سياسيو الفشل والإنتخابات – سامي الزبيدي

الذي يتابع خطابات وتصريحات سياسيي الفشل الذين دمروا البلاد والعباد وتأكيدهم المستمر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها يكاد يتصور ان هؤلاء السياسيين قادمون لا محالة للهيمنة على المشهد السياسي وعلى إدارة البلاد لفترة انتخابية مقبلة لا سمح الله فالشغل الشاغل هذه الأيام لسياسيي الفشل بعد ان هدأت قضية استفتاء إقليم كردستان وتداعياتها على المشهدين الأمني والسياسي هي الانتخابات التشريعية المقبلة والتي يتهيأ لها كل بطريقته الخاصة وكل الأحزاب السياسية والكتل والتحالفات متفقة على خوضها لكنها على تختلف على موعد إجرائها فبينما تصر الأحزاب والكتل الشيعية على إجراء الانتخابات في موعدها تدعو بعض الأحزاب والكتل السنية على ضرورة تأجيلها ولهم مبرراتهم وفي المقدمة منها وضع المدن السنية المدمرة بعد تحريرها من داعش والتي تفتقر الى ابسط البنى التحتية والخدمات الأساسية وأغلب سكانها لازالوا نازحين عن مدنهم ومنازلهم , و يدعو رؤساء الأحزاب والكتل الشيعية وأعضاؤها بل ويؤكدون وجوب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها وعدم تأجيلها لأي سبب كان حتى ان البعض منهم اعتبر عملية تأجيل الانتخابات أخطرمن داعش ، ترى لماذا هذا الإصرار والتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها ؟ والإجابة بسيطة جداً فقد أدرك قادة الأحزاب والكتل الذين فشلوا في قيادة وإدارة البلاد خلال السنوات الماضية ان هذه الانتخابات هي الفرصة الأخيرة لهم للبقاء في السلطة والنفوذ وهم يعرفون أنهم راحلون لامحالة بعد ان دمروا الشعب وسرقوا أمواله وفككوا عرى وحدته الوطنية ودمروا الوطن وفرطوا بأرضه ومياهه ونهبوا ثرواته وأشاعوا الفساد والسرقات والنهب والمحسوبية والمنسوبية والطائفية واخترعوا بدعة المحاصصة الطائفية في تقاسيم المناصب والمكاسب وحاربوا كل شئ اسمه مصالحة وطنية بل وغيبوا مفردة الوطن والوطنية وأبدلوها بالطائفة والحزب فأيقنوا ان أي تأجيل للانتخابات معناه تسريع عملية رحيلهم .

تأجيل انتخابات

لكن كيف عرف هؤلاء ان هناك محاولات كما يقول أكثر من رئيس حزب وكتلة لتأجيل الانتخابات حتى ذكر العديد منهم ان هناك محاولات تخطط لها بعض الدول المؤثرة في القرار والشأن العراقي لتأجيل الانتخابات لغرض إبعاد الأحزاب الإسلامية عن الهيمنة على العملية السياسية بعد ان فشلت في قيادة البلد طوال السنين الماضية ولفسح المجال للمحافظات التي دمرها داعش ولبعض الكتل الجديدة على المشهد السياسي من الاشتراك في الانتخابات فأبناء المحافظات المحررة من داعش كيف سيشاركون في الانتخابات وأغلبهم لا زالوا نازحين ومن عاد منهم لم يجد أي شئ لا بيت يؤيه ولا بنى تحتية ولا خدمات ثم لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات في مدن مدمرة بالكامل والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها يعني إبعاد أبناء هذه المحافظات المدمرة عن المشاركة فيها لتنفرد بعض الأحزاب والكتل وسياسيوها الفاشلون والفاسدون في الهيمنة على العملية السياسية ثانيةً خصوصاً بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد .

استغلال ظروف

ان اصرار رؤساء الأحزاب والكتل الإسلامية على إجراء الانتخابات في موعدها الهدف منه استغلال الظروف الحالية التي يمر بها العراق والمواتية لهم مستغلين الحشد الشعبي وانجازاته للحصول على التأييد و المقبولية وان كانت محدودة لعلهم يعودون للسلطة والنفوذ ثانيةً حتى يتمكنوا من إكمال أهدافهم ومشاريعهم الخبيثة في تدمير ما تبقى من العراق شعباً ووطناً وتاريخاً وحضارة ومستقبلاً وتقسيمه اثنياً وطائفياً والإجهاز على ما تبقى من بنية المجتمع العراقي والقضاء نهائيا على القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف أسيادهم الأمريكان وبعض دول الجوار لان تدمير أي بلد يرتكز على تدمير البنية الاجتماعية والقيم والمبادئ الأخلاقية وهذا ما عملت عليه وتعمل عليه الى الآن الأحزاب والكتل التي سيطرت على مقاليد الأمور في عراق ما بعد 2003 وفق خطة محبوكة وضعها الأمريكان والصهاينة لتدمير بنية المجتمع العراقي وتدمير لحمته الوطنية وتماسكه المجتمعي وتدمير القيم والمبادئ الأخلاقية وإثارة الصراعات الطائفية والقومية وبناء الحواجز النفسية والمذهبية والدينية والقومية وإشاعة الخوف من الآخر وانقلاب المقاييس والقيم الاجتماعية, وبعد ان حققت الأحزاب الإسلامية الطائفية أهداف دول الجوار و إسرائيل وحلفائها في تدمير المجتمع العراقي وإشاعة الفساد والسرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن وتبديد هذه الثروات وتغليب المصالح الشخصية والحزبية والفئوية على مصالح الوطن والشعب والتدمير الممنهج للمدن بالحروب وكما حدث في مؤامرة إدخال داعش للعراق ومن ثم إشغاله من خلال الحرب الطاحنة والمعارك الكبرى لتحرير مدننا من داعش و التي دمرت المدن وقتلت الآلاف وهجرت الملايين وبددت أموال الدولة وها هم اليوم يراهنون على تقسيم العراق قومياً وطائفياً وما مشروع مسعود برزاني للاستفتاء والانفصال إلا الخطوة الأولى في هذا المشروع الخبيث وما إصرار الأحزاب الإسلامية التي هيمنت على المشهد السياسي طيلة الأربعة عشر سنة الماضية على البقاء في السلطة إلا لإكمال مشروع تدمير العراق أرضا وشعبا ونهب ما تبقى من أمواله وثرواته وتسليمه هدية بل فريسة لدول الجوار التي تريده ضعيفاً مقسما ليسهل ابتلاعه ولتأمن إسرائيل جانبه حيث لا يمكنه ان يشكل أي تهديد مستقبلي لأمنها ولمصالح أمريكا بل على العكس سيكون بعد تفكيكه وتقسيمه وتدمير شعبه مرتعا لمخابراتها ولشركاتها وخير ممول لاقتصادها ومشاريعها لما تحتويه أراضيه من ثروات طبيعية هائلة وفي مقدمتها النفط والغاز القطبان الأساسيان للاقتصاد العالمي .