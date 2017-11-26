الاستفتاء وتوقيت الحوار- حمدي العطار

يعتقد البعض إن مسعود البارزاني لم يحسن التوقيت المناسب لإجراء الاستفتاء بشأن الانفصال لدولة كردية ،بسبب العامل الخارجي والامتدادت الجغرافية للقضية الكردية الحاضرة في تركيا وإيران وسوريا،وهذا يذكرنا بتجربة (جمهورية مهاباد) في إيران سنة 1946 والتي كان فيها مصطفى البارزاني وزيرا للدفاع ،وكانت القيادة الكردية في إيران برئاسة (القاضي محمد لات الكردي) قد اعتقد البعض بإنه إخطأ التوقيت ايضا لأنه لم يفكر بمستقبل الانفصال والحفاظ على جمهوريته في ظل نظام ملكي ووسط الحرب العالمية الثانية التي تنتج تغييرات جسيمة معتقدا إن الاجواء المشجعة التي وفرها الاتحاد السوفيتي للمناطق ذات الاغلبية الكردية والاذربيجانية سوف تستمر متجاهلا إتفاقية (القرم) التي تنص على إنسحاب الاتحاد السوفيتي من الشمال الايراني بتوقيت محدد (حصة السوفيت الشمال الايراني حصة بريطانيا الجنوب) وعند الانسحاب انهارت جمهورية مهاباد بعد 11 شهراً من انبثاقها!فهل مشكلة الكرد بالتوقيت الخطأ؟ من وجهة نظري سوف لا يكون للكرد حتى يوم القيامة ما يسمى بالتوقيت المناسب لتأسيس دولتهم الكردية إذا ارادوا إختيار ذلك الوقت النموذجي لقيام دولتهم! وإلا من حق الكرد إن يسألوا مثلا بغداد (حددوا لنا جدولاً زمنياً يكون مناسبا لقيام دولتنا)!

لذلك المشكلة لا كما يتصورها البعض مسألة توقيت كما عبر عنها إيضا (الحزب الشيوعي العراقي) بل المشكلة تكمن في كركوك والمناطق المختلف بشأنها وكذلك في حصول الاقليم على إمتيازات وصلاحيات هي من إختصاص المركز وعوائدها يجب ان تعود الى الموازنة الاتحادية! حاليا يتصور البعض ان المشكلة بعد الاستفتاء وسيطرة المركز على كركوك والمناطق المختلف بشأنها وصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء والغاء الاثار المترتبة عليه،واعلان القيادة الكردية إحترام قرار المحكمة الاتحادية ،بذلك يكون الاستفتاء ونتائجه غير ذات وجود! لكن النقاش والمماحكات الاعلامية بين المركز واقليم كردستان تحولت الى مايشبه (العناد) غير المجدي، المركز يقول الاحترام لقرار او قانون المحكمة الاحادية غير كافٍ ويجب إن يكون هناك اعلان من القيادة الكردية (البارزاني) بألغاء نتائج الاستفتاء حتى نوافق على إجراء الحوار! الكرد يصرون على عدم القيام بما يطلبه العبادي لأنهم يقولون قرار المحكمة الاتحادية قد الغى الاستفتاء ونتائجه فلا يوجد مبرر لنقوم نحن أيضا بأعلان الغاء الاستفتاء! وأنا ارى انهم محقون بذلك! فهل المجرم المحكوم عليه بالسجن مثلا نطلب منه أن يعترف بالحكم حتى نطبفه عليه؟ قرار المحكمة الاتحادية بمثابة قانون ملزم غير قابل للتمييز والكرد وافقوا عليه،وعلى الحكومة المركزية القبول بهذا القدر من (الخضوع) وعدم فسح مجال لدول اجنبية بالتدخل او الوساطة لأن مشكلة كردستان وبغداد (داخلية) وليست بين دولتين ، وإجراء الحوار الذي تسربت عنه أخبار ربما سيكون في الأسبوع الحالي!

ولا إظن سبب تأخير إجراء الحوار هي اعلان الكرد من عدمه بألغاء نتائج الاستفتاء! بل قد يكون السبب هو عدم الوصول الى تفاهمات واتفاقات على المحاور موضوع الحوار والخاصة بالموازنة ونسبة كردستان وكيفية إدارة المعابر الحدودية والمطارات ومشكلة تصدير النفط عبر اراضي الاقليم! وحينما يتم الاتفاق على هذه الامور سوف يكون اعلان الغاء نتائج الاستفتاء من قبل الكرد ليس ضمن الشروط التي من شأنها (إجراء الحوار) بين المركز واقليم كردستان!