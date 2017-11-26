ميرفت أمين ستعود مع الفخراني إلى الشاشة الصغيرة

القاهرة -الزمان : قالت النجمة المصرية المقلة ميرفت أمين إنها تعمل حاليا على تحضيرات الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل «بالحجم العائلي»، مع النجم الكبير يحيى الفخراني، استعدادا لبدء التصوير نهاية ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تقدم ضمن أحداث العمل دورة امرأة بسيطة تمزج سماتها بين الكوميديا والدراما. مسلسل «بالحجم العائلي» يشهد عودة النجم الكبير يحيى الفخراني للمنافسة الدرامية الرمضانية بعد تغيبه خلال موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد رجاء، وإنتاج منى قطب، وإخراج هاله خليل، ويشارك في بطولته هبة مجدي وندى موسى وأحمد مجدي. يذكر أن النجمة الكبيرة ميرفت أمين نافست خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لا تطفئ الشمس»، وشاركها البطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور وأحمد مالك وجميلة عوض وآخرون، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شاكر خضير.