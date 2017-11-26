مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ان تعديل قانون مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب واقرار قانون التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية فهو جانب مهم وقعا” ايجابيا” لدى منظمات الدولية وقعا” على سمعة البلد وقطاعه المالي والمصرفي وعلى وضعية امتثاله للمعايير الدولية وبالرغم من التحديات التي تواجهها وبالتواصل ببذل الجهود اللازمة واصدار الانظمة المطلوبة لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وهذا ما يصون سلامة القطاع المصرفي والمالي العراقي . فقد اخضعت قيادة البنك المركزي العراقي شركات تحويل الاموال لمزيد من الاجراءات والموجبات وتم منح اصدار البطاقة المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطه بحساب مصرفي ومنع التعامل مع شركات اسهمها لحامله كما جرى تعديل التعميم الاساسي لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية كذلك على مستوى مجالس الادارة والمتتبع لما حدث من تعديلات والتي تعزز لمتطلبات المفروضة على المصارف العاملة في العراق والتي يجب عليها ايضا” التقيد بالانظمة والعقوبات المطبقة في بلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها .

ان جهود مكافحة تمويل الارهاب والتي تستند الى استخدام المعايير الفعلية والتي حث عليها البنك المركزي العراقي كان له الاثر من مجموعة من القوانيين في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فهو خطوة كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي العراقي في التصنيفات على قوائم الارهاب المحلية ومنها والدولية والتي يمكنها بأن تساعد في وقف تدفق الدعم الاقتصادي للارهابين الذين يعملون في جميع انحاء المنطقة والعالم من خلال تحديد وتركيز الاهتمام على المنظمات والافراد الذين يجب اتخاذ تدابير مالية مضادة لهم وعملية التصنيفات هذه ليست عشوائية ولكنها تتبع اطارا قانونيا دقيقا وهي تنطوي على العديد من المؤسسات السياسية والقانونية لانقاذ القوانيين المحلية والدولية. ومن المتتبع لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يلاحظ الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة ويجب ان ترتكز على التعاون المحلي بين الهيئات المصرفية والهيئات القضائية والاستخباراتية ووحدات الاخبار وهذا ما نشهدة اليوم في بلدان عديده خاصة في اوربا بعد هجمات 2015 ولاسيما في مجال مكافحة تمويل الارهاب . ومن المتتبع للقضايا المالية والمصرفية يجد ان التعاون المحلي في مجال مكافحة وتمويل الارهاب امر ضروري لتامين الحماية الداخلية وهو في الوقت نفسه شرط اساسي للتوصل الى تعاون دولي ويسهل للغاية التعاون الدولي. ومن هنا كان لدور مديرية الائتمان والصيرفة والدوائر المتعلقة بها الدور الفعال في رصد مكافحة تبيض الاموال وبالتالي تمويل الارهاب .

صلاح الحسن