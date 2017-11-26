أيّ نوع من الارهاب بين أيدينا؟

فاتح عبد السلام

الى أين يمكن أن يصل مَن يريد تفسيراً لاستبعاد العراق من اجتماعات التحالف الاسلامي العسكري ضد الارهاب. هناك ثلاثة معطيات ، المعطى الأول ،هو إنّ العراق ليس عضواً في هذا التحالف ،ولا يوجد تفسير علني لعدم عضويته بالرغم من إنّ العراق حّرر مدنه من داعش في حرب استغرقت أكثر من سنة.

المعطى الثاني هو إنّ العراق في ،حسابات العدو والصديق، ليس محل ثقة هذا التحالف ،بسبب قوة الترابط الثلاثي الايراني العراقي السوري، وهو محور مستبعد كلياً من شؤون هذا التحالف الذي عقد اجتماعاته في الرياض بحضور عدد كبير من دول العالم الاسلامي خاصة ، بالرغم من إنّ أغلبية حروب الارهاب تدور في نطاق هذ المحور.

المعطى الثالث ، هو إنّ الارهاب الذي يجري التحشيد ضده في هذا الملتقى عالي المستوى أو ما يتصل به، لا يعني نفس الارهاب الذي خاض العراق المعارك ضده بمساندة القوة الامريكية ، وإنما هو ارهاب المصالح والخصومات السياسية الدفينة بين الدول كما بين السعودية وقطر، أو بين مصر وجماعة الإخوان المسلمين أو بين المتخاصمين في اليمن من اتباع الحكم في عدن أو الحكم في صنعاء أو بين الحكم في البحرين والموالين لإيران من المعارضة هناك. هذا التوصيف الحقيقي للتحشيد ضد الارهاب في مشهده الغالب، ولا يشغل تنظيم داعش المساحة الكلية للبرامج في هذا الملتقى او سواه ، لأنه ليس وحده

المعني.

لن يكون هناك انتصار على الارهاب بأي مفهوم من هذه المفاهيم والتوصيفات والعناوين التي ذكرتها، مادام هناك محوران كبيران متخاصمان في المنطقة، حيث تلحق بهما تنظيمات ومليشيات ومنظمات واحزاب وفصائل وتشكيلات ، تقود حروباً بالوكالة في أكثر من بلد عربي، كما حصل في سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا ومصر والقائمة مرشحة لكي تطول لا تقصر.

سمعنا في ملتقى التحالف الاسلامي العسكري بالرياض

خطباً مهمة في قضايا الارهاب ، لكنها جميعاً لم تحدد مفهوماً واحداً مستقراً له.

رئيس التحرير ـ لندن