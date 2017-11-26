الهزة الأرضية – ثامر مراد

كنا نجلسُ في غرفة الضيوف في بيتنا المتواضع وكنا نتبادل أطراف حديث ذي شجون مع عائلة الصديق ” أحمد خلف ” وكان الحديث قد سار في إتجاهات مختلفة عن مواضيع الساعة. على حين غرة راحت الأرض تتمايل تحت أقدامنا وشرعت قطع الآثاث تصدر حركة لم تكن مألوفة بالنسبة لنا جميعاً. صرخ أحد الشباب ” هزة أرضية ” . نظرتُ إليه كأنني أستهزئ بكلامة ورحنا نضحك بصوت مسموع. لم يكن الأمر مزاحاً ولا شيء من هذا القبيل. أصبح الموضوع جدياً صرخت على الجميع أن نخرج الى الحديقة الصغيرة خوفاً من حدوث أمور لم تكن في الحسبان. كنا أربعة رجال وطفلان وأربعة نساء نتكور في الحديقة الصغيرة ننظر الى الشجرة العملاقة وكيف كانت تهتز بشكل مخيف. لم أرَ في حياتي هزة أرضية حقيقية عدا الصور وألافلام التي تظهر في القنوات المحلية والعالمية. شعرت بدوخة بسيطة – لا أعرف سببها- وراح كل شخص من ألأشخاص قربي يدعي نفس الشيء من أن دوخة بسيطة حلت به. نظرت الى أركان البيت من كافة الجهات وراحت الأفكار تتقاذف وتتسارع في ذهني في لمح البصر ” يا إلهي..ماذا سيحل بنا لو سقطت جميع جدرا ن البيت وكيف سنعيد بناءه في هذا الظرف العصيب من ظروف الحياة الصعبة؟

بعد لحظات توقفت الأهتزازات وعدنا الى مكاننا في البيت. هنا خطرت على ذهني مسائل وأفكار لاتعد ولاتحصى – الأنسان يحلم ويحلم ويخطط ويغتصب حقوق الآخرين ويسرق ويغش ويرتكب معاصي كثيرة ولاينتبه الى قدرة الله العظيمة التي قد تسحقه في لمح البصر دون أن يكون قد أعد أعمالاً صالحة تنجيه من سخط الله. لماذا لايتعظ ألأنسان من الدروس والحكم التي قد تنجيه من سخط الله. اللهم إرحمنا برحمتك الواسعة وسلط غضبك على كل شخص إغتصب حقاً من حقوق الآخرين.