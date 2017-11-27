اللعب على التوازنات – حمدي العطار

البارزاني عرف جيدا بأن المركز لا يستطيع تنفيذ تهديداته وادخال الجيش الى اربيل للسيطرة على المعابر الحدودية وابار النفط، كما هو يعلم بأن دوره لم ينته كليا في العملية السياسية في العراق وفق التوازنات الدقيقة للخارطة السياسية في ظل وجود انتخابات برلمانية في العراق بعد 6 اشهر، ولم تتوضح من سوف يفوز بها وكيف سيكون رئيس وزراء العراق! وامريكا لا تستهين بالدور الذي سوف يلعبه البازاني في تلك التوازنات، فهو من اسهم في عزل الجعفري، كما هو من قام بتجديد المالكي لولاية ثانية، وهو من عزل المالكي واسهم في تنصيب العبادي، ولا بد أن يكون له دور في الانتخابات المقبلة،البعض كان يعتقد بأن البارزاني قد انتهى الى الانتحار السياسي، لكنه هذه المرة تراجع في الدفاع عن كركوك ورب احدا يسأل لماذا انسحب سريعا من كركوك؟ والجواب ان كركوك ليست للبازاني بل للطالباني وهم من اتفق مع المركز لتسليمها، اما اربيل ودهوك فهي وما تمثله من بعد معنوي وقومي للبازراني لا يفرط بهما، ويخطئ من يعتقد بأنه اليوم حساباته غير صحيحة حينما يخلق ازمة على المناطق القريبة جدا من اربيل وكذلك التراجع عن تسليم المعابر الحدودية بعد ان تم الاتفاق الامني والتوقيع بين الجيش والبيشمركة، هو يريد ان يستدرج العبادي ويختبر صبره فقد يتورط الجيش ويقتحم اربيل عندها تتدخل امريكا وهذا مبتغى البارزاني ليحتمي بامريكا ونفوذها وتكون الاتفاقات برعايتها، الان هو لديه مكسب امريكا فرضت حظر الطيران الجوي العسكري في كركوك والمناطق المختلف بشانها، لا يمثل الازعاج الذي يخلقه البارزاني الغرض منه الانتقام او الاشتباك مع الجيش وهو يعرف جيدا ان موازين القوى لصالح المركز بل هو يتمنى بمواجهات محدودة ويا ريت لو تكون مع الحشد الشعبي لضمان التدخل الامريكي لصالحه، و يستخدم الخطة ب وهي بدلا من الاحتفاظ بكركوك يعرض اربيل الى التهديد العسكري وهذا ما لا يقبل به المجتمع الدولي فاذا كانت امريكا والعالم يرون البارزاني محتلا لكركوك والمناطق المختلف عليها في نينوى فهي لا تريد للجيش العراقي والحشد الشعبي ان يحتل اربيل ودهوك،فهناك مصالح اقتصادية وتوازنات سياسية تجعل الامر غير مقبول لترجيح كفة الشيعة – وهم يقولون ايران- على حساب المكونات والحلفاء الاخرون (الكرد والسنة) ودائما شبح الانتخابات يلعب في طبيعة المواقف وحتى يطمئن العبادي الامريكان صرح بمنع خوض الحشد الشعبي الانتخابات، وجاء جواب الحشد بأنهم ينتمون الى جهات سياسية مشتركة اصلا بالعملية السياسية ومن حقها الترشيح والاقتراع حسب مرجعيتها السياسية!المأزق هو ان العبادي ومعه التحالف الوطني يحرص على عدم تدخل طرف ثالث (امريكا) بينهم وبين المركز، وبنفس الوقت يحرص البارزاني على أجبار امريكا للتدخل ضد التحالف الوطني والحشد الشعبي، هو يقدم نفسه ممثل لمصالح امريكا ضد ايران، التدويل هو ما يسعى اليه البارزاني الاستقواء بالعالم ضد حكومة المركز، فما معنى مناشدته لامريكا بأنها (من تعدهم منظمات ارهابية تسمح لهم بأستهداف البيشمركة) هو يلعب على التوازنات لأمريكا والعالم ومصالح الدول الاقليمية وشركات النفط وليس على التوازات الوطنية التي يحرص العبادي على التمسك فيها لتجنب الازمة والحرب واراقة الدماء العراقية (عرب وكرد).

بغداد