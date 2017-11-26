{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الطاهر الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

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إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

يُعد الأستاذ عبد الجليل الطاهر (1917- 1971) احد رواد علم الاجتماع في العراق والوطن العربي، إذ حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو عام 1952، وعُيِّن في العام نفسه في جامعة بغداد كلية الآداب والعلوم، ليمارس الدورين المناطين به أستاذاً جامعياً: الأول الدور التدريسي الأكاديمي، والثاني البحثي بشقيه الميداني والنظري، إضافةً إلى تبوئه مناصب عدة، إدارية واستشارية تتعلق بتخصصه العلمي. وإذا كانت هذه الدراسة تبحث في مسيرة الرجل العلمية من خلال فحص أعماله النقلية والإبداعية، الميدانية منها والنظرية على حد سواء، فإنها كذلك تدرس الظروف والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي أحاطت بالطاهر وزملائه من الرعيل الأول الذين أسسوا أول قسم للسوسيولوجيا في العراق منتصف القرن العشرين، تلك الظروف التي ساعدتهم أو أعاقتهم، حثتهم أو أثبطت عزيمتهم، دفعتهم إلى الأمام أو سحبتهم إلى الخلف في مجال علمي معرفي جديد يدخل للمرة الاولى في العراق يحتك بالمقدس ويمس المحرم ويتدخل في الممنوع، ذلك هو علم الاجتماع.وهنا نأخذ الطاهر عينةً لدراسته محاولين فحص الشروط والعوامل الموضوعية والذاتية التي أسهمت في ظهور ونشوء وتطور علم الاجتماع في هذا البلد الذي دخل إليه في الحقبة الزمنية ذاتها ضمن ثلاثة بلدان عربية أخرى هي مصر وسوريا ولبنان.ولأن لظروف وأحوال المجتمع العراقي والوضع الإقليمي والدولي تأثيراً في نتاجات الطاهر خاصة والسوسيولوجيين العراقيين عامة، فقد آثرنا بيان طبيعة هذه الظروف والأحوال طوال أربعة عقود، من دون ان يكون الامر عرضاً تاريخياً مجرداً، بل محاولة التقاط المحطات المضيئة والمعتمة التي مرت بمسيرة الطاهر وزملائه لتكون قراءة مختصرة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية التي كانت سائدة في المجتمع والدولة في العراق طوال أربعة عقود (1921-1958)،وهي مدة نشوء الدولة العراقية الحديثة وبناء النظام الملكي تحت ظل نظام الانتداب البريطاني الذي تحول إلى اتفاقيات مجحفة بعد أن فقد هذا النظام روحه ومصداقيته. فعلى وجه العموم كان يُنظر للسياسة الاستعمارية البريطانية التي خضع لها المجتمع العراقي من خلال الحكومات العراقية المتعاقبة نظرة عدم رضا وفقدان للثقة من قبل هذا المجتمع، الذي صار يُدرك أن قصد وهدف البريطانيين من وراء بناء نظام سياسي موالٍ لهم في العراق يعمل تحت نظرهم ومشورتهم بصوره مباشرة إنما هو تحرير سياستهم الاقتصادية في هذا البلد ونهب ثرواته التي كان يزخر بها وعلى رأسها الثروة النفطية. وقد شكّل مجمل هذه الأحوال والعوامل والظروف الوضع العام للعراق في تلك المدة التي تشكل أيضاً مراحل طويلة من حياة الطاهر، كما أنها تُعَد نقطة الانطلاق الحقيقية لنشاطه العلمي في المرحلة اللاحقة. وقد ألقت هذه المرحلة بظلالها على المجتمع العرقي بصورة عامة وعلى المبدعين في المجالات كافة بصورة خاصة. وهكذا فقد آثرنا ربط نشاطات الطاهر وزملائه بعجلة المجتمع الذي كان يعيش فيه، فهم قد عاصروا آلام وآمال وانطلاقات وكبوات ونجاحات وإخفاقات هذه المرحلة العصيبة والمهمة من تاريخ العراق الحديث والمعاصر.