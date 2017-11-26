الزوراء يحسم كلاسيكيو العراق والصقور تواصل الهبوط

العلامات كاملة للوسط وميسان والنجف والأمانة في جولة الممتاز

الناصرية – باسم ألركابي

يبدو ان مباريات الغريمين الكلاسيكو باتت رهينة عند الزوراء على حساب الجوية بعدما هزمه مرتين خلال تسعة ايام الأولى في السابع عشر من الشهر الحالي في كربلاء بعدما تغلب بفارق ركلات الجزاء عندما أدرك التعادل في اخر ثوان الوقت الممد ويحصل على كاس السوبر وعاد أمس الأول ليهزمه في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بهدفين لواحد وكان سيناريو اللقاء الأول يتكرر بخسارة الجوية وينجح الزوراء في حسم الامور في اخر دقيقة من الوقت براسية البديل الناجح مصطفى محمود بعد أول لمسه للكرة هز فيها الشباك وليمنح فريقه أغلى فوز ونتيجة وفرحة وفي أجواء جميلة شهدها ملعب الشعب لايمكن وصفها ليس من حيث النتيجة وفرحة الزوراء بل حالة التنظيم التي كان عليها في مظهر غير مسبوق وهذا مؤشر على تعاون الكل في تحشيد الجهود من اجل رفع الحظر الكليعن ملاعب الكرة .

عقدة الفوز

وكرس الزوراء بفوزه الثمين امس الأول عقدة الفوز على بطل الدوري بعدما الحق به الهزيمة الثانية في فترة قصيرة جدا وكان المباريات أصبحت ملكا للزوراء في وقت المدرب أيوب اوديشيو الذي دخل الموسم في بداية مثالية مغايرة للمشاركة الأخيرة عبر جهود المدرب واللاعبين وفرض الخسارة التالية التي شكلت غصة في حلق كل من له علاقة بالجوية وإلزام جمهوره طوى الرايات الزرق ولفها ووضعها جنبا والخروج بخيبة وحزن شديدين في وقت شهد جمهور الأبيض تحليقا عاليا في سماء الشعب الذي شهد تواجدا جماهيريا ملء مدرجات الملعب والظهور في حلة تنظيمية بكل معنى الكلمة.

وأصعب تحدي للفرق الجماهيرية عندما تتواجه بعضها البعض و ومواجهة داخل مواجهة وهذه واحدة من فوائد إقامة الدوري بشكل عام والكل سيقطف ثمارها بعد البداية النارية أمس الأول ولانراها لو أقيمت البطولة على مجموعتين وهو ما يدعو لجنة المسابقات ان تستمر على هذا النهج العملي والمتقدم والمعتمد من كل الاتحادات الحالية والاهم ان تسير المباريات بشكل دوري وكما أعلنت عنها لجنة المسابقات من دون تأجيل تحت أي مشاركة للمنتخب الوطني الأهم ان يراع الاتحاد إقامة مباريات الدوري الأكثر اثارة منذ بدايته.

فوز غالي

وانتزع الزوراء فوزا غاليا في الوقت القاتل من الغريم الجوية الذي دفع فاتورة المباراة عندما فأجا حسين جويد بتسديدته الصاروخية من فوق منطقة الجزاء لتستقر علي يسار فهد طالب بعد ثاني محاولة للفريق الذي بدا مهاجما وكاد احمد فاضل اول المسددين في المباراة للكرة التي مرت من فوق العارضة د10 بعدما شهدت الدقائق الأولى احتكاكا بدنيا من كلا لاعبي الفريقين اللذين لعبا تحت ضغط النتيجة التي تمثل التحدي خصوصا للجوية الذي كان يبحث عن التأكيد والعودة للانتصارات في قمة الجولة الثانية والسعي لاستعادة توازنه بعد خسارة السوبر والعودة بتعادل من الميناء لكنه لم يقدم الأداء المطلوب منه ولم تظهر عناصره قوتها في مواجهة المد الهجومي الزورائي الضاغط الذي سيطر نسبيا وأطلق الكرات والتواجد في منطقة الجوية وحصل على خطا على قوس الجزاء من كرة تصدى لها حسين جويد لعبها بشكل جميل ليشعل معها مدرجات الأنصار مانحا التقدم لفريقه الذي استمر محافظا على توازنه وراح يلعب كرة سهلة وتواجد في منطقة الجوية اغلب وقتالشوط الأول وفي سيطرة واضحة .

