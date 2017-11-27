أنا والحياة – عبد المحسن عباس الوائلي

نحب الحياة وما فيها حب الاهل وحب الاصدقاء وحب المرأة وحب الطبيعة وحب المأكل والمشرب والملبس فالحب يذلل الصعاب ويقهر المستحيلات ولايقف امامه شيء حتى المال ومن هنا كان مستحيلا ان يكون المال موضوعا لحديثي اينما كنت فالحياة عامل مشترك لكل من عليها وكلما خلوت نفسي تدور بي افكاري عن الحياة ويطول التفكير ولا اجد من افكاري قناعة واستمر بالتفكير عن الحياة والانسان.. ماهي الحياة؟ اهي زهرة تفوح برائحة يشمها الانسان ثم تذبل؟ اهي شمعة تنير للانسان دروبه ثم تذوب؟ ام هي واحة من ظل يستريح الانسان عندها ثم تزول يوما ما؟

كثيرا ما عرفت الحياة بتعبيرات متغيرة فالاديب والشاعر تحدثا عن الحياة في مقالاتهما وضمن ابياتهما الشعرية، كذلك الرسام حاول ان يمر بفرشاته على لوحة صامتة ليعطي للحياة معنى اكثر اشراقا، والحياة مهما اختلفت في تعريفها تظل مستمرة في دربها عبر الزمان حتى تصل الى نهاية المطاف.

واذا اراد الانسان العيش في هذه الحياة فيجب ان يكون عاملا نشطا مكافحا، وان يكون له هدف سام في حياته وطموحه.

واذا ارد الانسان ان يكون سيد نفسه فعليه ان يكون قادرا على مواجهة حلاوة الحياة ومرارتها. والحياة لاتريد ولاتقبل الا من كانت لديه الثقة والقوة، فهي شرطه الاساسي لكي يحتل مكانا ومقاما مرموقين بين الناس. ولكي يتحمل متاعب وصعاب هذه الحياة التي ستواجهه في دروبها.

اذن فالحياة هي العمل والكفاح، وهي النجاح والفشل هي الدروب المليئة بالفرح والسعادة والحزن والتعاسة، هي الامال والطموح، هي المناهل التي يشرب منها كل انسان نصبيه، ويرى مستقبله.. وهكذا تستمر الحياة عبر الزمن!! وان اكثر ايام المرء مواصلة وصلة مع المرأة فالمرأة هي الحياة كلها فأما ان تجعلها جنة او جحيم فهنيئا لمن كانت حياته في جنة الدنيا ولكن دائما يوجد بين الرجل والمرأة سوء تفاهم دائم.

ويبن الزوجات والازواج، في كثير من الاحيان، سوء تفاهم يكاد لاينتهي.

وكل من الطرفين يعتقد انه صاحب الحق وكل منهما يخلط في كثير من الاحيان بين حقوقه وواجباته ليستمر سوء التفاهم الذي يصل احيانا الى حالة من عدم التفاهم.

ويبقى السؤال: ماهو الحل؟

بالطبع ليس هناك وصفة سحرية تقدم في لائحة او دراسة او برنامج تبعه كل من الزوجين، فهناك دائما حالات خلاف تختلف عن الاخرى، كما ان هناك شخصيات مختلفة ونفسيات وطبائع تفرق بين امزجة المتزوجين فنجد ان مايناسب البعض قد لايناسب الاخرين.. ولذلك ظلت مسألة التفاهم بين الزوجين مسألة نسبية كما ظلت اسباب الخلاف مسائل نسبية ايضا، لاننا كثيرا ما ندهش ونحن نستمع الى تفاصيل مشكلة يرى اصحابها انها تهدد سعادتهم او تخرب بيوتهم، بينما تبدو من وجهة نظر البعض الاخر امرا بسيطا لايستحق حتى الالتفات اليه!

فمن هو صاحب الحق اذن؟ وكيف يمكن الوصول الى حل وسط؟

المشكلة دائما انه ليس هناك من جواب محدد. فليس هناك طرف يستطيع ان يدعي انه صاحب الحق دائما وخاصة في مسائل الخلافات الزوجية واكبر خطأ يرتكبه الزوج عندما يختلف مع زوجته فيقول لها: هذا منطق النساء جميعا! او عندما تبادله الزوجة بالمثل فتقول: هؤلاء هم الرجال دائما!

ومع ذلك فليس بامكاننا ان نقول، ليس هناك من حلول، فاذا كان سوء التفاهم مسألة طبيعية في الحياة اليومية للزوجات والازواج، فأن له جوانب ايجابية لانه يفرض عليهما السعي للمصالحة، والصلح دائما يضفي على العلاقة الحيوية والتجدد.

والحياة كما هي مستمرة بليلها ونهارها وكان لاشيء يحدث او يتغير فنحن اصحاب التغيير ربما يكون خاطئا او مصيبا ويؤسفني ان اقول في وقتنا الحاضر كثيرة ومدمرة لذا ترانا نعلن الحياة والحياة بريئة مما نفعل.

بغداد