يبقى من المفيد الإشارة إلى أن ما سيرد في هذا المجال ليس بالضرورة هو مانتبناه فكرياً في ما يخص أحوال العراق خلال تلك المدة، وإنما كان حرصنا شديداً على نقل صورة مختصرة لأوضاع البلد كما رآها الطاهر ومعظم أبناء عصره، فالهدف الرئيس يتعلق دوماً في توضيح العلاقة بين هذه الأوضاع ونشأة علم الاجتماع في العراق بصورة عامة، وحالة الطاهر بصورة خاصة، ولذلك كان حرصنا أيضا في الاعتماد على مصادر تعود لهذه الحقبة التاريخية لكي ندرك ونعي كيف كان يُنظر للأحداث والوقائع والظروف والأحوال من جانب الكتاب والمحللين والمؤرخين المعاصرين لها وبلغة عصرهم وليس كما ننظر إليها نحن الآن. لقد اعتمدنا في هذه الدراسة مصادر عدة، أهمها ملفات الطاهر الشخصية في جامعة بغداد، وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.كذلك كانت اللقاءات مع أفراد عائلته وأخص منهم أرملته السيدة فاطمة جمال الدين، وقد كانت هذه اللقاءات مفيدة ومهمة جداً، إذ شرحت لي هذه السيدة الرائعة طوال أيام وبأسلوبها القصصي الشيق رحلتها مع الطاهر منذ أن رأته للمرة الأولى وهي فتاة في مقتبل شبابها ابنةً لقاضي محكمة القرنة، تلك المدينة التي تحيطها الأهوار من جوانبها الأربع، ويعتقد الناس أن آدم قد غرس شجرة فيها لا زالت موجودةٌ لغاية الآن أو إلى وقت قريب. وقد اسهمت هذه السيدة في حصولنا على الطاهر عالماً عراقياً في علم الاجتماع ومؤسساً لأول قسم للسوسيولوجيا في البلد.لقد كانت السيدة فاطمة جمال الدين (أم جمال) نعم الزوجة الفاضلة المحبة لزوجها والداعمة له طوال الثلاثة عقود التي عاشتها معه (1941-1971)،فلها ولوالدها يعود الفضل الكبير على الأستاذ الطاهر، إذ كان زواجه منها انتقاله كبيرة ومهمة في حياة الرجل. فبعد زواجهما بمدة قصيرة انتقل القاضي أحمد جمال الدين من محكمة القرنة إلى أحد المحاكم في العاصمة بغداد التي تدرج فيها حتى وصل إلى منصب رئيس محكمة الاستئناف بعد ثورة 1958، وكان قد نقل معه عائلة عبد الجليل التي ضمت إلى جانب زوجته، شقيقاته الثلاث.وفي بغداد دخل عبد الجليل على الفور إلى دار المعلمين العالية ليتخرج فيها ويعين على الملاك الثانوي، وهناك اطلع الشاب القادم من أعماق الهور على حياة العاصمة في عقد الأربعينات من القرن الماضي، كما ساعده ذلك على اللقاء بالعديد من الشباب الجامعي المبدع الذي حمل فيما بعد روح العراق العلمية والأدبية والفنية من شعراء ولغويين ومؤرخين ونحاة ورسامين وفنانين وعلماء في مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية، وكان بيته الذي سكن فيه بعد عودته من الولايات المتحدة يعج بالعديد من هؤلاء وهم يتسامرون بالشعر والأدب والعلم والفكر في سهرات تتذكرها السيدة أم جمال وتتحسر عليها.رافقت السيدة فاطمة زوجها في رحلته إلى باريس وهناك دخلت لتتعلم فن النقش والتطريز، وقد راقت لها مثل زوجها أجواء باريس، تلك المدينة التي كانت تتعافى من جراح الحرب العالمية الثانية وتستعيد بريقها مدينةً للنور والحرية والمعرفة.