ويبدو ان الزوراء وضع الفوز نصب عينيه بالاعتماد على تشكيلته التي شهدت تغيرا بسيطا وليس تلك التي لعب فيها السوبر والمستوى المتدني إمام الصناعات والفوز الضعيف فيها لكن لاشيء يثني الفريق عن تقديم المستوى والأداء الواضح والسيطرة والتحكم في الامور وكان أفضل من الجوية خلال الشوط الأول عندما ظهر في صفوف متكاملة لم تغير من مستوى اللعب الذي مر به وبالهدف خلال الشوط الأول الذي رفع من روحية اللاعبين في الحفاظ على نسق اللعب وإظهار المستوى المؤثر للفريق واللاعبين بشكل واضح.

اهتمامات اوديشيو

ويبدو ان اوديشيو اعد اللاعبين نفسيا وبدنيا بشكل جيد وخطط لخطف المباراة مستفيدا من الحالة التي يمر فيها الجوية قبل ان ينهي الزوراء الشوط الأول بالتقدم بالهدف المستحق والزام السيد لمراجعة حساباته لكنه لم يقدم الحلول وترك مفاتيح اللعب بيد لاعبي الزوراء الذين انهوا الشوط الأول بتقدم مستحق على امل ان يتدارك الجوية الأخطاء قبل دخول شوط المدربين ا عندما انقلبت الآية وظهر الجوية في وضع مختلف وضغط إمام تراجع زورائي كاد ان يكلفه النتيجة بعدما تمكن اللاعب سامان سعيد من العودة بالمباراة لنقطة البداية بهدفه الذي سجل د69 مستفيدا من خطا الزوراء في التراجع للدفاع عن تقدمه.

هدف التعادل

وزاد هدف التعادل من إصرار لاعبي الجوية في المرور باللعب وتحسين الأداء وإطماعه على تحقيق الفوز بتغير الأداء بشكل مغاير عن الشوط الأول وكاد ان يضيف الهدف الثاني بعد الخطورة التي شكلها من خلال الاستحواذ على الكرة بشكل اكبر وحصل على أكثر من ركلة ركنية وأخرى خطرة على منطقة الجزاء لم تستغل كما يجب لأنه افتقد للتنظيم واندفع للهجوم دون مسوغ واصطدمت المهمة بالتغيرات التي قام بها اوديشيو بزج اللاعبين صباح أمير والناجح المنقذ مصطفى محمود عندما سجل هدف الفوز والحسم من اول لمسة راسية للكرة هيأها البديل الأخر امير صباح ووضعها في الشباك في د90 لتعلن عن الفوز الغالي للزوراء الذي رفع رصيده الى ست نقاط منتقلا للصدارة في ليلة فرح متوقع ان تمتد حتى الصباح لان الفوز جاء على الجوية ولانه الثاني في بداية الموسم وفي غضون ايام معدودة وان يظهر صاحب الهدف في الوقت المطلوب ويدون اسمه في سجل الكلاسكيو مع الهدافين الكبار في هدف يزن ذهب.

النتيجة الثمينة تحسب لاوديشيو عندما نجح في زج البدلاء الذين قلبوا الامور على الجوية وإلزامهم على تجرع مرارة الهزيمة ليخرج مع جمهوره بخيبة لان الخسارة اتت من الزوراء الذي يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في تسعة أيام.

فشل الجوية

فشل الجوية وخذل جمهوره بتلقي خسارتين متتاليتين من الزوراء في بداية غير متوقعة ما يدعو السيد لمعالجة الامور بسرعة ولان هذه النتائج قد تزيد من إطماع الفرق الاخرى ليس الجماهيرية حسب في التصدي للبطل الذي يقف في الموقع الخامس عشر وسيكون الخميس المقبل امام مباراة أخرى صعبة عندما يحل ضيفا على النجف الذي تلقى فيه الخسارة الأولى الموسم الماضي في وقت يستقبل الزوراء الكهرباء في الشعب وحتى جدول المباريات يعاكس الجوية عندما سيلعب مباراته الثالثة الصعبة في ملعب اكتوى فيه أكثر من مرة في وقت تقف الامور الى جانب الزوراء الذي استلم لصدارة ولا يريد التفريط بها.

