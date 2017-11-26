اليونيسف:اليمن أسوأ مكان على وجه الأرض للطفولة

إيران تحمّل واشنطن مسؤولية ارتكاب فظائع في اليمن

عمان- صنعاء -طهران – الزمان :

وصلت الى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين في غرب اليمن الاحد سفينة محملة بالقمح، في أول مساعدات تدخل مناطق سيطرتهم منذ نحو ثلاثة اسابيع، حسبما افادت مسؤولة في برنامج الاغذية العالمي. وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج التابع للامم المتحدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوكالة فرانس برس ان السفينة المحملة 25 ألف طن من القمح ستقوم بتفريغ حمولتها صباح الاثنين. فيمااعلن المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة اليونيسف غيرت كابيلياري الاحد ان اكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة لمساعدات انسانية، مؤكدا ان اليمن أصبح من اسوأ الاماكن بالنسبة للاطفال. طهران, 26-11-2017 (أ ف ب) – اتهمت ايران الولايات المتحدة الاحد بانها مسؤولة عن ارتكاب «فظائع» في اليمن عبر دعم السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في النزاع الذي يشهده هذا البلد. وردا على بيان للبيت الابيض الجمعة، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان هذا البيان «يثبت بوضوح ومن دون شك مشاركة ومسؤولية اميركا في الفظائع التي ترتكبها السعودية في اليمن». واكدت الرئاسة الاميركية في بيانها ان الولايات المتحدة تبقى «عازمة على دعم السعودية وجميع شركائها في الخليج ضد العدوان والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي يتحمل الحرس الثوري الايراني مسؤوليتها».

وقال كابيلياري في مؤتمر صحافي عقد في مقر المنظمة في عمان «اليوم أجد انه من الإنصاف القول أن اليمن هو من أسوأ الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للاطفال. فهناك أكثر من 11 مليون طفل يمني اليوم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وهذا الامر يتعلق تقريبا بكل صبي وفتاة يمنية». واضاف «اليوم نقدر أنه كل عشر دقائق هناك طفل في اليمن يموت من الأمراض التي يمكن الوقاية منها». واوضح ان «الحرب في اليمن هي للأسف حرب على الأطفال، حيث قتل واصيب اصابة خطرة ما يقرب من خمسة الاف طفل خلال عامين ونصف عام فقط. فضلا عن تضرر وتدمير آلاف المدارس والمرافق الصحية»، مشيرا الى ان «نحو مليوني طفل في اليمن اليوم يعانون من سوء التغذية الحاد». وحطت في مطار صنعاء السبت طائرة محملة ب 19 مليون لقاح اطفال، في أول مساعدات تصل الى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ ثلاثة أسابيع حين أغلق التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية كل منافذ البلد الفقير.

وقال كابيليار «نحن نرحب بإعادة فتح مطار صنعاء أمس (السبت) والذي سمح لنا بإرسال أول قافلة إنسانية تحمل 1,9 مليون جرعة لقاح».

بقية اخبر على (الزمان)

واوضح ان «هناك حاجة لتطعيم 600 الف طفل في جميع أنحاء اليمن، مرة أخرى باللقاحات المضادة للدفتريا والتهاب السحايا والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والسل».

وتابع «نحن اليوم بحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات فأمدادات الامس لا يمكن ان تكون كافية».

واشار الى ان «هناك سفنا تابعة لليونيسف في طريقها إلى ميناء الحديدة، تحمل أغذية علاجية سريعة الاستخدام، ومساعدات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وأقراص الكلوريدين من أجل ضمان مياه شرب معقمة، وامدادات طبية لدعم الوقاية والعلاج من الإسهال الحاد والكوليرا».

وناشد المسؤول الاممي «جميع الأطراف المسؤولين عن الوضع اليوم في اليمن، تحمل مسؤوليتهم الان». وقال «يجب عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم الان وليس غدا».

والى جانب طائرة المساعدات، حطت السبت أيضا في مطار العاصمة ثلاث طائرات اخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الاحمر، تنقل طواقم إغاثة.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا وتسبّب بأزمة انسانية حادة.

ويتحكم التحالف العسكري بحركة الطيران والسفن في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، ويسمح فقط بدخول المساعدات الى المطارات والموانئ الواقعة في هذه المناطق.

لكن التحالف فرض على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية حصارا شاملا على اليمن مانعا دخول المساعدات بعدما اطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بالستيا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر تم اعتراضه فوق مطار الرياض.