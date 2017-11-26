الإعتداءات الجنسية على الأطفال – خالد عبد الكريم

لم يكنْ في بالي أن أكتبُ عن أطفال بلدي بهذا الشكل المخيف ؛ الذي يتزلزلُ الحياءُ عند وصفه! ولكن ما حدث ويحدث اليوم ومستقبلاً يجعلني أتألم ، ولا يمكنني السكوت أو غضّ البصر عن ما يجري في أرض الواقع من مأساةٍ ودمار للخلقِ والعادات والتقاليد في مجتمعنا العراقي المحافظ والأصيل. فاليوم أطفالنا في خطرٍ كبير يحيط بهم من كل جانبٍ ! بل هناك من يتعمد نشر هذا الداء القاتل في هذه البذور البريئة التي لم تنضجْ بعد ، فيجب أن نحافظَ عليها جيداً لبذرها في المستقبل القريب. إن الخطرَ على أطفالنا كبير جداً يا أعزائي ! نعم الخطر كبير وواسع الإنتشار وهو يحدثُ الآن في مجتمعنا بشكل دائم ومتكرر في كل يوم تحدث العديد من “الاعتداءات الجنسية على الأطفال”! في المدارس والشوارع والأحياء السكنية.. وتكررتْ هذه الظاهرة البشعة حتى أصبحتْ ظاهرة طبيعية تحدث بإستمرار ، وأصبح الأطفال الصغار يعرفون ويعلمون جيداً كيف يمكنْ ممارستها بل وتقليدها والتفاعل معها في ما بينهم!! وما إن تدخلَ في مدرسة ما وتبدأ بالبحث عن من يمارسُ “الجنس المثلي بين الطلاب” حتى تصدمَ بعدد لا يستهان به في كل مدرسة، وكل صف فيها !! ويتبينُ في ذهنِكَ مدى الإنحراف والإنحدار في المستوى الخلقي والارشادي لدى الأطفال الذين لا تتجاوزُ أعمارهم الخمسة عشر ربيعا . وبعضهم لايزالُ في المرحلة الابتدائية وطفل بريئ لا يفقهُ شيئاً من الحياة، لكنهُ تورطً وسقطَ في فخّ الممارسة الجنسية غير المشروعة وأصبح مجبراً على تكرارها لعدة أسباب:

– أهمها الضغط والتهديد بالكشفِ عنه أمام ولي أمره. – أو فضحه أمام أبناء الحيّ الذي يسكنُ فيه .

– وبعضهم حتى يضطرَ لدفع المال لغرض السكوت عنه ويهددُ دائماً بالدفع حتى وصلَ به الحال إلا أن يسرقَ من أهله ويدفعُ المالَ لمن يهدده كل مرة . وهناك من أسسَ مجموعةً من الأفرادِ لممارسةِ الضغط والابتزاز. ولا يخفى عليكم الحال من سيئ إلى أسوأ. فإلى أين يتجه أطفالنا اليوم ؟ وكيف يمكنُ القضاء على هذه الظاهرة القبيحة التي لا يمكن تقبلُها في مجتمعنا لا خلقياً ولا دينياً؟

والسؤال المهم هنا في ظلِ غياب دور الأهل بالرقابة على الأبناء هل سنجد جهة اخرى تستطيعُ معالجة هذه الظاهرة عدا المدرسة التي فشلت تماماً ؟

وهل هناك علم ودراية لدى الجهات المختصة بما يحدثُ في المرافقِ الصحيةِ المدرسية بعد نهاية الدوام بل وأثناء الدوام الرسمي للطلبة ؟

من هي الجهة المسؤولة عن البحث والتحري لهذه الظاهرة هل هي الشرطة المجتمعية أم الشرطة الأسرية أم جهات أخرى ؟ وما دور هذه الجهات الحكومية المختصة هل وظيفتها النوم فقط وعند نهاية الشهر تتقاضى رواتب ضخمة على نومها العميق والمخزي؟ !

وإلى أي حدٍ فشلتْ المدرسةُ في القضاء على هذه الممارسات السلبية؟ خاصةً بعد إهمال المعلم متابعة الطلبة بسبب التحجج بقانون منع الضرب للطلاب مما قيّدَ المعلمَ الذي لا يعرف الأساليب الحديثة في إدارة الصف أو المدرسة كونه تعود على الضرب والعقاب فقط منذُ زمن طويل جداً!

كل هذه الأسئلة وأكثر تتردد في خاطر كل شخص واع وحريص على أبناء الشعب العراقي. وبالأخصّ الأطفال زهور المستقبل المشرق الذي ننتظره بشغف كبير ..

ومن هنا أوجه نداءً عالي الصوت إلى جميع أولياء الأمور وكل الجهات المسؤولة لتدخل وحماية أطفالنا من خطر هذه الكارثة الحقيقية؛ التي عصفت بالنسيج الاجتماعي للمجتمع وبدأت تنخر فيه كالآفة القاتلة التي يجب أن نحاربها ونعملَ على تقييدها وسحقها قبل فوات الأوان.

وأتمنى أن يتحدَ الجميع في وضعِ المعالجات الحقيقية لهذه الكارثة، وأن تتدخل جميع السلطات الحكومية والدينية والمجتمعية والإعلامية، لوضع حد وبرنامج توعية شاملة يطبق على مدار العام، وبشكل مكثف، ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، لتقييدَ هذه الظاهرة والقضاء عليها بحزمٍ وإصرار..