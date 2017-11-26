معصوم يحمل مقترحات التسوية بين بغداد وأربيل وبارزاني:تعرضنا للخيانة في كركوك

اربيل – السليمانية – الزمان

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، انه يعمل على ايجاد صيغ للتفاهم وانهاء التوتر بين بغداد واربيل. فيما من المقرر ان يبدأ اليوم الاثنين زيارة كرك؛وك في اطار مهمته اعدة الاستقرار وطي صفحة الاستفتاء .

ويسعى معصوم ومن خلال زيارته الى اقليم كردستان العراق الى تحريك المياه الراكدة في المفاوضات بين بغداد وأربيل لحلحلة الأزمة التي وقعت بين الجانبين على خلفية إجراء الاستفتاء في الإقليم. واجتمع الرئيس العراقي فور وصوله، بعد زيارته لقبر الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، مع قيادات الاتحاد الوطني في منزل طالباني، وبحث الانقسامات والاختلافات التي يعيشها الحزب وتأثير ذلك على الاستعدادات للانتخابات المقبلة. وعقب ذلك عقد اجتماعا مع حركة التغيير. وقال معصوم في حديث للصحفيين عقب الاجتماع، «ان أعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين اربيل وبغداد. فمن واجبي ان أعمل لتحقيق السلم وإيجاد صيغ للتفاهم. فإقليم كوردستان جزء من العراق». واكد انه تسلم مشروعا من حركة التغيير سيتم مناقشته مع الأطراف الاخرى. وقال انه سيزور مدينة كركوك يوم الاثنين للاطلاع على الأوضاع فيها، «زيارتي منصبة على معرفة الاراء ووجهات النظر بشأن كركوك».

فيما رأى مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان التطورات التي اعقب عملية الاستفتاء لن تغير الهوية الكردستانية لكركوك والمناطق خارج ادارة الاقليم. مؤكدا ان أي قانون لن يلغي الاستفتاء الذي قال انه صوت شعب. وقال بارزاني عقب اجتماعه اليوم في صلاح الدين مع مجلس القيادي والمسؤولين وااعضاء الحزب الديمقراطي في كرميان وحدود كركوك، ان «الشعب الكردي لن يكسر انما تعرض لخيانة».

واضاف «ان ما حدث لا علاقة له بالاستفتاء. انما هي خطة معدة مسبقا من قبل بغداد. وحتى ان لم يحصل الاستفتاء كانت التحركات ستحدث على كركوك». وقال «الاستفتاء صوت الشعب الذي عبر عنه سلميا ولن يلغيه اي قانون ولا اي حكومة. وان مرحلة الخيانة وفرض الامر الواقع بالقوة والسلاح لن تغير هوية كركوك والمدن الكردستانية خارج ادارة الاقليم». وتابع، «لو لم تحدث الخيانة في كركوك لكنا في مرحلة اخرى».