وقت المباراة

وكان ان يختار وقت اخر للمارة غير الذي جرت فيه لتزامنها مع وقت مباراة ريال مدريد وملقا ولان الجمهور العراقي منقسم على نفسه بين مدريدي وكتلوني ويتابع باهتمام مباريات الغريمين المحليين ويؤمل ان تظهر هذه الملاحظة في قادم المباريات لكي تتحقق المتعة للجمهور العراقي المنقسم على تشجيع الفرق الجماهيرية حتى على مستوى المحافظات لان الهدف هو الاستمتاع بالمباريات .

فوز لميسان على السماوة

قاد اللاعب حسام يسعدون نفط ميسان الى الفوز الأول على حساب ضيفه السماوة بهدفه الذي جاء د62 من وقت المباراة التي شهدها ملعب ميسان ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليخرج بالنقاط الثلاث ويعوض خسارته مع الطلاب في الجولة الاولى مستفيدا من ظروف اللعب حيث الملعب الذي كان الفال الحسن على الفريق الذي حضر بقوة مع جمهوره الكبير ليتخلص الاثنين والكل من التنقل الى ملعب الميمونة قبل ان تجري الامور في ملعب متكامل ويامل ان يشمل برفع الحظر الكروي بعد عملية التأهيل التي إقامتها وزارة الشباب التي ساهمت في تقديم أكثر من ملعب مؤكد سيكون لها تأثير على مباريات الدوري التي يامل ان تتواصل دون توقف بعد إلغاء بطولة غربي أسيا التي كان مقررا لها ان تقام في الأردن.

إدارة الامور

ونجح ميسان في إدارة الامور عبر السيطرة الواضحة التي عكسها خلال الشوط الثاني وتمكن من تحقيق هدف التقدم والفوز والمباراة عبر هدافه الذي مهم إن يظهر مرة أخرى ويسجل الهدف والفوز الأول ومحو اثأر خسارة الجولة الأولى إمام الطلاب والاهم النقاط الثلاث التي خرج فيها بفرحة مع الأنصار والحصول على النتيجة الايجابية التي تشكل دفعة ودعم للفريق الذي عاد ليتعامل مع مباريات الأرض والاستفادة منها ويقدم المستوى والأداء وينهي الامور كما خطط لها عدي إسماعيل الذي استمر يراهن على مباريات الأرض قبل ان تظهر توجيهاته في شوط المدربين وردة الفعل وانهاء الامور بالفوز الذي كانت تبحث عنه مجموعة لاعبين شباب اغلبهم من أبناء المدينة في مباراة شهدت احتكاك بدني واضح بعدما استمرت النتيجة من دون أهداف حتى د 62 قبل ان يتلقى الضيوف الهدف الذي انعكس على أدائهم قبل ان يدعم جهود المضيف الذي كان بإمكانه ان يعزز تقدمه بعدما اندفع السماوة للهجوم بحثا عن التعادل والعودة بنقطة تعد اكثر من مهمة عندما تأتي من خارج الديار التي تظهر صعبة على الأغلبية منذ البداية بوجه الفرق عندما وجدنا الفرق لعب لتتعادل او تخسر باستثناء الشرطة الذي تغلب على كربلاء والنجف على الصناعات ومتوقع ان تظهر المفاجآت في الجولات القادمة.

تاثر السماوة

ومؤكدان السماوة تأثر بالخسارة ليتجمد رصيده بنقطة تقاسمها مع الأمانة في ملعبه الذي مهم ان ينتبه له ويستفيد منه وأهمية تفعيل جهود اللاعبين للظهور الأفضل في الميدان عندما يكون امام مباراة صعبة باستضافة النفط الخميس المقبل في وقت يواجه نفط ميسان الأمانة الأربعاء وسيعمل من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة عبر توظيف الجهود ومن خلال دعم الجمهور الكبير وهو ما ينطبق على السماوة الذي يحاول تغير الامور بملعبه.

فوز للأمانة

وحقق الأمانة الفوز الأول على حساب نفط الجنوب بهدف اللاعب عبداللة عبد الامير من ركلة جزاء الذي خدم فريقه ورفع رصيده الى اربع نقاط فيما تجمد رصيد الجنوب بثلاث نقاط من الفوز على زاخو .

