طلب العلم فريضة

جيل أكاديمي ناضج

(التعلم في الصغر كالنقش على الحجر)

(من علمني حرفا ملكني عبدا)

اتذكرها حين كنت في أول أيام الدراسة في قريتي إذ أن بعضا منها كان مكتوبا على جدار الإدارة لمدرستي وبعضها كانت مكتوبة على ورقة النتيجة “الشهادة” وليتها كانت شهادة وآخرها كان يكتبها المعلم على السبورة .

كل ما في الأمر هو الحث على العلم والتعلم لما للعلم من أثر تقويمي وتقييمي لسلوكيات المجتمع واحتياجاته فهو السبيل السالك والطريق الواضح نحو العلا فبالعلم يرفع قدر الأمم ويعلا شأنها فهو بوصلة التقدم ومعيار التميز وأثر العلم واضح على مدى التأريخ فكلما ازداد العلم شاطره في الازدياد التطور المجتمعي والعالمي فعصر النهضة_العلمية_يعد من أكبر مصاديق الاستفادة العلمية الذي ما لبثت أوروبا بعده بسنيات إلا وتطورت فبات أهميته فغدا يشار إليه ببنان البنان.

العراق..اول من اخترع الكتابة_والعلم_واستخدمها للتطوير الذاتي والاستفادة منها في جانب المعاملات البينية وتقييد ما يلزم تقييده فتمت الاستفادة منها أيما استفادة!

وظل هذا البلد المعطاء منتجا علميا في كافة الجوانب وعلى مختلف الأصعدة.

واليوم وبعد كل هذه المقدمة المزخرفة عن تاريخنا نلاحظ أن التعليم لم ينح إلا منحا سلبيا ولم تخل مسيرته مما يشوبها من الاستهداف الواضح المبرمج والممنهج ضد التعليم فما برحت المدارس بعد الاحتلال والى الان منهمكة في تطبيق قوانين من شأنها تسويف العملية والتعليمية ومحاولة جرها إلى مستنقع اللاشيء ونفق اللانهاية فدأب البعض إلى استحداث طرق أخرى توازي التعليم الحكومي فتم فتح التدريس الخصوصي والذي يعتبر اسفينا يهدم قوام التعليم ومعولا لكسر ظهور الفقراء والمعوزين فبدأت بواكير التعليم بالانهيار حين بدأت الدروس البيتية مقابل أجور عالية لا يتمكن من دفعها إلا الميسورون جدا وازدادت تلك الفخاخ للنيل من التعليم أكثر حين أنشأت المعاهد الأهلية والمركزية فكانت بمثابة نقطة الشروع للتسرب المدرسي وعدم الالتزام بدوام المدرسة العام الذي يخل بكثير من الامور لست بمعرض الحديث في صددها … الخ

إلى المدارس الأهلية والخاصة والتي لم يرتدها سوى أبناء التجار والمسؤولين وهذه المدارس بطبيعة الحال فإنها تتميز بالخبرة والاهتمام بالطلبة أكثر مما هو الحال في الجانب الحكومي

وبالتالي فقد أدى ذلك إلى إهمال الدراسة في القطاع الحكومي مما سبب وجود نسب عالية الرسوب في أغلب وأكثر المدارس الحكومية على مستوى البلد وكإجراء علاجي_لا وقائي_ فإن الدولة قامت بإيجاد تسهيلات وسبل للنجاح على حساب الرصانة العلمية والمتانة الأكاديمية مثلا تقوم الدولة بين سنة وأخرى اعتبار السنة عدم رسوب وإعطاء دور ثالث بالإضافة إلى خمس درجات ومرات سبع درجات لتغيير الحال وغير ذلك من المسميات التي من شأنها الاستهانة بالمسيرة العلمية والتي تؤدي إلى تقليل الاهتمام بالدراسة لأن النجاح أصبح سهلا ولا داعي للجهد والاجتهاد في الدراسة

كذلك فإننا سنكون امام جيل اكاديمي غير ناضج أكاديميا وبالتالي فإن الأخطاء لا مناص منها ونندم ولات حين مندم.

مشتاق الرسول – بغداد