إيقاف التحديثات الخاصة بتطبيقات ساعة آبل

كاليفورنيا – الزمان

أعلنت شركة أبل إيقاف التحديثات الخاصة بالتطبيقات، التي تعمل في بيئة نظام تشغيل الساعة الذكية «ووتش أو إس 1» في أبريل (نيسان) 2018.

وأكدت الشركة الأمريكية في رسالتها للمطورين أنها لن تسمح بعد هذا التاريخ بتشغيل تحديثات التطبيقات، التي تعمل بنظام «ووتش أو إس 1».

وأشارت أبل إلى أن التحديثات المسموح بها يجب أن يتم إنشاؤها بواسطة أداة المطورين المخصصة لنظام تشغيل الساعة الذكية «ووتش أو إس 2»، وبالنسبة للتطبيقات الجديدة فلابد أن يتم تطويرها بواسطة الأداة المخصصة لنظام «ووتش أو إس 4». وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أبل بزيادة الحد الأقصى لحجم تطبيقات الساعة الذكية من 50 إلى 75 ميغابايت، ومع ذلك لا تعني رسالة أبل للمطورين إيقاف التطبيقات القديمة بشكل أساسي، ولكن سيتعذر إطلاق وظائف جديدة بها.