ويظهر مسلسل نزف النقاط امام الفرق بسبب مباريات الذهاب كما حصل لنفط الجنوب الذي عاد بخيبة بعدما سقط بملعب الأمانة ومؤكد ان نزف النقاط بهذه الطريقة مع فرق بمستواك يعني ستواجه الخطورة في قادم المباريات التي تتطلب الأداء القوي من خلال الاعتماد على اللاعبين من حيث الدفاع ويبدوان رتابة النتائج تظهر من الجولة الأولى في ظل واقع المباريات التي تعكس خوف الفرق عند الذهاب ولاتظهر في الحالة المطلوبة وان تتصاعد في المباريات من حيث المستوى واعتماد أسلوب اللعب الن مطلوب لتحقيق النتائج والأفضلية التي نراها عند اغلب الفرق اذا لم تكن جميعها تلعب في ميادينها لكنها تفتقد للحلول عند الذهاب وستكون إمام مباريات ومواجهات غاية في الصعوبة ولو ان الحديث عن الفرق التي لم تظهر إمكاناتها الفنية كما يجب في وقت عاد فريق الأمانة بسرعة لعزف نغمة الفوز بملعبه وخرج بنتيجة الفوز لأهميته قبل ان يغادر في الجولة المقبلة الى العمارة لمواجهة نفط ميسان وتظهر النتيجة مقبولة للأمانة الذي يضم مجموعة لاعبين قادرة على خلق الفرص والحسم وتشكل الخطورة في أي وقت من أوقات اللعب لان أداء اللاعبين الواعدين أكثر ما يتسم بالفاعلية والسرعة وطريقة اللعب وهو الذي أحرج الفرق الجماهيرية في أكثر من مناسبة ولازال لم يعكس نفسه كما اعتاد الظهور المناسب منذ تسلمه من قبل احمد خضر الذي انتدب عدد من اللاعبين لدعم صفوف الفريق والتعويض ومن انتقل منهم.

وتظهر مدى أهمية تحقيق النتائج من هذه الأوقات في ان تحقق الانتصارات وتجمع النقاط وتظهر بشكل حقيقي منذ البداية المهم ان تعكس الفاعلية ولان الأمانة يضم لاعبين قادرين على صنع الفرص وحسم النتائج وكسب المباريات بالطريقة التي يحددها خضير المطالب في تقديم الفريق وتفعيل روحية اللاعبين في جميع المباريات وليس مواجهات الميدان حتى يبقى في دائرة المنافسة.

امور الميناء

ويبدوان الامور تعقدت على الميناء عندما خرج بتعادل اشبه بالخسارة في ملعبه وبين جمهوره امام الجوية في البصرة قبل ان يتخلى عن فوز كان في متناول اليد عندما استمر متقدما حتى د84 من وقت المباراة التي استهلها بالتسجيل عن طريق محمد جفال د42 وعززه هردي سياهند د46 قبل ان يقلص الفارق لاعب الكهرباء كرار حيدر د50 وتحقيق التعادل د84 عن طريق علاء عذاب ليحرم الضيوف من العودة بالفوز ويخطف الكهرباء التعادل رغم انه كان يلعب في ملعبه الذي حقق فيه الفوز الاول العريض على نفط الوسط لكن مواجهة الميناء تختلفومهم ان يعكس الكهرباء نفسه بهذه الروحية ويحصل على اربع نقاط وقادر عل تقديم الاداء منذ البداية ويعكسجهود عناصره من خلال ادارة علي عطية الذي يحرص على تحقيق مشاركة تختلف عن الأخيرة التي تجرع فيها خيبة النتائج وبقي في مقعده بشق لكنه فضل الاستمرار مع الفريق للموسم التالي مؤكد تعرف و يبدو شخص الخلل والتركيز عليها والعمل على تجاوزها من خلال فترة الإعداد التي عكسها الفريق في اول مباراتين صعبتين على عكس الميناء الذي تعثر مرتين خلال اقل أسبوع ولم يستفد من ظروف اللعب في البصرة ليخرج متعادلا قبل ان يفرط بنقاط مباراة الكهرباء والتنازل عن التقدم وهو على بعد ست دقائق من نهاية المباراة وهو يمتلك مجموعة لاعبين كان عليهاحسم الامور عندما استمر الفريق الاقرب للعودة بنقاطها لكنه فشل في شوط الحسم عندما تلقى هدفين وفرض عليه التعادل ليخرج من الباب الضيق امام خيبة جمهوره الذي يرفض هذه النتائج عندما خسر أربع نقاط في اول مباراتين خصوصا إمام الكهرباء الذي يبدو كان خارج حسابات فجر الذي دفع فاتورة النتيجة وسينتقل بالفريق الى مدينة كربلاء الخميس المقبل لملاعبة فريقها في وقت سيكون الكهرباء في مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا عل المتصدر الزوراء بنفس اليوم في الشعب وسيكون علي عطية على المحك.