لكن الانتقال الإجباري نحو شيكاغو – الذي جاء بأمر من الحكومة العراقية- عكرَ صفوهما وأحزنهما حتى حين، شيكاغو المدينة الصناعية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وصاحبة الجامعة العريقة التي أنتجت مدارس خاصة في مختلف العلوم ومنها مدرستها الشهيرة في علم الاجتماع.كان جمال، الابن البكر للثنائي عبد الجليل وفاطمة، وأخوه منهال يعودان من مدرستهما الابتدائية وقد اكتسى وجهاهما ببقايا ذرات الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات المنبعث من مئات المصانع التي تعج فيها المدينة، وكانت والدتهما تلاحظ ذلك يومياً على وجهي طفليها وتخشى عليهما لكن ليس في اليد حيلة، إذ لا بد من إكمال الماجستير والدكتوراه قبل العودة إلى بغداد التي كانت في ذلك الوقت تمتاز بجو مثالي نظيف مقارنةً بشيكاغو.لكن الذي كانت تخشاهُ أم جمال على ولديها وقعت هي به، إذ نتيجةً للتلوث الهوائي الكبير فقد أصيبت أحدى رئتيها بالتدرن وكان لا بد من اقتلاعها.ولقد عاشت السيدة فاطمة برئة واحدة منذ ما قبل خمسينات القرن الفائت وحتى وفاتها في عام 2005. ولا شك في أن الأستاذ الدكتور عبد الجليل الطاهر كان علماً من أعلام علم الاجتماع في العراق والوطن العربي، غير أن ما كُتب عنهُ لا يشكل إلا مساحةً محدودةً للغاية. لذا فقد وجدنا في الأسئلة الآتية تعبيراً موجزاً ومحدداً عن موضوع دراستنا هذه:- أولاً- من هو الأستاذ الطاهر شخصاً، وطالب علم، وباحثاً، ومديراً، تنفيذياً، وأستاذاً جامعياً؟ إن هذه الهوية Identityهي خلاصة تفاعلات عديدة في حياة الأستاذ الطاهر وبيئته العلمية والاجتماعية.ثانياً- ما هو المنهج الذي غلب على دراسات الدكتور الطاهر وميّز ذلك الجهد وأهميته في مسيرة علم الاجتماع في العراق والوطن العربي؟ثالثاً- ما أهم الدراسات النظرية والميدانية التي تمخضت عن ذلك المنهج؟ والى أي حد عكس خصوصية المجتمع العراقي وحاجاته الثقافية والاجتماعية في المرحلة التي عاش فيها الطاهر وأنجز عبرها عطاءاته؟رابعاً- إلى أي حد أظهرت كتاباته وإنجازاته العلمية تفاعلاً بناءً وواضحاً بين النظرية والمنهج؟خامساً- ما هي الانتقادات التي وُجهت إلى الدكتور الطاهر فكراً أو منهجاً؟ وما هي أهم معاركه الفكرية إذا صح التعبير؟تلك هي أهم التساؤلات التي تُعبر عن موضوع الدراسة. ومن المؤكد أن الإجابات المتوخاة عليها ستوفر لطلبة العلم في الحاضر وفي المستقبل رؤية موضوعية لواحد من أعلام علم الاجتماع في العراق والوطن العربي ممن يجب أن يحظون بقدر من الاهتمام يليق بمكانتهم وإنجازاتهم.وثمة أشخاص تُعد إنجازاتهم علامات مضيئة ومميزة في سياق الحقل الذي يمارسون نشاطاتهم فيه، ولذلك فإن تاريخ أي علم يعكس إلى حد كبير جهود عدد قد لا يكون كبيراً من رموزه وناشطيه. وعلم الاجتماع الذي وجد طريقة إلى الساحة الثقافية والجامعية العراقية في أوائل عقد الخمسينات من القرن العشرين خير شاهد على ذلك.