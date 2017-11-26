الصوفيون يستعرضون في مشهد قوة وتحد وسط القاهرة

مصدر أمني يكشف لـ (الزمان) أسرار هجوم مسجد الروضة

القاهرة -مصطفى عمارة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان التحقيقات فى قضية مذبحة مسجد الروضة كشفت عن ان اهالي القريه تلقوا تهديدات منذ شهر بعدم اقامة الحضرة التى تقيمها الطرق الصوفيه فى مسجد الروضة او استضافة قيادات صوفية وعدم التعاون مع الجيش. وفور تلقى تلك التهديدات بدأ اهالى القرية فى تشكيل مجموعات لحمايتها الا ان الارهابيين استغلوا صلاة الجمعة حيث يتجمع الاهالي وقسموا انفسهم قسمين ،قسم قام بمهاجمة الشباب الذي يحرس القرية وقسم اخر لمهاجمة المسجد وقتل مَن فيه . و اكد د/ عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية فى تصريحات للزمان ان الهجوم يستهدف كل المصريين وليس الصوفيين وحدهم وان مفجري مسجد الروضه عناصر ماجورة ، فيما اعلنت الطرق الصوفية عن تحديها للجماعات الارهابية حيث قام الاف من ابناء الطرق الصوفيه بالزحف نحو مسجد الجعفري الشهير فى قلب القاهرة رافعين الرايات الخضراء ثم توجهوا الى مشهد الامام الحسين فى حماية المئات من رجال الامن ،وقال الشيخ عبداللطيف حسن الجوهرى شيخ الطريقة الجوهرية الاحمديه ان الارهابيين شوهوا صورة الطرق الصوفية والتى تسير على نهج اهل السنة واسس الشريعة الاسلامية. فى السياق ذاته تعقد قبائل شمال سيناء غدا اجتماعات طارئة لبحث سبل الرد على الجماعات الارهابيه بالتعاون مع الجيش، واكد الشيخ مسعد حامد الحريرى شيخ الطريقة الاحمدية فى سيناء ان القبائل سوف تشكل مجموعات لتعقب الجماعات الارهابية متوعدا برد قاسى على تلك العملية. من جانبه اوضح المحلل العسكرى اللواء محمد عبدالعظيم مؤسس الحزب الجمهورى ان ابناء سيناء يدفعون ثمن ولائهم ووقوفهم بجانب القوات المسلحه فى المقابل يعقد مجلس النواب اجتماعا طارئا غدا لمناقشة تداعيات مذبحة الروضه ومن المنتظر ان يتم خلال هذا الاجتماع تفعيل القوانين الخاصه بمكافحة الارهاب وتشديدها حتى تكون رادعا للجماعات الارهابيه كما اصدر وزير الداخليه قرار بتشديد الحراسه على دور العباده والمؤسسات الهامه فى كافة المحافظات . من ناحية اخرى كشف مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان مصر تلقت عرضا اسرائيليا لمساعدتها فى تعقب الجماعات الارهابيه، واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه انّ هناك تعاوناً أمنياً بين مصر واسرائيل فى مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات طبقا لاتفاقية كامب ديفيد حيث يلتزم كل طرف بابلاغ الجانب الاخر باية معلومات عن وجود تهديدات امنية. وأكد سامح الطيار احد النشطاء السيناويين فى تصريحات للزمان ان الطائرات الاسرائيلية بدون طيار والمعروفة لأهالي سيناء نفذت عدة عمليات ضد جماعات ارهابية داخل سيناء، خاصة بعد تعرض اسرائيل لهجمات صاروخية انطلاقا من سيناء .