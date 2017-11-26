الخردل..فوائد غير مستغلة في إنقاص الوزن

برلين – الزمان

كثير من المواد الغذائية تعتبر مفيدة في إنقاص الوزن الزائد، ومنها الخردل، الذي يمد الجسم بسعرات حرارية قليلة، بحسب موقع المختص بالصحة والنصائح الطبية.

وذكرت الجمعية الألمانية للتغذية، أن الخردل مفيد لعملية هضم الطعام، كما يعمل كمضاد للميكروبات، لذلك ينصح بتناول ملعقة صغيرة منه على معدة خالية لتنشيط عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

ويحتوي الخردل على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، لذا يعتبر مفيدًا في خسارة الوزن الزائد، وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الوزن المثالي.

وتمنح الألياف الغذائية الموجودة بالخرد، الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كمية قليلة من الطعام.

وتساعد بذور الخردل على خسارة الوزن من خلال ما تحتويه من كمية كبيرة من الكالسيوم، الذي يعتبر مفيدًا جدًا للحصول على الغذاء الضروري، مما يعود على الصحة.

ومن أبرز فوائد الخردل قدرته على مد الجسم بالدهون المفيدة والضرورية له، إذ إن الأحماض الدهنية غير المشبعة تساعد على منح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها، ويحميه من اكتساب الكيلوجرامات الإضافية، لذا يمكنكم استخدامه ضمن نظامكم الغذائي اليومي لأنه مفيد وصحي.

ويساعد الخردل على محاربة الإمساك، الذي غالبًا ما يسبب تراكم الدهون والانتفاخ، وبهذه الطريقة تتخلصون من الرواسب المضرة، التي لا يحتاجها جسمكم. كما أنه يساعد على تحسين عملية هضم الطعام، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي لديكم.