أزمة العلاقات المصرية السودانية تخيم على أعمال مؤتمر وزراء الري العرب

القاهرة – الزمان

بدأ المنتدى العربى للحياه اليوم باعماله فى القاهرة بحضور وزراء الري والمياه فى الدول العربية وعدد من الخبراء المختصين بشئون المياه لدراسة ازمة المياه فى الوطن العربى وكيفية مواجهتها بعد ان كشفت التقارير ان الدول العربيه تستورد 300 مليار متر مكعب مياه افتراضيه من خلال منتجات غذائية مستوردة وفى تصريحات خاصة اكد د/ حسين العطفى الامين العام للمجلس العربى للمياه ومنظمة الحماية من الكوارث سوف يتبنى مبادرة تحويل مشروعات على المستوى الوطنى والاقليمى لتوفير احتياجات الوطن العربى من المياه ومع بدء جلسات المؤتمر خيمت الخلافات المصرية السودانية الناتجة من دعم السودان للموقف الاثيوبى فى سد النهضة والذى اضعف موقف المفاوض المصري على اعمال المؤتمر. وفى هذا الاطار اتهم عبدالمحمود عبد الحليم سفير السودان فى القاهرة وسائل الاعلام المصريه ووزارة الري بالتسبب فى توتير العلاقات بين البلدين مؤكدا ان السودان سوف تستغل حصتها كاملة من المياه من اجل التنمية. واضاف ان مفاوضات سد النهضة لم تفشل لان جولة المفاوضات الماضية ماهى الا جولة من عدة جولات فنية للتعامل مع التقرير الاستشارى الذى لم يقدم بعد ومن الطبيعى ان يكون لكل طرف وجهة نظر وردا على تصريحات السفير السودانى اكد خبير المياه ضياء القوصى ان مشروع السد العالى ساهم فى رفع حصة السودان من مياه النيل بموجب اتفاق عام 1959 من 14.5 مليار متر مكعب الى 18.5 مليار متر مكعب . فيما اوضح مصدر بوزارة الرى ان مصر تنازلت عن خزان جبل الاولياء لصالح السودان عام 1977 كما دفعت للسودان مبلغ 750 الف جنيه استرلينى تعويضات للمتضررين من بحيرة الخزان المائى الملحقه بخزان جبل الاولياء واضاف المصدر انه طبقا لاتفاقية عام 1959 فانه لايجوز للسودان ان تدعم الموقف الاثيوبى دون موافقة مصر وتساءل المصدر ماالفائدة التى ستعود على السودان من سد اثيوبيا فى ظل استيعاب خزانات وسدود السودان لاكثر من حصتها المائية الحالية. ومع وصول مفاوضات سد النهضة الى طريق مسدود كشف مصدر بوزارة الرى فى تصريحات خاص للزمان ان اجتماعات مكثفة تجرى الان داخل وزارة الرى بمشاركة عدد من خبراء المياه لدراسة افضل السبل لمواجهة نقص المياه بعد اكتمال سد النهضه حيث تم وضع عدة بدائل وهى اقامة 3 مشروعات ضخمه لتحلية مياه البحر من 15 عام مضيفه ان الشعبة نجحت فى تنفيذ 70% من 3 مشروعات ضخمه لانتاج اول تكنولوجيا مصريه لتحلية مياه البحر كما نجحت من خلال مركز بحوث الصحراء فى انشاء محطات محليه لتحلية المياه بطاقه 280 الف متر مكعب يوميا وان هناك خطه لرفع طاقتها الى مليون متر مكعب بعد 5 سنوات فى الوقت نفسه كشف اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن انشاء اكبر واحدث 4 محطات فى العالم لتحلية المياه لافتا ان 3 منها ينتج 150 الف متر مكعب فى اليوم للمحطة الواحده كما سيتم حل ازمه مياه الشرب فى سيناء من خلال انشاء 13 محطة فى البحر الاحمر لنفس الغرض .