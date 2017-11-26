خلاف بين المعجبين حول فستان نانسي عجرم

بيروت- الزمان

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً لمناسبة عيد الاستقلال اللبناني بأبوظبي، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء الحفل بصور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و أشعلت عجرم أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيها، و تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء، وتألقت بفستان شفاف من الأسود والذهبي، وهي نفس الطلّة التي سبق وظهرت بها النجمة الأمريكية نيكي ميناج، إلا أن محبي الفنانة اللبنانية انقسموا حول تقليدها ارتداء الفستان ، منهم من قال كان الفستان أجمل على نانسي عجرم، خاصة مع اسدالها لشعرها البني الفاتح، واختيارها لماكياج ناعم.

غير ان الاغلبية قالت ان الفستان مستوحى من عمق الغابة الاستوائية وكان يلق بالفنانة الامريكية وجزءاً من شخصيتها واطلالتها

من ناحية أخرى، تصور نانسي عجرم حالياً الموسم الثاني من برنامج ذا فويس إلى جانب النجمين العراقي كاظم الساهر، والمصري تامر حسني.