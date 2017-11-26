الحكم بحبس محافظ ديالى السابق ستة أعوام وسنة واحدة لمدير عام

تحالف القوى: ندعم العبادي بمحاربة الفساد شريطة عدم إستغلاله في تسقيط الخصوم

بغداد – قصي منذر

أعلن تحالف القوى العراقية دعمه لمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد، مبدياً توجسه من ان تتحول الخطوة الى عملية تسقيط للخصوم.وقال رئيس كتلة القوى النيابية صلاح الجبوري في بيان ان (إعلان مبادرة محاربة الفساد وتحرير الموارد الوطنية بمثابة الصفحة الثانية لعمليات تحرير المدن)، مضيفاً أن (مبادرة القضاء على الفساد يجب أن لا تكون حبيسة ملفات الحكومة والوزارات بل يجب أن تشمل ملفات الحكومات المحلية ومجالسها ودوائرها كونها أيضاً عليها علامات إستفهام كبيرة في ضياع ميزانيات تنمية الأقاليم والمحافظات منذ 2004 حتى يومنا هذا).وأعرب الجبوري عن أمله في أن (لا تتحول دعوات ومطالبات محاربة الفساد والقضاء عليه الى شعارات إنتخابية أو مشاريع للتسقيط السياسي أو الى أسلوب جديد لإقصاء المنافسين الإنتخابيين، وهو ما قد يفقد المبادرة فعاليتها ويزعزع ثقة المواطن بحكومته). ودعا النائب عن دولة القانون علي صبحي المالكي العبادي الى الاستعانة بالنواب واللجان النيابية لكي ينجح في محاربة الفساد.وقال في مقابلة متلفزة امس (اذا لم يستعن العبادي بالنواب واللجان النيابية والسماع لهم بنية سليمة فلن ينجح في محاربة الفساد)، مضيفاً ان (الفساد موجود بالحكومة ويمتد الى مجلس النواب). وتابع ان (العبادي لا يستطيع محاربة الفاسدين الا بالاعتماد على الجهات الرقابية في البرلمان) ، مشيراً لى انه (لغرض مكافحة الفساد علينا أولا حذف هيأة النزاهة من هيكلية الدولة، وبقاء مكتب المفتش العام شرط ارتباطه برئيس الوزراء شخصيا)، داعياً الحكومة الى (ربط مجلس الاعمار بمجلس الوزراء، واستحداث وزارة للاقتصاد). وعلى النقيض من ذلك، قال القيادي في تيار الحكمة الوطني رعد الحيدري ان بعض اجهزة الرقابة حلقة زائدة في الدولة. واوضح الحيدري في تصريح ان (واحدة من المشكلات الموجودة في البلد هي الأجهزة الرقابية ، ومنها مكاتب المفتشين العموميين التي تعد حلقة زائدة في عملية الرقابة بالدولة)، مضيفًا ان (المليارات التي صرفت منذ 2003 الى يومنا هذا لم تكشف هذه المكاتب عنها من ولم تسترجع شيئاً الى خزينة الدولة). ودعا الى (منع الفساد بإجراءات فعلية لا قولية وبنية صادقة للقضاء عليه نهائيا في العراق)، مشيرًا الى (ضرورة شمول مزدوجي الجنسية ضمن مشروع مكافحة الفساد المقبلة). وأضاف ان (الفساد وما تسببه بسمعة البلد ناهيك عن الاضرار المادية وخسارة دماء المواطنين تجعلنا نقف بقوة بوجه هذا المرض، بالنتيجة فإن مشروعاً كهذا لا يستطيع العبادي وحده قيادته والانتصار عليه) ، منوهاً الى ان ( الحرب على الفساد تحتاج الى دعم ومؤازرة القوى السياسية للقضاء عليه بشكل نهائي). من جهة اخرى، أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة بحق مدير عام في وزارة الزراعة لإحالة مشاريع مخالفة لبنود العقود المبرمة.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان أن ان الحكم جاء على خلفية إحالة الموما اليه مشاريع القرى العصرية في محافظات النجف والقادسية وصلاح الدين إلى مقاولين ثانويين.وأوضح أن (هذا العمل يعد مخالفاً لبنود العقود المبرمة ومخالفا لواجبات الوظيفة). الى ذلك، أعلن البيرقدار صدور حكم بسجن محافظ ديالى السابق عمر الحميري لمدة ستة أعوام على خلفية تهم فساد.واوضح في بيان امس أن (محكمة جنايات النزاهة أصدرت حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات بحق الحميري)، مشيراً الى ان(القرار جاء استنادا إلى أحكـــــــــام المادة340 من قانون العقوبات العراقي لإضرار المتهم بالمال العام عبر المغالاة في أسعار المواد المشتراة). وحكمت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حضوريا على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة.وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان ان (المدان / م.س.م / قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف الزراعي – فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقويمه، من اجل حصول مواطن على قرض من المصرف الزراعي)، مشيراً الى ان(اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، ما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته).وأوضح العكيلي ان (جنس العقار الأصلي هو زراعي ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه ملك صرف، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالى في قيمته وحصول ضرر بالمال العام)، لافتاً الى ان (هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة 331 من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المسّاح لمدة سنتين، وهي المدة ذاتها التي حكمت فيها المحكمة على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه).