفخيخ)، مشيرة الى استمرار عمليات التطهير. وافادت قوات الحشد الشعبي بمقتل عنصر من داعش كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وبحسب اعلام الحشد، فإن(قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالاشتراك مع الفرقة 20 بالجيش قتلت داعشياً يدعى أبو حفصة في قرية خربة عزيز التابعة الى قضاء الحويجة). من جهة اخرى، كشقت مصادر أمنية عن (عثور القوات المشتركة على دمى جنسية ومواد مخدرة وصناديق مشروبات كحولية في أحد انفاق عصابات داعش الارهابية في مناطق اعالي الفرات والجزيرة خلال عمليات تحرير تلك المناطق).