العراقي للتجارة يفتتح مكتباً تمثيلياً بالإمارات

خبير لـ (الزمان): إصدار السندات ضروري لتغطية العجز عند إنخفاض أسعار النفط

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان اصدار البنك المركزي لسندات سيادية بملياري دولار في 2018 يسهم في سد العجز الحاصل في الموازنة اذا انخفضت اسعار النفط. وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (اغلب الدول مدينة سواء كانت تلك الديون خارجية ام داخلية وبالتالي تحتاج الى اصدار سندات دولة المعترف بها عالميا ليكون عليها اقبال واسع كونها مضمونة)،مبينا ان (البنك يعتقد ان اسعار النفط في العام المقبل قد تنخفض مرة اخرى وبالتالي هو بحاجة الى نقد من اجل قيامه بالانفاق)،مضيفا (وبحسب ابواب الموازنة المقبلة فانها تعاني عجزا بنحو 24 مليار دولار وهذا الرقم يعد عاليا ويؤكد احتياج الحكومة الى اصدار تلك السندات)،مؤكدا ان (السندات تعد مهمة لسد العجز اضافة الى فائدتها كونها تصدر بقيمة فائدة تصل الى 10 بالمئة ويكون الاقبال عليها من قبل البنوك الاهلية والحكومية في الداخل والمصارف الخارجية كونها مضمونة السداد). من جانبه كشف محافظ البنك علي إسماعيل العلاق عن إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغ نحو 49 مليار دولار . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن العلاق تأكيده خلال حفل افتتاح المكتب التمثيلي للمصرف العراقي للتجارة في ابو ظبي ان (زيادة النقد الاجنبي يعود الى ارتفاع أسعار النفط)،لافتا الى ان (العراق يعتزم اصدار سندات سيادية بنحو ملياري دولار خلال العام المقبل). مبينا ان (افتتاح المكتب هو حدث استثنائي ومهم في تاريخ البنك ومهم للقطاع المالي في العراق بشكل عام)، مشيرا الى ان (تلك الخطوة سجلَت دخول أول بنك عراقي للتمويل التجاري إلى الإمارات التي تُعد مركزاً مالياً عالميأً رائداً)، متوقعا ان (يسهم المكتب في بناء وترسيخ علاقات مثمرة بين القطاع المصرفي في العراق والإمارات). في سياق متصل اكد مدير عام المصرف فيصل الهيمص تقديم طلب للحصول على رخصة فرع في السعودية بعد الحصول على موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي . وقال الهيمص خلال الاحتفالية امس ان (افتتاح المكتب في أبوظبي يهدف الوصول إلى شبكة المصارف والبنوك الدولية لغرض تعزيز الفرص الاستثمارية داخل العراق وبناء علاقات عمل وتعاون مع مؤسسات القطاعين المصرفي والمالي في الإمارات)،مؤكدا ان (المصرف استطاع منذ تأسيــــــسه في عام 2003 أن يحقق الكثير من خلال تعزيز رضى المتعاملين والشركاء)، مشيرا الى ان (افتتاح المكتب يدل على ريادة البنك ونجاحاته المستمرة)،وأضاف ان (القطاع المالي في العراق والإمارات والمنطقة بشكل عام يشهد ازدهاراً ملحوظاً،ونسعى الى تحقيق المصلحة المتبادلة وتعزيز ازدهار الأعمال عبر المكتب الجديد)،لافتا الى (تقديم طلب للحصول على رخصة فرع في السعودية بعد الحصول على موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي). من جهة اخرى افتتح مصرف الرشيد فرعه في قضاء هيت التابع لمحافظة الانبار بعد توقف دام سنوات.

وقال بيان امس ان (المصرف افتتح فرعه في القضاء بعد توقف استمر سنوات عدة بسبب سيطرة داعش على المحافظة)،واضاف ان (المصرف سيقوم باستقبال المواطنين ومتابعة تعاملاتهم المصرفية الماضية والحالية). على صعيد اخر سجل سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي في عدد وقيمة الاسهم المتداولة واكد المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوق نظم خلال الاسبوع الماضي جلسة للتداول في السوق النظامي و3 جلسات في السوق الثاني حيث بلغ عدد الشركات المدرجة 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة في السوق الثاني)،مبينا ان (الجلسات تداولت اسهم 46 شركة في السوق النظامي و3 شركات في السوق الثاني كما اصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 24 شركة)،مؤكدا ان (عدد الاسهم المتداولة بلغت 30.802 مليار سهم مقابل 14.967 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مسجل ارتفاعاً بنسبة 105.81 بالمئة )،وتابع ان (قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغت 16.637 مليار دينار مقابل 10.783 مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفــــــــــــــــعا بنسبة 54.29 بالمئة).