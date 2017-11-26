المدرّس لـ (الزمان): لايحق للمحافظات الإمتناع عن إدخال الشركات

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأت وزارة الكهرباء ان مجالس المحافظات لا يحق لها الامتناع عن ادخال شركات خصخصة الطاقة، مشيرة الى ان هذا الامر من صلاحيات مجلس الوزراء، فيما اكد رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي انه تم منع المستثمر بالعمل ضمن مشروع خصخصة التيار الكهربائي لحين حلحلة الموضوع. وقال المتحدث بأسم الوزارة مصعب المدرس لـ(الزمان) امس ان (خصخصة الطاقة تمت تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وفق المادة 114 ثانيا التي تؤكد ان السلطة الاتحادية والوزارة هي المسؤولة عن ادارة ملف توزيع وانتاج الطاقة)، واضاف ان (مجالس المحافظات ليست معنية بموضوع توزيع الطاقة وانتاجها)، واوضح المدرس انه (لا يتم اشراك المحافظات المنضوية تحت الاقليم بنظام الخصخصة وبما ان ذي قار محافظة غير تابعة للاقليم يجب ان تنفذ توجيهات مجلس الوزراء والوزارة)، وتابع ان (مجلس محافظة واسط رفع قبل اسابيع دعوى قضائية ضد مديرية توزيع كهرباء الوسط وللسبب ذاته والمحكمة الاتحادية ردت الدعوى).واكد رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي انه تم منع المستثمر بالعمل ضمن مشروع خصخصة التيار الكهربائي لحين حلحلة الموضوع.وقال في تصريح امس انه (تم رفع دعوى قضائية على وزارة الكهرباء، لتوقيعها عقد الخصخصة دون علم مجلس المحافظة).

وشهدت مدينة الناصرية مركز المحافظة تظاهرة انطلقت من ساحة الحبوبي قبل ان يتجمع المتظاهرون امام مبنى المحافظة رفعوا خلالها شعارات ضد خصصة الكهرباء وما ذهبت اليه الامور من خلال زيادة اجور الكهرباء الشهرية التي اثارت استياء المواطنين واصحاب المحال التجارية، مطالبين بمراعاة الواقع الحالي والازمة المالية وانعكاسها على مجمل الامور مجددين رفضهم لجباية المبالغ التي ارهقت كاهل الاغلبية بحسب هتافاتهم في التظاهرة التي انتهت بلقاء المحافظ يحيى الناصري بمجموعة من المتظاهرين وبين ان الامور في هذا القطاع تخص وزارة الكهرباء.

وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان سابق ان (مشروع استثمار الكهرباء في المحافظة هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا لذا ندعو بغداد الى الاستماع الى مطالب المتظاهرين وعدم ارهاق كاهل المواطنين)، واضاف البيان ان (الناصري يشد على ايدي ابناء المحافظة في مطالبهم المشروعة التي عبروا عنها بصورة حضارية وسلمية من خلال التظاهر ة التي شهدتها مدينة الناصرية وهي دليل الحرص والوطنية العالية)، موضحا ان (المطالب المعلنة التي ترفض مشروع الاستثمار في مجال تاهيل وجباية قطاع الكهرباء تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية حصرا، بعيدا عن صلاحيات الادارات المحلية للمحافظات ومنها ذي قار، وقد تم التصويت على المشروع في وقت سابق في مجلـــسي النواب و الوزراء).

وتابع ان (المحافظة سعت منذ عام 2016 ولغاية الان الى التقليل من اثار هذا القرار المركزي والتركيز على إلغاء الديون المترتبة بذمة المواطنين، وقد نجحت بذلك عبر اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالعمل على ايقاف استيفاء الديون السابقة لجميع المواطنين من الاستخدامات المنزلية والتجارية)، واشار الناصري الى انه (اتصل هاتفيا بمكتب العبادي لنقل مطالب المتظاهرين في هذا الشان وقد تعهدت رئاسه الوزراء بالعمل على ايقاف الديون السابقة ومراعاة ظروف اهالي المحافظة الاقتصادية).

وتابع انه (في الوقت الذي تضم فيه الحكومة المحلية صوتها الى صوت المتظاهرين في مراعاة الواقع الحالي تقديرا لتضحيات اسرهم فهي تامل ان تكون مطالب ابناء المحافظة على طاولة جميع المسؤولين وممثليها في البرلمان ووزارة الكهرباء من اجل مراعاة الكثير من الجوانب والاهتمام بتحسين واقـــــع الخدمات وعدم ارهاق كاهل المواطنين بأية مبالغ اضافية).