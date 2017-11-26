نازحو الطوز يتجمعون في السليمانية للمطالبة بإعادتهم إلى مناطقهم

السليمانية – الزمان

تظاهر نحو الفي نازح من طوزخورماتو في مدينة كلار بالسليمانية للمطالبة بإعادتهم إلى مناطقهم بعد استقرار الاوضاع فيها. ودعا المتظاهرون حكومة إقليم كردستان الى عدم التزام الصمت تجاه أوضاعهم.كما طالبوا الجهات المعنية بالاهتمام في احوالهم والعمل على استقرار الأوضاع وإعادتهم إلى مناطقهم. ونزحت 1500 عائلة من طوزخورماتو بعد انطلاق عمليات فرض الأمن في كركوك في السادس عشر من الشهر الماضي. فيما تظاهر المئات من منتسبي دائرة صحة نينوى امس أمام مقر المديرية في الساحل الايسر لمدينة الموصل مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سنوات . وقال احد منتسبي صحة نينوى ممن شارك في التظاهرة ان (موظفي الصحة هم أكثر الملاكات العاملة في الموصل التي لم تنقطع عن خدمة المراجعين والمرضى رغم القصف والحرب والمشاكل والمعوقات التي واجهتهم، وهم أصحاب عائلات ويسعون للعيش)، مضيفًا انه (رغم وضعنا الاقتصادي الصعب، الا ان الحكومة المركزية لم تصرف لنا رواتبنا)، على حد قوله.وتابع ان (موظفي الصحة تجمعوا امام مديرية صحة نينوى ورفعوا لافتات تندد بمحاربتهم في رزقهم وقطع مصدر دخلهم الوحيد)، مشيرا الى ان (المتظاهرين عازمون على تصعيد موقفهم في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة).