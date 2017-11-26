فارس السردار

وردني فيديو يتحدث عن معلمة طلبت من تلاميذها ان يكتبوا اسماء ومواقع عجائب الدنيا السبع ، التي كنا نحن نعددها وفق ثقافة جيلنا.والمعروفة لدى اغلبنا والتي سأوردها من ذاكرتي: برج بابل، أهرامات مصر، بوابة عشتار ، سور الصين ، برج بيزا ، مكتبة الاسكندرية، تمثال أبو الهول. وكنا ندحس بينها منارة الحدباء لنعطي خصوصية لمدينتنا، فيما بعد تبين ان العالم القديم له عجائب سبع إتفقعليها في الاربعمائة عام الأخير قبل ولادة السيد المسيح، وذلك لهيمنة الحضارة اليونانية في تلك الفترة واللطيف في الامر ان اغلب هذه العجائب، ما هي الا ما أنجزه الانسان ضمن تلك الحقبة، وثمة قاسم مشترك بينها وبين ما شاع بيننا، انها جميعا تقع في حوض البحر المتوسط أو ثقافاته، أما لماذا حصرت هذه العجائب بالرقم سبعةفهذا أمر آخر لا ادري لما لم يدرج كأحد الاعاجيب السبعة على كل حال فهو رقم مقدس له علاقة بعدد ايام انجاز الكون والخلق والوجود. كما ورد بالنصوص البابلية، والديانات السماوية.عجائب العالم القديم تشترك مع عجائب جيلنا ببعض الأسماء وهذا دلالة على عظمة تلك الإنجازات لانها استطاعت أن تصمد الى جيلنا الحالي، وهي من باب التذكر وزيادة المعلومات كما وردت في الموسوعات التاريخية كالويكبيديا مثلا، فالعالم القديم له عجائبه وهي حدائق بابل المعلقة، الهرم الاكبر ، تمثال زيوس، هيكل أرتيموس، تمثال ابولو رودس، ضريح موسولوس، ومنارة الاسكندرية.

قبل نهاية عام ٢٠٠٠ اجري تصويت الهدف منه ربحي الا انه خرج بعجائب تجاوز عددها السبعة عشر، والتي اختزلت الى سبعة أيضا، فمثلت رؤية معاصرة للعجائب.هرم تشيتش ايتزا / المكسيك/ تمثال المسيح الفادي /البرازيل ريو دي حانيرو/ سور الصين العظيم/ الصين ، مدينة ماتشو بيشو العظيمة / بيرو، البتراء /الاردن ، الكولوسيوم /ايطاليا، تاج محل/ الهند،

ومن المرشحين الذين لم يفوزوا، الأكروبوليس/ اليونان، قصر الحمراء/اسبانيا، جزيرة الفصح/ تشيلي، جامع ايا صوفيا/ تركيا، تمثال الحرية /اميركا، دار اوبيرا سيدني/ استراليا، مدينة تمبكتو/ مالي.

وانسحبت هذه الحمى الى عجائب الدنيا السبع الطبيعية التي لم يتدخل الانسان في ايجادها، كنهر الامزون /بيرو، كولومبيا البرازيل، خليج هالونج / فيتنام، شلالات اجوازو/ البرازيل_ الارجنتين، جيجو/ كوريا الجنوبية، الحديقة الوطنية للكومودو/ اندنوسيا، جبل تيبل/ افريقيا الجنوبية، نهر بورتو برنسيسا/ الفلبين.

يتضح مما تقدم ان الإنسان دائما يحرص على تمجيد انجازاته وكذلك يسعى لانتزاع اعتراف الاخرين بمنجزه الاكثر ابهارا واثارة للدهشة.وان هذه المعالم التي حضيت باهتمامه هي لم تصل حد الكمال وسيبقى الانسان يتجدد بمنجزه الاكثر جمالا وحميمية واحساس بتمجيده وخدمته للاخر، وواضح ان اقوام حوض البحر الابيض المتوسط ما زال لديهم مواقع تمثل ارث حضارتهم وفعالية تاثيرها مما يتيح لها مساحة تنافس.

الا ان المعلمةالتي جرتنا الى هذا الحديث هي الاخرى ارتبك عليها الامر لأن تلامذتها ايضا تشتت خياراتهم امام تنوع انجازات الانسان المذهلة. فلم تحسم امرها امام خيارات سبعة لم يتفق عليها تلامذتها. وبعد عدة اختزالات انتهو الى:

الوادي الكبير/ سور الصين العظيم /قناة بنما / تاج محل /بناية الامباير ستيت /اهرامات مصر العظيمة / كاتدرائية القديس بيتر .

لكن طالبة لم تشارك زملاءها في المنافسة جذبت انتباه المعلمة فاستدرجتها سائلة وانت ماذا تقولين ، لما لم تكتبي شيئا.فقالت:الامر مختلف بالنسبة لي، فان تشعر، وتلمس، وترى، وان تسمع ، وان تتذوق، وان تضحك، وان تحب، هي عجائب الدنيا السبع طبيعية كانت فهي بامتياز، وان استطعنا ان نحققها لنجعلها منجزنا البشري ونجعل الجميع يضحك ويحب ويتذوق. يرى ويلمس ويشعر باخيه وبمن حوله حقا نكون نحن صنعنا عجائب الدنيا السبع خاصتنا. خاصة عصرنا الذي اتسم بالتنافس غير المشروع والتدافع والحروب والمجاعات والتهجير والقصف العشوائي للطائرات ومحو المدن القديمة والحصارات والتجويع والارهاب،عصر الالفية الثالثة.