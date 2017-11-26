إسرائيل تضع سليماني على لائحة الإغتيالات

روحاني للأسد: نتائج قمة سوتشي خطوة في الإتجاه الصحيح

طهران – رزاق نامقي

اشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مكالمة هاتفية بنظيره السوري بشار الأسد بالقمة الثلاثية التي عقدت بين إيران وروسيا وتركيا في منتجع سوتشي الروسي الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها (خطوة صحيحة في التوقيت المناسب) للاستقرار في سوريا. وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم تركيا وإيران الأربعاء لتضييف مؤتمر من أجل السلام في سوريا ليتولى دورا محوريا في حملة دبلوماسبة كبيرة تهدف لإنهاء الحرب التي حسمها تقريبا الأسد لصالحه.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع الأسد (قمة سوتشي كانت خطوة صحيحة في التوقيت المناسب).وأضاف أن (عقد مؤتمر وطني بهدف إجراء محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة قد يكون خطوة مناسبة في سياق الاستقرار والأمن داخل سوريا).وأضاف روحاني ان(طهران مستعدة للقيام بدور نشط في إعادة إعمار سوريا). وقال روحاني للأسد في الاتصال الهاتفي ان (من الغريب أن تعد دولة إقليمية إيران عدوتها فيما تصف الكيان الصهيوني على أنه صديق لها)،في اشارة الى السعودية. وبحث الزعماء الثلاثة في بيان مشترك في سوتشي الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة على المشاركة بإيجابية في المؤتمر المزمع عقده في سوتشي أيضا في موعد لم يتحدد بعد.ورعت السعودية اجتماعا يوم الأربعاء في فندق فخم في الرياض لفصائل المعارضة السورية.ووصف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه (هتلر الشرق الأوسط الجديد). وستعقد غدا الثلاثاء في جنيف الجولة المقبلة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في سوريا.وتنظر إسرائيل أيضا إلى إيران على أنها الخطر الرئيس في المنطقة وقال وزير إسرائيلي هذا الشهر إن بلاده أجرت اتصالات سرية مع السعودية. وقال جنرال سابق في الجيش الاسرائيلي غيرشون هكوهين ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني على لائحة الاغتيالات الاسرائيلية ونقلت عنه قناة اسرائيلية قوله ان (سليماني قد يكون هدفاً للتصفية الاسرائيلية واسرائيل سبق ان نفذت عمليات كهذه ونحن نعرف كيف ننفذها). من جهة اخرى،قال متحدث إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات في الأول من كانون الأول في إطار عملية تفضي إلى تشكيل برلمان محلي بحلول أوائل عام . 2018وقال إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب الكردي السوري إن الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبا وكيانا ستجرى على مجالس البلدية والمدينة.وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في أيلول حيث اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في ثلاث مناطق بالشمال وكانت الجماعات الكردية قد أسست حكما ذاتــــــــــــيا منذ 2011 عندما تفجر الصراع السوري.وتشير الانتخابات إلى طموح الجماعات الكردية وحلفائها الذين يسيطرون على نحو ربع سوريا ويهدفون إلى تأمين حكم ذاتي في إطار دولة لا مركزية.وتصر الجماعات على أنها لا ترغب في أن تحذو حذو أكراد شمال العراق الذين اجروا استفتاء على الاستقلال. وفي شأن آخر،قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه لن يقبل بمواقف حزب الله (التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم) ،بحسب بيان لمكتبه الصحفي،اشار الى استقبال الحريري للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي جاء لتهنئة الحريري بسلامة العودة الى البلاد. وشكر الحريري أعضاء المجلس مشاعرهم ومواقفهم ،ونقل البيان عنه قوله ايضاً ان(هذه الأزمة كشفت عن نوايا وتوجهات البعض لضرب الاستقرار واستهداف البلد لغايات ومصالح خاصة،ونحن تصدينا وسنتصدى لهؤلاء بكل إمكاناتنا لاجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار والنهوض بلبنان نحو الأفضل).