فوز عريض للوسط

وحقق نفط الوسط اكبر فوز له وفي الدوري للان عندما مزق شباك جيرانه كربلاء بخمسة أهداف بيضاءفي اللقاء الذي جرى في النجف ليمحو اثار خسارة الكهرباء الأسبوع الماضي ويستعيد توازنه في فوزمهم يدين فيه الى اللاعبين صفاء صبار الذي افتتح التسجيل د144 ومنح التقدم لفريقه والأريحية للاعبين في الإمساك بزمام المباراة والسيطرة عليها سير المباراة التي شهدت تسجيل اللاعب علاء عذاب هدفين د27 و77 والحال للاعب نصوح تكليكي الاخر الذي هز مرمى الضيوف مرتين د32 و67 من المباراة التي تدارك فيها المدرب عماد نعمة أخطاء السقوط المر امام الكهرباء وان يستهل مباريات الأرض بالفوز العريض الذي جاء بوقته وحصد العلامات كاملة في وقت يظهر كربلاء مرة متذبذب من حيث الاداء والمستوى ويفتقد الى اللعب المطلوب واللاعبين القادرين على خلق الفرص قبل تلقي الخسارة الثقيلة والقاسية بعد خسارة الشرطة ليستقر في ذيل الترتيب في بداية مشابه للموسم الماضي بعدما استمر يعاني عدة جولات قبل ان يستفيق ويصحو مع ان الامور تظهر صعبة هذه المرة بسبب ضغط المباريات لتي تحتاج الر فريق متكامل ومتوازن وقادر على المنافسة واللعب في التوقيتات التي تحددها لجنة المسابقات ويبدو انه يعول على مباريات الأرض التي خسر الأولى والكل في كربلاء يعلم صعوبة المهمة.

فوز للنجف

وعاد النجف بفوز مهم عندما تغلب على الصناعات بهدفين لواحد في اللقاء الذي أقيم بملعب الصناعة وليرفع رصيده الى اربع نقاط فيما بقي الصناعات بدون نقاط بعدما تلقى الخسارة الثاني.

وكان الصناعات هو البادئ بالتسجيل من قبل اللاعب ستار طه د 6 على بداية المباراة التي شهدت عودة سريعة للنجف عندما أدرك التعادل د13 عن طريق مصطفى ناظم وعززها من خلال فرحان شكور د40 ليمر النجف متقدما خلال الشوط الأول واستمر محافظا على النتيجة وإنهاء الامور لمصلحته ويعود بكامل الفوائد التي كان يبحث عنها ناظم شاكر ليخرج بالفوز الاول ذهابا وهو الاهم وتقديم هدية لجمهور النجف المرحب بنتائد الذهاب لاهميتها الذي يعول على أفكاره التدريبية وجهود مجموعة اللاعبين التي قدمت مباراتين مهمتين حيث التعادل في الاولى مع النفط مع انها جرت في النجف لكنها امام فريق منافس لازال يظهر قويا ويتطلع الى موسم ناجح والأخرى مع الصناعات الذي سقط للمرة الثانية الامر الذي يحتاج من عماد عودة معالجة الامور من هذه الفترة لتدارك مخاطر المشاركة وتغير مسار اللعب والنتائج امام هدف الفريق حيث البقاء مع اول مشاركة انتظرها طويلا لكن مهم ان يعكسها بروحية المنافسة واداء عناصره الشابة التي قدمت مباراة مقبولة مع الزوراء قبل ان تنحني امام النجف والطريق لازالت في بدايتها.