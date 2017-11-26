التعادل يحكم قمة ليفربول وتشيلسي في أنفيلد

الريال يستعيد الثقة بفوز صعب ومانشستر ينتصر بشق الأنفس

{ مدن – وكالات: حقق ريال مدريد الفوزعلى ضيفه مالاجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ13 من الليجا، اول امس السبت. أحرز أهداف ريال مدريد، بنزيمة في الدقيقة 9، وكاسيميرو (ق 20)، ورونالدو (ق 76)، فيما سجل لمالاجا، رولان، في الدقيقة 18، وكاسترو (ق 58). وارتفع رصيد الفريق الملكي للنقطة 27، في المركز الثالث، بالتساوي مع فالنسيا صاحب المركز الثاني، فيما يظل مالاجا في المركز الـ18، برصيد 7 نقاط. انطلقت المباراة بضغط من لاعبي زين الدين زيدان، على دفاع مالاجا، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح أهداف اللقاء مبكرا، لكن ذهبت تسديدته خارج المرمى. وأثمر ضغط ريال مدريد منذ البداية، حيث قام مارسيلو بانطلاقه سريعة من الجبهة اليسرى، ليرسل عرضية متقنة على رأس كريستيانو رونالدو، لترتطم بالعارضة وتصل لبنزيمة، الذي أعلن عن الهدف الأول للميرينجي، في الدقيقة 9 . تراجع لاعبو الملكي بعد افتتاح النتيجة، وغاب الضغط الذي بدأوا به اللقاء، ما أدى لاستحواذ عناصر مالاجا على الكرة، ونفذوا أولى الهجمات الخطيرة عن طريق تسديدة خوسية، في الدقيقة 12 . وفي الدقيقة 18 فشل توني كروس في التعامل مع الكرة، لتصل سيرجيو جونتان، الذي أرسل عرضية لرولان ليسجل هدف التعادل لمالاجا، وسط غفلة من مدافعي ريال مدريد. جاء رد ريال مدريد سريعا، حيث استطاع كاسيميرو إدراك هدف التقدم، عبر ضربة ركنية نفذها كروس، ليحولها اللاعب البرازيلي برأسه داخل المرمى. في الشوط الثاني استمر الغياب الدفاعي لريال مدريد، وفي الدقيقة 58 شتت فاران الكرة بشكل خاطئ، لتصل تشوري كاسترو، الذي سدد كرة يتحمل مسؤوليتها الحارس كاسيا، ليعلن عن هدف التعديل. أجرى زيدان أول تبديلاته، بنزول مودريتش وخروج إيسكو، ليعطي توازنًا أكبر في وسط الملعب. وفي الدقيقة 75، أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح مودريتش، تصدى لها رونالدو وأضاعها، ثم أكملها من جديد داخل المرمى. وعاد رونالدو لتسجيل هدفه الثاني في المباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، على لوكاس فاسكيز.

قمة أنفيلد

وخطف حامل اللقب تشيلسي نقطة ثمينة من موقعته أمام مضيفه ليفربول بتعادله معه 1-1 مساء اول امس السبت على ملعب أنفيلد رود، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. وافتتح محمد صلاح التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة 65، وتعادل تشيلسي في الدقيقة 85 عبر البرازيلي ويليان. وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 26 نقطة في المركز الثالث، أما ليفربول فأصبح له 23 نقطة في المركز الخامس. الفرصة الخطيرة الأولى جاءت عن طريق ليفربول في الدقيقة العاشرة عندما وصلت الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي إلى دانييل ستوريدج الذي أعادها إلى محمد صلاح، فسدد الأخير فوق المرمى، وفي الدقيقة 15، أرسل أليكس أوكسليد تشامبرلين كرة من اليسار إلى جيمس ميلنر الذي سدد بعيدا عن المرمى من حافة منطقة الجزاء. أما التهديد الأولى لتشيلسي فجاء في الدقيقة 21 عندما استلم إيدن هازارد الكرة من اليسار وانطلق بها قبل أن يسدد كرة قوية أبعدها الحارس سيمون مينيوليه إلى ركنية، وبعدها بدقيقتين سنحت فرصة جديدة لتشيلسي بعدما مرر هازارد كرة ذكية إلى داني درينكووتر الذي فشل في المرور من أمام الحارس. ومرر الإيطالي دافيدي زاباكوستا كرة أمام مرمى ليفربول لم تجد متابعة في الدقيقة 38، ثم أهدر صلاح أبرز فرص الشوط عندما تخلص من رقابة جاري كايهيل قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 41 . وكاد حارس تشيلسي تيبو كورتوا يتسبب بدخول مرماه هدفا مع بداية الشوط الثاني عندما فشل في التقاط كرة مرسلة من دانييل ستوريدج، ومرة أخرى مر زاباكوستا بسرعة منبرق من الناحية اليمنى ومرر كرة طويلة أمام مرمى ليفربول أساء زميله ألفارو مورتا تقديرها في الدقيقة 60، وأرسل درينكووتر كرة من اليمين أبعدها راجنار كلافان قبل أن تصل إلى موراتا، قبل أن يسجل صلاح هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 65 بعدما انطلق كوتينيو بالكرة، ليحاول لاعب تشيلسي تيموي باكايوكو قطع المرة لكنها وصلت إلى تشامبرلين الذي غمزها إلى المنفرد صلاح الذي أودعها الشباك. وضغط تشيلسي في محاولة لإدراك التعادل، وأضاع له ماركوس ألونسو فرصة لا تعوض عندما سدد على الطاير من مكان قريب للمرمى نحو المدرجات، قبل أن ينجح البديل البرازيلي ويليان في إدراك التعادل بالدقيقة 85، عندما وصلت الكرة إليه في الناحية اليمنى، فرفعها بيسراه خدعت الحارس مينيوليه واستقرت في المرمى، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تصدر كورتوا لتسديدة خطيرة من صلاح مفوتا على ليفربول فرصة استعادة التقدم.

يونايتد يعبر برايتون

وحقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه برايتون 1-0 مساء اول امس السبت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 13 من الدوري الانكليزي. وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما تجمد برايتون عند 16 نقطة. وأحرز الظهير الأيسر أشلي يونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 . لجأ مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، وأشرك السويدي فكتور لينديلوف في عمق الدفاع إلى جانب كريس سمولينج، فيما عاد الظهيران فالنسيا ويونج بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بدوري الأبطال أمام بازل. وشغل الصربي نيمانيا ماتيتش كعادته دور لاعب الارتكاز إلى جانب خوان ماتا، ليلعب بول بوجبا للمباراة الثانية على التوالي كلاعب وسط هجومي، وعلى جانبيه ماركوس راشفورد ومارسيال، خلف رأس الحربة البلجيكي روميلو لوكاكو. في الجهة المقابلة، اعتمد مدرب برايتون على طريقة اللعب نفسها 4-2-3-1، بوجود جلين موراي كرأس حربة ومن ورائه الثلاثي نوكارت وجروس ومارش، فيما تبادل ديفي بروبر وداني ستيفنز دور لاعب الارتكاز، أمام الرباعي جايتان بونج ولويس دونك وشون دوفي وبرونو سالتور.