إن طالب العلم لا يستطيع أن يُنكر قيمة الجهد الذي بذله الرواد الأوائل من أجل أن يصل علم الاجتماع إلى ما وصل إليه اليوم من نشاطات أكاديمية مؤسسية ذات تقاليد واضحة، ولعل من المفيد الإشارة إلى تفاصيل حياتهم الشخصية والتوقف عند حدودها لما لها من انعكاسات واضحة على السلوك العلمي لأصحابها، بل تُعنى دراسة إنجازاتهم وانعكاسات ذلك الإنجاز على مسيرة العلم وتطوره. ومن المؤكد أن التراث السوسيولوجي وإنجازاته المهمة في الدول النامية لم يجد ما يكفي من الاهتمام في مراجعات علماء الاجتماع الغربيين، مما يعكس نوعاً من المركزية الثقافية التي تقلل من شأن نتاجات الآخرين ولا تحفل إلا بنتاجات الكتاب والعلماء الغربيين. ولا شك في أن علوم الإنسان والمجتمع تكتسب في كثير من الأحيان طابعاً محلياً بسبب خصوصية الظاهرة الاجتماعية في هذا المجتمع أو ذاك، مما يعني أن دراسة وتقويم النتاجات الاجتماعية للعلماء الوطنيين من أبناء تلك المجتمعات لهُ أهمية كبرى في تشخيص معالم تلك الخصوصية تمهيداً لإجراء المقارنات الضرورية والوصول إلى السمات العامة التي تتجاوز حدود النسبية الثقافية، وربما يمكن العلماء من تحقيق درجة أعلى من التعميم. ولعل من نافلة القول إن بعض العلماء في الدول النامية كانت لهم إسهامات كبيرة في تكوين رؤية سوسيولوجية وطنية وفي رفد العلم بتصورات تحرره من الإعمامات غير الدقيقة، ومن القضايا المطلقة التي لا تقوم على أساس من المقارنات الواقعية.إن أهمية هذه الدراسة مستمدة في الواقع من أهمية الدور الذي أداه الدكتور عبد الجليل الطاهر في سياق علم الاجتماع في العراق، فهو لم يكن مجرد ناقل لكتابات وانجازات غيره رغم أهمية النقل والترجمة في المرحلة التي عاش فيها والتي تطلبت توفير الأدبيات السوسيولوجية الغربية لطلبة العلم، بل إنهُ أسهم في مجمل معطيات الجهد الإبداعي للعلم في العراق الذي عُرف به الرواد المؤسسون، بل إن الرجل استغل وجوده في ليبيا ليضع دراسة مهمة عن مجتمعها وليترجم أخرى عنه. كما أن نشاطه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية وفر لهُ رؤية تطبيقية أيضاً، غير أن أهمية هذه الدراسة لا تتوقف عند هذا الحد فقط بل تتعداه إلى أن التعريف بنشاط وجهد أولئك الرواد هو حق لهم على طلبتهم. كما أنهُ يُسهم -كما أشرنا – في إثراء علم الاجتماع من خلال المقارنات الموضوعية لنتائج البحوث في المجالات المختلفة.لقد كان الطاهر واسع المعرفة عميق الإدراك متشعب الثقافة ذا نبوغ متميز وأسلوب أدبي رشيق وبلاغة رفيعة. وقد شكل لي هذا قلقاً مشروعاً طوال مدة الدراسة خوفاً أن يقصر أسلوبي أو أن تتلكأ قدراتي عن مجاراته في هذه الجوانب مجتمعة. مجمل هذه الأمور وأمور فرعية خاصة وعامة شكلت لي بمجموعها صعوبات حقيقية جعلتني أكثر من مرة أُعيد حساباتي وأغير خططي من أجل تجاوزها أو الالتفاف عليها.وهذا ما سوف يساعدنا على فهم كتابات الأستاذ الطاهر وأفكاره وتحليلها من خلال اعتقادنا أنهُ كان جزءاً من المرحلة التاريخية التي عاشها محلياً وقومياً وعالمياً، وأن نتاجاته لم تكن إلا حصيلة لظروف مجتمعه الذي عاش فيه كما فهمه هو وتفاعل معه، هذا الفهم الذي تطور من خلال الملاحظة المباشرة للظروف الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي كان يعيش تحت كنفها طفلاً ومراهقاً وحدثاً وشاباً في بيئة طبيعية خلابة يتمازج فيها اللونان الأزرق والأخضر، وبين ما كان يشعر به من معاناة الفقراء، وكدح العمال، وظلم الإقطاع للفلاحين في شمال محافظة البصرة وأريافها، وأهوارها طوال عقدي العشرينات، والثلاثينات.